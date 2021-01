Vinpearl và chiến lược ‘cất cánh’ thành ‘người khổng lồ ngành du lịch’

Vinpearl tiếp tục dẫn đầu xu hướng “fly-cation”, cất cánh đưa du khách từ những thành phố lớn chạm tay đến thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl chỉ trong “một cú chạm”.

Góp phần thêu dệt nên những chuyến đi hạnh phúc, tràn ngập cảm hứng, Vinpearl tiếp tục dẫn đầu xu hướng “fly-cation”, cất cánh đưa du khách từ những thành phố lớn chạm tay đến thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl chỉ trong “một cú chạm”.

Khi du lịch dần trở thành “món ăn tinh thần” quen thuộc, Vinpearl không ngừng hiện đại hóa dịch vụ, nâng tầm sự hiện diện của mình trong đời sống người Việt.

Với hệ sinh thái khép kín cùng chiến lược sáng tạo, liên tục đổi mới qua các năm, những chuyến đi đến Vinpearl trên dải đất hình chữ S như được nhuộm thêm màu sắc mới, sống động và rực rỡ. Để chuyến du hí của mỗi hành khách thuận tiện từ lên kế hoạch, lập lịch trình đến săn vé, Vinpearl chọn hướng đi mới lạ: Bắt tay cùng các hãng hàng không lớn, mang đến trải nghiệm “kỳ nghỉ trọn gói”.

All-Inclusive (kỳ nghỉ trọn gói) cho phép du khách chi trả một lần cho tất cả dịch vụ, nên ngay từ khi ra mắt đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều tín đồ du lịch.

Xu hướng này khá mới mẻ tại Việt Nam, nhưng lại phổ biến trên thế giới, đặc biệt ở các khách sạn 5 sao. Khi mua gói All-Inclusive, du khách được cung cấp các dịch vụ nghỉ dưỡng - ẩm thực - vui chơi giải trí đẳng cấp. Bởi vậy, hình thức này còn có tên gọi khác là “kỳ nghỉ vô lo”.

Để thiết kế nên các kỳ nghỉ All-Inclusive, đơn vị cung cấp cần sở hữu hệ sinh thái du lịch đa dạng gồm nghỉ dưỡng - ẩm thực - vui chơi giải trí… Đơn cử như Vinpearl với các quần thể du lịch hiện đại bậc nhất trong nước, đã tiên phong bắt tay cùng các hãng hàng không để mang đến những chuyến du lịch “một chạm”. Đó là khi tất cả nhu cầu được đáp ứng chỉ trong một hành trình, du khách trong và ngoài nước có thể hoàn toàn tận hưởng kỳ nghỉ nhiều niềm vui tại các thiên đường nghỉ dưỡng hàng đầu Việt Nam với chi phí hợp lý.

Cụ thể, Vinpearl đã hợp tác cùng Vietnam Airlines, Bamboo Airways, Vietjet Airs mở ra hàng triệu kỳ nghỉ dưỡng trọn gói vé máy bay khứ hồi - trải nghiệm nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tất cả trong một. Chỉ cần một cú click, du khách có thể đến ngay thiên đường nghỉ dưỡng Vinpearl để đón xuân trọn vẹn, trải nghiệm mùa lễ hội cuối năm.

Trong đó, Vietnam Airlines là đối tác cung cấp 8 chuyến bay định kỳ từ Nha Trang, Phú Quốc đến Vladivostok, Novosibirsk, Yekatery và Moscow (Nga). Hãng hàng không quốc gia dự kiến khai thác ít nhất 168 chuyến bay mỗi năm, phục vụ 50.000 hành khách Nga đến Việt Nam với các gói dịch vụ riêng biệt.

