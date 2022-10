Vinpearl - lựa chọn lý tưởng cho những hôn lễ trong mơ

Dọc dải đất hình chữ S từ Hạ Long, Nha Trang, Đà Nẵng đến Phú Quốc, mỗi resort của Vinpearl đều tọa lạc tại những bờ biển hoang sơ với bãi cát trắng mịn. Sở hữu phong cảnh đắt giá, sảnh tiệc nguy nga cùng hệ sinh thái dịch vụ "all in one", nơi đây là lựa chọn lý tưởng cho những hôn lễ trong mơ. Với dịch vụ đẳng cấp 5 sao quốc tế được “may đo” cho từng trải nghiệm khách hàng, Vinpearl luôn được xem là lựa chọn tốt để mang đến hành trình cưới trọn vẹn cho cặp đôi.