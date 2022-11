Vitamin C có phải là chìa khóa cho làn da sáng khỏe

Vitamin C được biết đến với đặc tính chống oxy hóa và làm sáng da. Ngoài ra, đây là thành phần cần thiết cho phái đẹp để kết hợp với kem chống nắng giúp tăng hiệu quả.

Vitamin C có nhiều tác dụng trong chăm sóc da. Ảnh: Shutterstock.

Theo Healthline, vitamin C được coi là một trong những thành phần tốt nhất trên thị trường để hỗ trợ chống lão hóa và là chìa khóa để duy trì làn da mịn màng, đều màu và tươi sáng.

Bên cạnh việc bổ sung vitamin C từ chế độ ăn uống, sử dụng huyết thanh và các sản phẩm bôi ngoài da khác là cách trực tiếp để đạt được lợi ích cho da.

Vitamin C là gì?

Tiến sĩ Sarah Brewer, Giám đốc y tế tại Healthspan, cho biết: "Vitamin C hoặc axit ascorbic là loại vitamin tan trong nước và không thể lưu trữ trong cơ thể. Do đó, bổ sung thường xuyên vitamin C qua thực phẩm là điều cần thiết. Các nguồn thực phẩm bao gồm trái cây và rau quả, đặc biệt là trái cây họ cam quýt, quả mọng và kiwi".

Theo WebMD, vitamin C đóng vai trò trong việc kiểm soát nhiễm trùng và chữa lành vết thương, là chất chống oxy hóa mạnh có thể trung hòa các gốc tự do có hại. Nó liên quan đến nhiều chức năng của cơ thể, bao gồm hình thành collagen, hấp thụ sắt, hoạt động bình thường của hệ thống miễn dịch, chữa lành vết thương, duy trì sụn, xương và răng.

Lợi ích của vitamin C trong chăm sóc da

Tiến sĩ Derrick Phillips, chuyên gia tư vấn da liễu tại Skin Theory giải thích: “Bổ sung vitamin C vào thói quen chăm sóc da của bạn sẽ làm sáng da và bảo vệ chống lại thiệt hại do các gốc tự do có hại trong môi trường gây ra".

Tác dụng chống oxy hóa làm tăng khả năng phục hồi của da đối với ô nhiễm và giảm tác hại của ánh nắng mặt trời, ông nói: "Nó cũng kích thích sự hình thành collagen mới, do đó giữ cho làn da trẻ trung và căng mọng".

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter cho biết: "Vitamin C cũng giúp ức chế việc sản xuất melanin mới, sắc tố gây ra các đốm nắng và màu da không đồng đều, thậm chí có thể giúp khuếch đại khả năng bảo vệ của kem chống nắng".

Kết hợp vitamin C trong thói quen chăm sóc da hàng ngày là điều cần thiết để tăng độ sáng cho làn da, giảm thiểu lão hóa và cung cấp độ ẩm. Ảnh: Well and Good.

Mọi loại da đều có thể được hưởng lợi từ việc điều trị hàng ngày với vitamin C. Tác dụng làm sáng, săn chắc, mịn màng và nuôi dưỡng của chất chống oxy hóa giúp làn da sáng hơn rõ rệt chỉ sau vài lần sử dụng. Cho dù da bạn dễ nổi mụn, da khô hay bạn chỉ muốn duy trì làn da mịn màng, việc bổ sung vitamin C vào thói quen sẽ mang lại cho bạn hiệu quả tức thì và lâu dài.

Vitamin C (nó cũng thường xuất hiện dưới dạng axit ascorbic trong danh sách thành phần) đã được nghiên cứu kỹ lưỡng về tác dụng của nó đối với da, dù là bôi tại chỗ hay uống. Giống như các chất chống oxy hóa, nó giúp hạn chế sự hình thành các gốc tự do trong da do từ tia UV và ô nhiễm.

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter nói: "Vitamin C tốt cho mọi loại da, nhưng những người có làn da nhạy cảm hoặc mụn trứng cá nên cẩn thận. Loại da nhạy cảm có thể bị kích ứng bởi công thức vitamin C mạnh. Do đó, họ có thể sử dụng công thức khác dịu nhẹ hơn và dễ hòa tan trong nước hơn".

Tương tự đối với làn da bị mụn trứng cá, vitamin C có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mụn. Ngoài ra, những người có làn da dễ bị mụn nên tránh các công thức chứa silicone.

Các chuyên gia da liễu khuyên người mới sử dụng vitamin C nên thoa tinh chất 3 lần/tuần để làn da quen với thành phần này.

Các sản phẩm giàu vitamin C đang thống trị thị trường làm đẹp vì nó hoạt động như một chất tăng cường độ sáng cho làn da. Ảnh: Be Beautiful.

Vitamin C nên được sử dụng như thế nào?

Bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter cho biết: “Vitamin C thường được tìm thấy dưới dạng huyết thanh, nên được sử dụng vào buổi sáng sau khi rửa mặt và thoa trước kem dưỡng ẩm”.

Cô ấy khuyên bạn nên chọn một công thức chứa các thành phần quan trọng khác như axit hyaluronic (nếu dưỡng ẩm là ưu tiên hàng đầu của bạn) hoặc axit salicylic (để tẩy tế bào chết và ngăn ngừa đốm nâu).

"Hãy tìm các sản phẩm chứa vitamin E hoặc axit ferulic phối hợp hoạt động với vitamin C để tăng cường kết quả", bác sĩ thẩm mỹ Sophie Shotter chia sẻ.

Sự nhất quán là chìa khóa, dù bạn quyết định thoa vitamin C vào buổi sáng hay trước khi đi ngủ, bạn sẽ nhận được kết quả tốt.