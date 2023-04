Vinpearl hợp tác chiến lược cùng Tập đoàn Marriott International

Công ty Cổ phần Vinpearl (Vinpearl) và tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới Marriott International vừa công bố tiếp tục hợp tác quản lý 7 khách sạn, khu nghỉ dưỡng.

Sau hai năm triển khai, tổng cộng có 15 khách sạn, khu nghỉ dưỡng do Vinpearl và Tập đoàn Marriott International nâng cấp và phát triển, tạo nên dấu ấn tăng trưởng đột phá, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ du lịch thế giới.

Tiếp nối năm 2022, Vinpearl tiếp tục hợp tác Marriott International quản lý 7 khách sạn và khu nghỉ dưỡng, với tổng số gần 2.500 phòng, tọa lạc tại Nha Trang, Hội An, Đà Nẵng, Bắc Ninh. Sau khi nâng cấp và phát triển, các điểm đến lưu trú của Vinpearl chính thức gia nhập chuỗi thương hiệu khách sạn cao cấp của Marriott International. Đồng thời, Vinpearl chính thức trở thành đối tác lớn nhất của Marriott tại Việt Nam với 15 khách sạn, công suất gần 5.000 phòng.

Vinpearl và Tập đoàn Marriott International tiếp tục hợp tác chiến lược trong thời gian tới.

Theo kế hoạch trong năm nay, có 3 khách sạn triển khai hợp tác quản lý gồm: Nha Trang Marriott Resort & Spa (Vinpearl Golflink Nha Trang và Vinpearl Sealink Nha Trang), Renaissance Hội An Resort & Spa (Vinpearl Resort & Spa Hội An), Đà Nẵng Marriott Resort & Spa, Non Nuoc Beach Villas (Vinpearl Resort & Spa Đà Nẵng). Trong đó, Nha Trang Marriott Resort & Spa sẽ trở thành khách sạn lớn nhất của Marriott tại Việt Nam với quy mô 829 phòng sang trọng, tiện nghi.

Bên cạnh đó, theo kế hoạch, 4 khách sạn mới với hơn 1.200 phòng sẽ ra mắt vào 2026-2028. Trong đó, Bắc Ninh Marriott Hotel dự kiến khai trương năm 2026, đánh dấu sự hiện diện của thương hiệu Marriott International tại “quê hương quan họ”. Các thương hiệu cao cấp 5 sao khác của chuỗi Marriott dự kiến phủ sóng ở các địa danh du lịch nổi tiếng của Việt Nam.

Dự kiến trong năm nay, Vinpearl và Tập đoàn Marriott International hợp tác quản lý 3 khách sạn.

Chia sẻ tại sự kiện công bố hợp tác hệ thống dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam, ông Rajeev Menon, Chủ tịch khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không gồm Trung Quốc) của Marriott International, cho biết việc ký kết đánh dấu cột mốc quan trọng trong quá trình hợp tác cùng Vinpearl.

“Chúng tôi vui mừng khi tăng cường mối quan hệ đối tác giữa hai bên. Với chuỗi khách sạn mới tọa lạc trung tâm du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, khu nghỉ dưỡng ở phố cổ Hội An và khách sạn 5 sao mang thương hiệu quốc tế đầu tiên tại Bắc Ninh, chúng tôi có nhiều yếu tố thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của du khách tại nhiều điểm đến hấp dẫn, trải dài khắp Việt Nam”, ông nhấn mạnh.

Ông Juergen Doerr - Tổng giám đốc Vinpearl - cũng bày tỏ sự vui mừng khi tiếp tục hợp tác và phát huy quan hệ đối tác chiến lược cùng Marriott trên khắp Việt Nam. Ông nhận định các giá trị tiên phong mà hai bên đang xây dựng, triển khai tương xứng với nhau.

