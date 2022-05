VitaDairy thành công nhờ tập trung vào 'dinh dưỡng miễn dịch'

Mới đây, Nielsen IQ đã công bố danh sách những hãng sữa Việt đang chiếm thị phần lớn, trong đó có VitaDairy - thương hiệu với lối đi và tầm nhìn khác biệt.

Một số chuyên gia kinh tế nhận định ngành sữa còn nhiều dư địa tăng trưởng nhưng kèm nhiều thách thức, đòi hỏi doanh nghiệp phải có những cách tiếp cận phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Trong bảng xếp hạng "Thị phần nhà sản xuất sữa bột trẻ em tại Việt Nam (Doanh thu kênh truyền thống)" từ Nielsen IQ năm 2021, vị trí thứ 3 thuộc về VitaDairy - một thương hiệu được nhiều người chú ý khi tập trung vào dinh dưỡng miễn dịch.

Thị phần nhà sản xuất sữa bột trẻ em tại Việt Nam (Doanh thu kênh truyền thống). Ảnh: Nielsen IQ 2021.

Có thể nói, chưa bao giờ vấn đề về miễn dịch và kháng thể được người tiêu dùng quan tâm như thời điểm hiện tại. Bởi đây là nền tảng quan trọng và vững chắc, bảo vệ con người từ bên trong.

Dinh dưỡng miễn dịch cũng chính là lối đi khác biệt mà VitaDairy lựa chọn. Hãng đầu tư nghiêm túc cho nghiên cứu khoa học về lĩnh vực này, và bứt phá trong đại dịch nhờ những sản phẩm hỗ trợ hệ miễn dịch, bổ sung kháng thể từ sữa non colosIgG 24h.

Từ thương vụ hàng trăm triệu USD ký kết năm 2019 để độc quyền sữa non ColosIgG 24h nhập khẩu từ Mỹ, đến nay, VitaDairy xây dựng vị trí vững chắc về dinh dưỡng miễn dịch với các dòng sản phẩm ứng dụng nguồn nguyên liệu sữa non 24 giờ đầu đạt chất lượng quốc tế.

Sản phẩm của VitaDairy được phân phối rộng rãi, nhận đánh giá cao từ người dùng.

Có thể nói đây cũng chính là giai đoạn “hái quả ngọt”, khi tính thực hữu của dinh dưỡng miễn dịch được kiểm chứng bởi người tiêu dùng. Trước đó, thị trường vẫn chú trọng vào nhu cầu tăng trưởng trí não, cân nặng, chiều cao... nhưng chưa quan tâm nhiều đến yếu tố miễn dịch - nền tảng cốt lõi để trẻ phát triển toàn diện

Những năm đầu thành lập, VitaDairy ghi dấu ấn với người tiêu dùng bằng sản phẩm sữa đặc trị về tim mạch, gan, thận và tiểu đường. Đây là nhóm sản phẩm mang lại cho thương hiệu chỗ đứng nhất định trên thị trường.

Không chỉ thành công trong nghiên cứu ứng dụng sản phẩm cho người lớn, VitaDairy cũng khá nổi bật với dòng sản phẩm ColosBaby, được các mẹ yêu thích. Để có được vị trí hiện tại, doanh nghiệp này hao tốn không ít chất xám, tài lực, trí lực của đội ngũ chuyên gia trong nước và thế giới.

Cuối năm 2021, VitaDairy tung ra sản phẩm Colos Gain - ngoài lợi ích cải thiện cân nặng còn bổ sung thêm sữa non hỗ trợ trẻ tăng cường miễn dịch. Đây cũng là phân khúc mà công ty đang là một trong những đơn vị dẫn đầu thị trường.

Trước đó, vào đầu năm 2021, VitaDairy “chơi lớn” khi chi khoảng 10 triệu USD mua trang trại bò sữa tại Tasmania, Australia, và ra mắt sản phẩm chứa sữa non tươi tại thị trường Việt Nam. Cùng với việc đầu tư trang trại, hãng sữa này còn chú trọng phát triển công nghệ thu hoạch sữa non 24 giờ, nhằm đảm bảo mang những giọt sữa non tươi đầu tiên về Việt Nam.

Thị trường sữa sẽ còn nhiều biến động bởi mỗi năm vẫn có gần một triệu trẻ em chào đời. Thêm vào đó, thế hệ trẻ (Gen Z) đang là đối tượng quyết định xu hướng tiêu dùng tương lai. Để chinh phục họ, doanh nghiệp ngành sữa cần năng động, biết đón đầu xu hướng, đưa ra thị trường các giải pháp dinh dưỡng tốt cho sức khỏe, có nguồn gốc từ thiên nhiên, thân thiện với môi trường và có những hoạt động truyền thông mang tính tương tác cao.