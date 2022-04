Virus HPV gây nhiều bệnh ung thư ở nam giới

Virus HPV gây nhiều bệnh lý nguy hiểm ở nam giới như ung thư dương vật, ung thư hậu môn, ung thư hầu họng, mụn cóc sinh dục với tỷ lệ lên đến 90%.

Virus HPV (Human papilloma virus) là nhóm gồm hơn 150 loại virus cùng họ, trong đó hơn 140 tuýp được phát hiện ở người, lây nhiễm, gây nhiều bệnh lý nguy hiểm ở cả giới nữ và nam. Theo thống kê của CDC Hoa Kỳ, tại Mỹ mỗi năm có khoảng 36.000 phụ nữ và nam giới được chẩn đoán mắc các bệnh lý ung thư do nhiễm virus HPV.

Hơn 14.000 nam giới mắc ung thư do HPV mỗi năm

Riêng ở nam giới, mỗi năm có hơn 14.000 trường hợp mắc các loại ung thư do HPV. Trong đó, số lượng người ung thư dương vật, ung thư hậu môn và ung thư hầu họng lần lượt là 1.000, 2.100 và trên 12.000.

BS.CKI Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC nhấn mạnh: “Nhiều nghiên cứu hiện nay cho thấy tỷ lệ ung thư vùng hầu họng do HPV ở nam giới cao gấp 5,3 lần so với nữ giới, tỷ lệ thải loại HPV ra khỏi cơ thể thấp hơn 26% so với nữ giới. Chính vì vậy, độ lưu hành HPV ở đường sinh dục của nam cao hơn nữ ở mọi lứa tuổi”.

Nam giới cũng cần được chủng ngừa virus HPV. Ảnh: VNVC.

BS Trương Hữu Khanh, Phó Chủ tịch Liên chi hội Truyền nhiễm TP HCM, cho biết virus HPV chủng 16 và 18 được xem là nguyên nhân chủ yếu gây ung thư dương vật ở nam giới. Đây là bệnh lý ung thư rất nguy hiểm có tỷ lệ di căn cao, tỷ lệ sống sót sau 5 năm chỉ còn 9% nếu phát hiện và điều trị trễ.

“HPV là nguyên nhân của hơn 90% ca ung thư cổ tử cung và ung thư hậu môn. Tuy nhiên, virus này không chỉ lây truyền ở nữ giới mà còn gây nhiều bệnh nguy hiểm cho nam giới, đặc biệt là ung thư hầu họng với tỷ lệ cao gấp 5 lần phụ nữ”, BS Khanh nhấn mạnh.

Xác suất nhiễm virus HPV trung bình trong suốt đời của nam giới là 91%, trong khi đó con số này ở nữ giới chỉ 85%. Dù vậy, hiện nay nhiều người vẫn lầm tưởng virus HPV chỉ gây bệnh ung thư cổ tử cung ở nữ, điều này đã khiến nguy cơ gây bệnh ở nam giới không được quan tâm.

Vaccine phòng ngừa HPV cho nam giới

Theo BS Chính, virus HPV lây truyền cho cả nam và nữ phổ biến nhất là qua đường quan hệ tình dục không an toàn, các tiếp xúc tình dục khác như miệng sinh dục, tay sinh dục… Thậm chí, việc dùng chung đồ lót, khăn của người bị nhiễm virus HPV cũng có thể phát sinh nguy cơ lây nhiễm.

Nhiều quốc gia trên thế giới đã triển khai tiêm vaccine Gardasil 9 giá (ngoài 4 type có trong vaccine Gardasil 4, bổ sung thêm 5 type gồm HPV 31, HPV 33, HPV 45, HPV 52 và HPV 58). Đây là loại vaccine đem lại hiệu quả phòng bệnh rộng hơn, đặc biệt tiêm được cho cả nam và nữ trong độ tuổi 9-26, nên còn được gọi là vaccine “bình đẳng giới”.

Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa các bệnh như ung thư dương vật, ung thư hầu họng, ung thư hậu môn và mụn cóc sinh dục.

Tiêm vaccine phòng HPV đúng phác đồ giúp đạt hiệu quả phòng bệnh tối đa. Ảnh: VNVC.

Liên quan đến việc mới đây nhóm chuyên gia tư vấn về tiêm chủng SAGE của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đưa ra khuyến nghị chỉ cần tiêm 1 liều vaccine phòng ngừa HPV, BS Chính nhấn mạnh khuyến nghị của nhóm chuyên gia trên chỉ dựa trên thử nghiệm lâm sàng ở Kenya khi so sánh vaccine nhị giá và cửu giá, trong khi ở Việt Nam đang triển khai tiêm vaccine tứ giá. Đây là khuyến nghị chưa được tham vấn của các cơ quan, tổ chức liên quan.

“Theo hướng dẫn chính thức từ WHO, Bộ Y tế và khuyến cáo từ nhà sản xuất, vaccine Gardasil 4 có phác đồ tiêm 3 mũi với khoảng cách 0 - 2 - 6 tháng để đạt được hiệu quả phòng bệnh tối đa. Phác đồ này được nhà sản xuất ban hành dựa trên các thử nghiệm trên quần thể rộng, đảm bảo độ an toàn và hiệu lực cũng như đã triển khai tiêm ở rất nhiều quốc gia trên thế giới. Do đó, để đảm bảo phòng bệnh tốt nhất, người dân cần tuân thủ theo đúng phác đồ khi tiêm vaccine Gardasil”, BS Chính cho biết thêm.