Hay khi hợp tác cùng Bamboo, đơn vị triển khai các gói nghỉ dưỡng hấp dẫn, kết nối Hà Nội, TP.HCM với Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng - Nam Hội An. Phương tiện vận chuyển phục vụ hành khách là những máy bay Bamboo hiện đại, hiệu suất cao như Boeing 787-9 Dreamliner, Airbus A321Neo, Airbus A320Neo…

Nghỉ dưỡng cùng Vinpearl, bạn sẽ được trải nghiệm một chuyến du lịch đầy đẳng cấp, bắt đầu với dịch vụ đưa đón khi máy bay vừa đáp, nối tiếp bằng không gian nghỉ dưỡng nhiều tiện nghi, thoải mái, spa sang trọng… Cùng với đó, những đầu bếp trứ danh sẽ đưa bạn kinh qua nhiều hành trình ẩm thực đặc sắc. Nhâm nhi một bữa sáng muộn (brunch), nếm thử tinh hoa ẩm thực Á, Âu độc đáo… sẽ làm chuyến đi của bạn thêm đáng nhớ.

Đại diện Vinpearl cho biết đơn vị đang tích cực thảo luận cùng các hãng hàng không nhằm hướng tới mục tiêu hợp tác toàn diện, giới thiệu các gói kỳ nghỉ đa năng, từ đó, đem đến nhiều lựa chọn dịch vụ, điểm đến với tiện ích cao cấp nhưng chi phí vừa phải, ai cũng có thể tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ 5 sao.

Ngược dòng thời gian về năm 2003, thời điểm mới ra mắt, Vinpearl đã gây choáng ngợp với quy mô 533 phòng nghỉ. Đến nay, chuỗi sinh thái du lịch này đã mở rộng đến hơn 30 lần: 43 cơ sở, 18.500 phòng trên toàn quốc. Không chỉ nhân rộng quy mô, đơn vị còn liên tục đem đến những hình thức trải nghiệm độc đáo, để các lễ hội thêm rực rỡ, ấn tượng, thăng hoa cảm xúc.

Gần nhất là chuỗi kịch bản chào năm mới với lễ hội coutdown diễn ra tại Vinpearl Luxury Landmark 81, quần thể Vinpearl Phú Quốc, Vinpearl Nha Trang. Đêm giao thừa “Vinpearl Countdown Phú Quốc” ngày 31/12/2020 thu hút gần 2.000 khách hàng xem trực tiếp tại bãi biển Vinpearl và hơn 2 triệu người xem livestream.

Dưới ánh hoàng hôn ngũ sắc, du khách nhâm nhi ly cocktail hảo hạng, nhún nhảy trong không gian âm nhạc - ánh sáng đỉnh cao, thưởng thức buffet hải sản thượng hạng, để rồi vỡ òa cảm xúc khi pháo hoa rực sáng trên bầu trời đêm.

Còn tại đảo Hòn Tre, Nha Trang, tiệc đón năm mới tại Vinpearl Convention Center có sự hiện diện của gần 1.300 du khách. Trong không gian kiến trúc châu Âu ấm áp, sang trọng, du khách được thưởng thức tiệc buffet cao cấp và phiêu cùng những tiết mục âm nhạc từ sâu lắng đến sôi động.

Ấn tượng không kém là buổi countdown diễn ra tại tòa nhà biểu tượng của TP.HCM Vinpearl Luxury Landmark 81. Dạ tiệc “Trên đỉnh phồn hoa” tổ chức tại nhà hàng Oriental Pearl tại tầng 66 mang đậm dấu ấn của những tuyệt tác từ không gian, ẩm thực đến cảm xúc trọn vẹn, đong đầy. Không gian lễ hội tưng bừng, náo nhiệt giữa những tầng mây giữ được sự riêng tư, ấm cúng và đẳng cấp, vẽ nên khoảnh khắc giao thừa không thể hoàn hảo hơn.

Lễ hội countdown đón chào năm mới như một phát súng khởi động cho chuỗi chương trình đặc sắc của Vinpearl với muôn vàn cung bậc cảm xúc, trải nghiệm.

