VKSND tỉnh Bình Dương đề nghị gộp vụ án bà Nguyễn Phương Hằng

VKSND tỉnh Bình Dương đã yêu cầu cơ quan điều tra tỉnh này chuyển vụ án bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM thụ lý.

Tối 20/10, một nguồn tin xác nhận VKSND tỉnh Bình Dương ban hành quyết định đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển vụ bà Nguyễn Phương Hằng cho Công an TP.HCM nhập án nhằm xử lý triệt để.

Tuy nhiên, nguồn tin cho biết phía Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM chưa nhận hồ sơ; đồng thời yêu cầu phía Bình Dương bổ sung một số nội dung vụ án.

Bà Nguyễn Phương Hằng bị tạm giam từ ngày 24/3. Ảnh: Công an cung cấp.

Trước đó, ngày 6/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị VKSND cùng cấp truy tố bà Nguyễn Phương Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Bên cạnh đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã gửi thông báo này đến những người có quyền và nghĩa vụ liên quan, trong đó có bà Đinh Thị Lan (bị hại của vụ án).

Ngoài bà Lan, trước đó Công an tỉnh Bình Dương còn nhận đơn của 5 cá nhân khác gồm Đàm Vĩnh Hưng, ca sĩ Thủy Tiên, Công Vinh, nhà báo Hàn Ni, nhà báo Nguyễn Đức Hiển yêu cầu xử lý bà Nguyễn Phương Hằng hành vi làm nhục người khác, vu khống và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Ngoài ra, nhiều cá nhân gửi đơn tố cáo bà Hằng đến Công an TP.HCM. Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND TP.HCM đề nghị truy tố bà Hằng về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân theo khoản 2 Điều 331 bộ luật Hình sự năm 2015.

Đến sáng 6/9, VKSND TP.HCM đã ra quyết định trả hồ sơ vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, đề nghị làm rõ vai trò đồng phạm, đồng thời xem xét việc nhập vụ án liên quan đến bị can Nguyễn Phương Hằng do Công an Bình Dương khởi tố, nhằm giải quyết triệt để vụ án.

Đến ngày 14/10, bị can Nguyễn Phương Hằng (Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam) và gia đình vừa có đơn gửi cơ quan điều tra, VKSND TP.HCM đề nghị xin được bảo lãnh tại ngoại, sau thời gian bị tạm giam từ ngày 24/3 đến nay.

Về lý do xin tại ngoại, nội dung trong đơn nêu, từ trước đến nay, bị can Nguyễn Phương Hằng đã có nhiều đóng góp trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, trong đại dịch Covid-19. Đồng thời, gia đình muốn bảo lãnh bị can ra ngoài để được điều trị bệnh cho bà Hằng.