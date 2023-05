Vios vẫn ngừng bán tại Thái Lan, chủ tịch Toyota nói 'xe đủ an toàn'

Chủ tịch Toyota khẳng định Vios thế hệ mới tại Thái Lan vẫn đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng.

Chiều 8/5, Toyota Thái Lan đã tổ chức buổi họp báo để đưa ra công bố chính thức của hãng về nghi ngại an toàn trên Yaris Ativ (hay Vios) mới.

Buổi họp báo có sự góp mặt của ông Akio Toyoda (chủ tịch Toyota toàn cầu), ông Masahiko Maeda (giám đốc điều hành Toyota khu vực châu Á), ông Noriaki Yamashita (chủ tịch Toyota Thái Lan) và Soraphum Udomwong (phó chủ tịch Toyota Thái Lan).

Chủ tịch Toyota tổ chức họp báo tại Bangkok sau bê bối gian lận thử nghiệm an toàn. Ảnh: Autolife Thailand.

Tại buổi họp báo, ông Masahiko Maeda cho biết 39.000 chiếc Yaris Ativ thế hệ mới đã bán ra đều đáp ứng tiêu chuẩn an toàn. "Những chiếc Yaris Ativ mà khách hàng đang sử dụng đều an toàn và là một chiếc xe chất lượng", ông Maeda phát biểu.

Chủ tịch Toyota, ông Akio Toyoda tiếp tục gửi lời xin lỗi về bê bối gian lận thử nghiệm an toàn trên Toyota Yaris Ativ. Ông Toyoda cũng xác nhận mẫu xe này vẫn an toàn. "Chúng tôi sẽ không triệu hồi Yaris Ativ vì mẫu xe này vẫn đảm bảo an toàn. Tuy nhiên, Toyota sẽ ngừng bán mẫu xe này đến khi hoàn tất quá trình điều tra", chủ tịch Toyota chia sẻ tại Bangkok.

Ngày 28/4, Toyota lên tiếng thừa nhận có sự gian lận trong bài kiểm tra an toàn trên các mẫu xe do Daihatsu phát triển. Trên xe thử nghiệm, Daihatsu đã “độ” thêm một chi tiết ở viền cửa trước để giảm thiểu thương tích cho hành khách khi túi khí bên bung ra lúc gặp tai nạn. Trên các phiên bản bán ra thị trường, chi tiết đó không xuất hiện.

Phần cửa bị sửa đổi dẫn đến bê bối gian lận an toàn của Toyota. Ảnh: Autolife Thailand.

Có khoảng 88.000 xe bị ảnh hưởng sau bê bối này, bao gồm nhiều thị trường như Thái Lan, Indonesia, Malaysia và các nước vùng Vịnh. Trong đó, Toyota Thái Lan bị ảnh hưởng nhiều nhất với 76.000 xe Yaris Ativ thế hệ mới, gồm khoảng 39.000 xe bán trong nước và 37.000 xe xuất đi nước ngoài.

Sau đó, Toyota tuyên bố ngừng bán Yaris Ativ tại Thái Lan nhưng không triệu hồi những xe đã bán ra. Các mẫu xe nằm trong diện ảnh hưởng như Toyota Agyo (Indonesia), Perodua Axia (Malaysia) cũng không nhận quyết định triệu hồi nào từ nhà sản xuất.