Tết này đi đâu, làm gì… chắc hẳn sẽ không còn là câu hỏi khó đáp của nhiều gia đình, với gói du lịch “một chạm” của Vinpearl. Trong dịp này, bạn có thể lựa chọn là combo “Lucky” (Baboom - Vinpearl), với vé máy bay khứ hồi cùng kỳ nghỉ 5 sao kéo dài 3 ngày 2 đêm tại 3 quần thể nghỉ dưỡng biển nổi tiếng: Vinpearl Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng - Nam Hội An.

Gói mở bán trong 10 ngày, vào 5-15/1 trên website, giá từ 2,62 triệu đồng đồng/người với thời gian lưu trú kéo dài đến 29/12. Du khách cũng có thể chọn mua bản cứng voucher “Lucky 2021” theo định dạng lì xì năm mới (số lượng giới hạn) như một quà tặng ý nghĩa cho người thân, đối tác…

Từ lần đầu tiên tổ chức đến nay, đã 4 mùa Tết du khách háo hức đổ về VinWonders Nha Trang để được chìm trong sắc rực rỡ của loài hoa tuy líp. Năm nay, lễ hội được tổ chức kéo dài từ 22/12/2020 đến 10/3/2021. Dạo bước giữa không gian ngập tràn gần 50.000 gốc hoa hoa được sắp đặt tinh tế bởi các chuyên gia, du khách như đang rong chơi giữa cánh đồng hoa bát ngát tại xứ sở Hà Lan xa xôi.

Ghé thăm đảo Hòn Tre - Nha Trang, du khách sẽ được thỏa sức check-in với muôn vàn sắc hoa, từ vàng, hồng, tím cánh kép, trắng, đỏ viền trắng, đỏ viền vàng, tới đỏ cờ, đỏ nhung, hồng viền cánh kép, đỏ viền cam. Toàn bộ gốc hoa đều có nguồn gốc từ Hà Lan và được nuôi dưỡng và chăm sóc trong điều kiện nhiệt độ 18-22 độ C, độ ẩm đất 70-75%, độ ẩm không khí 80-85% trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

Ngày Tết trong ký ức luôn có vẻ đẹp rất riêng, dẫu giản dị nhưng đầy cảm xúc thiêng liêng. Nhằm đưa du khách đến trải nghiệm trọn vẹn trong năm mới, Vinpearl đã tái hiện những hoạt động gắn liền với các phong tục ngày Tết độc đáo của Việt Nam một cách sinh động, hấp dẫn.

Đơn cử như tại VinWonders Nam Hội An, bạn có thể ghé Đảo Văn hóa dân gian. Đây là địa điểm tôn vinh và bảo tồn giá trị di sản, tái hiện sống động loại hình nghệ thuật độc đáo của Việt Nam như chầu văn, hát quan họ, hát the đồng thời hội tụ không gian kiến trúc nguyên bản của các vùng từ Bắc vào Nam… Để sống lại không khí ngày hội dân gian, bạn có thể xem buổi diễn thực cảnh “Về Bến” hoặc tìm hiểu về những làng nghề tái hiện tại sân khấu Thủy Đình trên mặt hồ sinh động.

Công viên chủ đề VinWonders trên miền đất di sản còn mở ra một vùng trời háo hức với những trò chơi dân gian từ nhiều vùng miền như nhảy kiệu, đập niêu… hay các hoạt động sôi nổi như xem múa lân, bốc lì xì, xin câu đối từ ông đồ hoặc đơn giản là thả dáng trong khung cảnh đặc trưng của ngày Tết.

Bạn cũng có thể thưởng thức những tinh hoa ẩm thực từ nhiều vùng miền được chế biến cầu kỳ bởi các đầu bếp tài hoa. Một lần nếm thử chưa thỏa mãn, bạn có thể xắn tay áo để vào bếp, trổ tài nấu nướng, học gói bánh chưng, bánh Tét hay các món truyền thống khác trong dịp Tết.

Dù chỉ mới ra mắt lần đầu vào tháng 1/2020, Tata Show đã tạo được tiếng vang lớn, trở thành show diễn thực cảnh đa phương tiện có quy mô quốc tế, hoành tráng bậc nhất Việt Nam. Tata Show tại VinWonders Nha Trang quy tụ hơn 170 diễn viên trong nước và quốc tế.

