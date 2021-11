Vinpearl vào top 10 thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng

KPMG công bố top 10 thương hiệu dẫn đầu về trải nghiệm khách hàng tại Việt Nam năm 2021. Vinpearl giữ vị trí top 3 với điểm đánh giá cao nhất trong lĩnh vực du lịch - khách sạn.

Theo báo cáo thường niên “Trải nghiệm khách hàng xuất sắc nhất năm 2021” của KPMG, Vinpearl đạt hạng cao nhất trong lĩnh vực du lịch và khách sạn, xếp vị trí thứ 3 trong top 10 thương hiệu hàng đầu trên thị trường. Các vị trí còn lại thuộc về các doanh nghiệp dịch vụ tài chính, bán lẻ, viễn thông…

So với tổng điểm trung bình, Vinpearl đạt kết quả đánh giá cao về trải nghiệm khách hàng. Theo đó, hãng kiểm toán KPMG thực hiện khảo sát chuyên sâu trên 1.500 người tiêu dùng ở Việt Nam bằng phương pháp thu thập thông tin và tính toán chỉ số “điểm trải nghiệm khách hàng xuất sắc” (CEE - Customer Experience Excellence score). Hơn 90 thương hiệu trong và ngoài nước được đánh giá dựa trên 6 tiêu chí, gồm chính trực, giải pháp, kỳ vọng, sự đồng cảm, cá nhân hóa, thời gian và công sức.





Trong đó, Vinpearl dẫn đầu 90 thương hiệu về chỉ số chính trực, tạo dựng niềm tin cho người tiêu dùng. Kết quả này đến từ quá trình không ngừng nâng cao trải nghiệm dịch vụ, tiên phong đón đầu các xu hướng và kiến tạo tiêu chuẩn phục vụ cao cấp chuẩn quốc tế.

Trong báo cáo, KPMG trích dẫn ý kiến một du khách: “Vinpearl hỗ trợ chu đáo trong suốt kỳ nghỉ từ đón tại sân bay đến toàn bộ thời gian nghỉ dưỡng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, cung cấp những dịch vụ cao cấp. Nhờ Vinpearl, chúng tôi có kỳ nghỉ đáng nhớ”.

Cũng theo KPMG, Vinpearl là thương hiệu tiên phong mang đến cho khách hàng những tiện ích và dịch vụ cao cấp với trải nghiệm số. Đây là một trong những chuỗi khách sạn - khu nghỉ dưỡng - giải trí đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt dựa trên trí tuệ nhân tạo, giúp du khách giảm thiểu thời gian chờ đợi thủ tục và quá trình di chuyển giữa các khu vực nội bộ của Vinpearl. Công nghệ này còn hướng đến việc cho phép khách hàng mở cửa phòng, tiếp cận nhiều đặc quyền của Vinpearl và sử dụng các dịch vụ giải trí khác một cách tự động.

Vinpearl được KPMG đánh giá cao khi mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng VIP, cung cấp dịch vụ thẻ VIP Pearl Club tích hợp nhiều ưu đãi và trải nghiệm để du khách có thể tận hưởng tại tất cả điểm đến Vinpearl. Đây là lựa chọn “may đo” cho những du khách bận rộn, du lịch tần suất cao nhưng không có thời gian tìm kiếm các chương trình khuyến mại.

Với những nỗ lực không ngừng trong đầu tư xây dựng, mở rộng hệ thống và nâng cấp dịch vụ, KPMG ghi nhận Vinpearl thành công trong việc khẳng định vị thế là doanh nghiệp nội địa dẫn đầu trong ngành du lịch Việt Nam với hệ sinh thái dịch vụ tất cả trong một (all in one) trọn vẹn từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng đến sân golf và công viên chủ đề, vui chơi giải trí tại nhiều địa điểm trên toàn quốc.

Sau 18 năm xây dựng và phát triển, Vinpearl vươn mình trở thành một trong những thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - giải trí lớn nhất Việt Nam, với 45 cơ sở tại 17 địa danh trên toàn quốc, trong đó có 35 khách sạn, 3 công viên chủ đề quy mô, 2 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn và chăm sóc động vật bán hoang dã, 4 sân golf…

Nhanh chóng thích ứng bối cảnh mới, toàn bộ cơ sở thuộc hệ thống Vinpearl đều mang đến sự an tâm cho du khách với hành trình trải nghiệm an toàn và trọn vẹn, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, duy trì kích hoạt lá chắn 3 lớp kiểm soát tối đa 24/7, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn an toàn nâng cao. Nội khu các điểm đến đều được đảm bảo quy trình vệ sinh phòng dịch chặt chẽ tương tự các thương hiệu khách sạn, nghỉ dưỡng quốc tế.

Vinpearl cũng liên tục ra mắt các sản phẩm mới. Nổi bật trong năm nay là siêu quần thể nghỉ dưỡng - giải trí Phú Quốc United Center tại đảo ngọc. Sắp tới, Vinpearl sẵn sàng mang đến cho du khách những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn chưa từng có ở Việt Nam như tàu ngầm vô cực Vinpearl Submarine Nha Trang, Cung điện Hải vương hình rùa lớn nhất thế giới tại VinWonders Phú Quốc…

Với vai trò tiên phong phát triển và nâng cao vị thế du lịch nội địa, Vinpearl không ngừng hướng đến trải nghiệm trọn vẹn cho mọi nhà.