“Đồng thời, tiềm lực và quy mô toàn cầu của thương hiệu Marriott là nền tảng tuyệt vời để nâng cao nhận thức quốc tế với một số điểm đến quan trọng của Vinpearl”, ông nói thêm.

Việc hợp tác cùng Marriott International là chiến lược quốc tế hóa thương hiệu của Vinpearl.

Việc liên tục triển khai hợp tác cùng Marriott International chứng tỏ định hướng đúng đắn của Vinpearl trong chiến lược nâng tầm và quốc tế hóa thương hiệu du lịch nghỉ dưỡng.

Sự kết hợp này hứa hẹn mang đến giá trị cộng hưởng đặc biệt: Tăng tiềm năng thu hút khách du lịch quốc tế nhờ dịch vụ tiêu chuẩn toàn cầu của Marriott. Đồng thời, qua sự hợp tác, du khách năm châu có cơ hội tận hưởng hệ sinh thái “tất cả trong một”, hòa quyện nét chấm phá bản địa độc đáo từ thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam tại 17 tỉnh thành, với công suất hơn 18.500 phòng khách sạn và biệt thự.

Vinpearl sở hữu hệ thống dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí hàng đầu Việt Nam.

Sự kiện mở rộng hợp tác chiến lược giữa Vinpearl và Marriott International được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp của du khách toàn cầu tại Việt Nam. Trên hết, đây là nền tảng tạo nên “hệ sinh thái dịch vụ trọn gói” đa dạng trải nghiệm, hấp dẫn. Ngoài ra, chiến lược hợp tác là một trong những nỗ lực then chốt của Vinpearl, góp phần tạo đà phục hồi - phát triển mạnh mẽ cho ngành du lịch thời gian tới.

Sự kiện hợp tác Marriott International của Vinpearl được kỳ vọng tạo đà phục hồi cho ngành du lịch Việt Nam.

Vinpearl là thương hiệu dịch vụ du lịch nghỉ dưỡng - giải trí hàng đầu Việt Nam, sở hữu chuỗi khách sạn, resort, spa cùng các trung tâm hội nghị, ẩm thực và sân golf 5 sao, khu vui chơi giải trí theo tiêu chuẩn quốc tế tọa lạc tại danh thắng du lịch nổi tiếng.

Sau 18 năm phát triển, Vinpearl hiện có 47 cơ sở tại 17 tỉnh thành, gồm 35 khách sạn - khu nghỉ dưỡng với công suất hơn 18.500 phòng khách sạn và biệt thự; 4 khu vui chơi giải trí, 2 công viên bảo tồn - chăm sóc động vật hoang dã, 4 sân golf, 2 trung tâm ẩm thực cao cấp... Tiên phong kiến tạo và nâng tầm dịch vụ du lịch - nghỉ dưỡng tại Việt Nam, hệ sinh thái Vinpearl mang đến trải nghiệm “tất cả trong một”, từ nghỉ dưỡng, công viên chủ đề, safari, golf, spa, ẩm thực đến hệ thống trung tâm hội nghị 5 sao chuẩn quốc tế, tích hợp trung tâm thương mại và nhà phố shophouse hiện đại.

Trong đó, quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí Phú Quốc United Center với quy mô hàng đầu khu vực tiên phong phát triển xu hướng “một điểm đến mọi nhu cầu” (one-stop-destination). Đây là dấu mốc trong định hướng phát triển mô hình kinh tế đêm, đồng thời đánh dấu bước tiến vượt bậc của Việt Nam trong chiến lược trở thành “điểm đến mới của thế giới”. Bên cạnh đó, Nha Trang và Đà Nẵng - nam Hội An, những quần thể nổi tiếng của Vinpearl được đầu tư nâng tầm. Riêng Vinpearl Nha Trang được kỳ vọng trở thành “đảo du lịch” đẳng cấp của Việt Nam và khu vực về dịch vụ, trải nghiệm trong tương lai. Độc giả tham khảo website vinpearl.com.