Với kinh phí đầu tư và duy trì lên tới 10 triệu USD , đây là show diễn hiếm hoi trên thế giới kết hợp 3D mapping cùng hàng trăm diễn viên biểu diễn tại chỗ. Ra mắt lần đầu tiên vào tháng 1/2020, dù bị gián đoạn bởi dịch bệnh nhưng các phiên bản hoàn thiện của Tata Show vẫn luôn được các du khách ngóng chờ. Tới tháng 8/2020, Tata Show ra mắt phiên bản nâng cấp hoàn thiện với sự xuất hiện của rồng khổng lồ phun lửa; xe cá ngựa, xe hươu chế tác tinh xảo, nhà hoa Gothic Gazebo lộng lẫy… đưa khán giả phiêu lưu qua chuỗi cảm xúc choáng ngợp bất tận.

Không chỉ tạo ấn tượng với dàn đạo cụ được nâng cấp sống động, âm nhạc trình diễn cũng tiếp tục được trau chuốt, biến hóa ma mị. Giữ vai trò “xương sống” kết nối câu chuyện, tuyệt phẩm thanh âm kết hợp cùng hiệu ứng 3D mapping, vũ đạo và diễn viên đưa khán giả nhập tâm, bay bổng cùng hành trình diệu kỳ trong Tata Show. Thời lượng của siêu phẩm cũng được kéo dài đến 40 phút để truyền tải trọn vẹn chuyến phiêu lưu màu nhiệm tại VinWonders Nha Trang.

Với khát vọng tạo nên một siêu phẩm thực cảnh đa phương tiện đẳng cấp quốc tế, mang tới những sản phẩm tinh hoa và đẹp đẽ nhất tới cho người Việt, Tata show đang có những thành công bước đầu và trở thành show trình diễn đáng xem nhất tại Việt Nam trong năm 2020.

Chiều lòng du khách để mang đến những kỷ niệm đáng nhớ trong ngày đầu năm, tại mỗi khu nghỉ dưỡng - vui chơi của Vinpearl, bạn sẽ có vô vàn phút giây trải nghiệm ý nghĩa.

Đó là VinWonders Nha Trang, với hơn 100 trò chơi, mang đến tiếng cười cho trẻ em đến người lớn tuổi. Nằm trong hệ thống các công viên chủ đề của Vingroup, VinWonders Nha Trang là công viên sở hữu nhiều kỷ lục giải trí nhất với: Siêu phẩm thực cảnh Tata Show, Zipline 3 kỷ lục...

Nếu đã đến Nha Trang, bạn cũng không thể bỏ qua bãi lặn Vinpearl Ocean Home. Sở hữu diện tích 36.000 m2 nằm ngay trong quần thể Vinpearl Nha Trang tại đảo Hòn Tre, Vinpearl Ocean Home là địa điểm lý tưởng để khám phá vẻ đẹp bất tận của đại dương và tham gia vào các trò thể thao dưới nước như lặn biển ngắm san hô, chèo thuyền kayak, quay phim, chụp ảnh dưới đại dương…

Nếu bạn từng có ước mơ xem một bộ phim Tết trên biển, thả mình theo nhịp sóng êm đềm, hãy đến ngay Vinpearl Phú Quốc. Còn với những du khách yêu thích ngắm nhìn một bầu trời rợp bóng diều, đừng ngại ngần ghé Hội An để tham gia Lễ hội diều diễn ra vào các buổi chiều trên bãi biển Vinpearl Resort and Golf Nam Hội An.

Ngày xuân là dịp để gia đình sum vầy, hạnh phúc lan tỏa. Thấu hiểu niềm khao khát đó, Vinpearl đã nỗ lực không ngừng để mang thêm tiếng cười cho mỗi chuyến du xuân. Và trong hành trình đó, Vinpearl không ngừng nghỉ mang trong mình sứ mệnh chắp cánh những kỳ nghỉ trọn vẹn cho mọi nhà.