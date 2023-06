VKS đề nghị phạt Trang Nemo 6-12 tháng tù

Theo đại diện VKSND quận 1, hành vi của các bị cáo gây mất trật tự an ninh xã hội. Tuy nhiên, các bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu, cần giảm nhẹ một phần hình phạt.

Chiều 16/6, TAND quận 1 (TP.HCM) mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (30 tuổi, tên gọi khác là Trang Nemo), Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương (cùng 23 tuổi) và Phan Hoàng Nam (24 tuổi).

Trang và đồng phạm bị truy tố về cùng tội Gây rối trật tự công cộng theo khoản 1 Điều 318 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất 2 năm tù.

Nêu quan điểm, đại diện VKSND quận 1 đánh giá hành vi của các bị cáo đã làm mất trật tự, an ninh xã hội, cần có bản án nghiêm nhằm răn đe. Tuy nhiên, các bị cáo Trang, Quy, Khương thành khẩn khai báo, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, cần giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

Từ đó, công tố viên đề nghị HĐXX phạt bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang, Phạm Quyền Quy, Nguyễn Ngọc Khương mức án 6-12 tháng tù. VKS đề nghị phạt bị cáo Phan Hoàng Nam mức án 12-18 tháng tù.

Đối với đề nghị của chị Phạm Lệ Khanh về việc xử lý các bị cáo thêm tội cố ý gây thương tích, VKS cho rằng không có căn cứ, nên yêu cầu HĐXX không chấp nhận.

Trước đó, trả lời HĐXX, bị cáo Trang trình bày sự việc hôm đó xảy ra do Trần My lấy hình ảnh của bị cáo bán hàng, sau đó My hẹn đến cửa hàng bị cáo xin lỗi. Tuy nhiên, tại đây có sự xuất hiện của chị Phạm Lệ Khanh. "Chị Khanh đến cửa hàng của bị cáo và nói với My "nếu không sai không việc gì phải xin lỗi". Lúc này, bị cáo hỏi Khanh có mua hàng không, nếu không mua hàng, không liên quan đến vụ việc thì mời ra ngoài", Trang khai.

Nguyễn Xuân Hương Trang cũng cho rằng, sự việc xảy ra do Phạm Lệ Khanh chửi tục. Trang trình bày bị cáo hỏi Khanh "chị là ai", bị cáo giật khẩu trang để xem mặt chị Khanh. Bị cáo thấy Quy đánh chị Khanh, lúc đó bị cáo không can ngăn do sự việc xảy ra quá nhanh.

"Khi sự việc xảy ra, bị cáo đang livestream, bị cáo livestream để mọi người biết bị cáo không bán hàng như vậy", Trang nói và cho rằng nếu lúc đó bị cáo cư xử nhỏ nhẹ hơn, sự việc đã khác. Việc bị cáo kéo khẩu trang chị Khanh là không đúng, đây là hành động nhất thời.

Bị cáo Nguyễn Xuân Hương Trang (tức Trang Nemo). Ảnh: Dương Trang.

Cáo trạng xác định Trang là chủ cửa hàng Trang Nemo tại quận 1, TP.HCM. Mâu thuẫn với chị Trần Nguyễn Trà My trong việc kinh doanh online, Trang hẹn gặp chị My tại cửa hàng để giải quyết.

Chiều 16/1, My cùng Phạm Lệ Khanh, Trần Thị Hoàng Yến đến cửa hàng Trang Nemo. Tại đây, My và Yến vào cửa hàng gặp Trang để xin lỗi, còn Khanh đứng ở ngoài.

Quá trình nói chuyện, Khanh có lời lẽ bênh vực My rồi xảy ra cự cãi với nhóm đối phương. Khanh sau đó bị nhóm của Trang giật khẩu trang, lao vào đánh hội đồng dẫn đến bị thương, phải nhập viện. Vụ việc được phía Trang Nemo livestream, hàng trăm người kéo đến cửa hàng xem gây náo loạn đường Nguyễn Trãi.

Công an sau đó mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Nạn nhân bị thương tích 3%, đã làm đơn yêu cầu xử lý hình sự Trang và đồng phạm.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: Dương Trang.