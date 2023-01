Vitamin C và những tổ hợp dưỡng chất tốt cho chu trình chăm sóc da

Kết hợp chăm sóc da từ vitamin C cùng nhiều dưỡng chất khác, bạn có thể bất ngờ với hiệu quả nhận được.

Công dụng của vitamin C trong làm đẹp da là điều không còn bàn cãi. Nhưng không phải ai cũng biết vitamin C sẽ càng hiệu quả hơn khi kết hợp cùng một số dưỡng chất khác.

Công dụng của vitamin C với làn da

Từ trước đến nay, vitamin C luôn là thành phần được giới làm đẹp ưu ái. Cụ thể, L-Ascorbic acid, dẫn xuất ưu việt nhất của vitamin C, sẽ phát huy tác dụng bất ngờ khi kết hợp cùng nhiều dưỡng chất khác.

Trước nhất, vitamin C có khả năng ngăn chặn các thương tổn do gốc tự do gây ra. Nhờ đó, tia UV (tác nhân tăng sinh melanin gây sạm và lão hóa da) khó tác động, làm hại DNA dưới lớp biểu bì. Kế đến, vitamin C sẽ gia tốc cho quá trình tẩy tế bào chết. Đặc tính axit tự nhiên trong dưỡng chất này giúp kích thích chu trình tái tạo da, thúc đẩy sản sinh collagen.

Cuối cùng, dưỡng chất từ vitamin C giúp cải tạo cấu trúc da hoàn thiện hơn. Nhờ khả năng tăng sinh collagen từ bên trong, vitamin C làm mờ vết chân chim và chậm hóa nếp nhăn hằn sâu.

Vitamin C có công dụng tốt với làn da.

Những dưỡng chất nên kết hợp cùng vitamin C

Chỉ dùng riêng vitamin C, làn da của phái đẹp đã được hưởng nhiều lợi ích. Song, nếu người dùng khéo léo kết hợp với dưỡng chất phù hợp, làn da lại càng được yêu chiều hơn thế.

Vitamin C và peptide là bộ đôi ăn ý củng cố lớp màng bảo vệ da thêm vững chắc. Peptide hay polypeptide là hoạt chất mới, xuất hiện nhiều trong sản phẩm chống lão hóa. Chuỗi amino axit hình thành nên protein (với tế bào da thì gọi là collagen). Khi thoa peptide, lớp tinh chất tựa như keo hồ kết dính các tế bào giúp da thêm săn chắc. Vitamin C và peptide còn tăng cấp ẩm cho da đang độ lão hóa.

Vitamin C và các loại axit thường được khuyên dùng nhiều nhất với axit hyaluronic. Tổ hợp này giúp da vừa trắng sáng vừa ẩm mượt. Hoặc muốn kéo dài hiệu quả của vitamin C, phái đẹp có thể kết hợp với axit ferulic. Mặc dù phổ biến và tồn tại nhiều trong cuộc sống, vitamin C có khuyết điểm là khó bảo quản. Tinh chất này có thể mất hiệu quả dưỡng da nếu tiếp xúc nhiều dưới nắng và oxy. Vì vậy, axit ferulic nên được bổ sung để tăng độ bền cho vitamin C trong quá trình dưỡng da.

Nếu mong muốn sở hữu làn da trắng sáng rạng rỡ, bạn chắc chắn không nên bỏ qua sự kết hợp của vitamin C và vitamin E. Tổ hợp hai dưỡng chất này sẽ góp phần khống chế sự phát triển của gốc tự do, nhờ đó bảo vệ da tốt hơn.

Ứng dụng các tổ hợp dưỡng chất vào chu trình làm đẹp

Là cái nôi trong làng mỹ phẩm làm đẹp, sản phẩm xuất xứ từ Nhật Bản luôn tận dụng hiệu quả vitamin C. Nhờ vậy, mỹ phẩm dưỡng da Nhật được lòng phái đẹp, trong đó nổi bật là bộ sản phẩm dưỡng trắng, mờ thâm từ Melano CC, gồm: Melano CC Whitening Lotion, Melano CC Whitening Essence, Melano CC Whitening Gel và Melano CC Mask.

Bộ sản phẩm Melano CC được đánh giá cao.

Với công thức "siêu phân tử kép" gồm vitamin C tinh khiết và vitamin E, kết hợp hoạt chất dưỡng trắng thế hệ mới Alpinia White, bộ sản phẩm vitamin C Melano CC giúp nuôi dưỡng làn da từ bên trong, hỗ trợ làm mờ đốm nâu, cải thiện vùng da thâm mụn, đem lại vẻ ngoài rạng rỡ. Ngoài ra, bảng thành phần còn có hoạt chất dipotassium glycyrrhizate và chiết xuất chanh, bưởi để làm dịu và dưỡng ẩm cho da.

Hiểu rõ về thành phần là chưa đủ, phái đẹp cần thuộc lòng cách dùng sao cho tối ưu. Dưới đây là 4 bước skincare đơn giản cùng bộ tứ vitamin C Melano CC:

Bước 1: Đổ 4-5 giọt Melano CC Whitening Lotion ra tay, xoa đều và vỗ nhẹ lên da 10 giây cho dung dịch thấm đều và sâu.

Bước 2: Nhỏ 4-5 giọt Melano CC Whitening Essence thoa lên những vùng da sạm màu hoặc thoa đều toàn mặt.

Bước cuối: Thực hiện khóa ẩm với Melano CC Whitening Gel lên toàn bộ vùng da, có thể thoa lớp dày để làm mặt nạ ngủ.

Melano CC Mask giúp cải thiện nhiều vấn đề về làn da.

Với Melano CC Mask, phái đẹp có thể xem như một bước bổ sung hoặc thay thế toàn bộ chu trình trên. Túi đựng sản phẩm nhỏ gọn, phù hợp cho những chuyến vi vu đó đây.

Bạn nên sử dụng sản phẩm 2 lần/ngày vào sáng, tối để nạp đủ dưỡng chất cho làn da ẩm mượt, sáng khỏe suốt ngày dài. Ngoài ra, kết hợp Melano CC Whitening Essence với kem chống nắng mỗi sáng sẽ giúp "lớp khiên" chống tia UV cứng cáp hơn.