Vinpearl - điểm du lịch biển đa trải nghiệm cho gia đình nhiều thế hệ

Với trải nghiệm lễ hội bất tận, các quần thể Vinpearl tại Phú Quốc, Hội An, Nha Trang, Hạ Long trở thành điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng cho các gia đình đa thế hệ trong hè này.

Lặn biển tại đảo Hòn Tre (Nha Trang), chiêm ngưỡng vẻ đẹp choáng ngợp của đại dương; ngắm những cánh diều phấp phới trong gió biển tươi mát ở Hạ Long; thưởng thức BBQ thơm ngon tại nhà hàng Sim Bar và bắt trọn vẻ đẹp lãng mạn của ánh hoàng hôn trên biển Phú Quốc; hay quây quần xem phim bom tấn bên bãi biển hoang sơ ở Nam Hội An... hứa hẹn mang đến chuyến nghỉ hè đáng nhớ cho các gia đình đa thế hệ.

Nha Trang - điểm hẹn mùa hè của những gia đình yêu biển

Khu nghỉ dưỡng biển Vinpearl Nha Trang được yêu thích nhờ tọa lạc giữa cảnh sắc thiên nhiên nên thơ và biệt lập trên đảo, tiện ích phong phú, mang lại cho các thành viên trong gia đình trải nghiệm khó quên.

Nghỉ dưỡng tại Vinpearl Hòn Tre, gia đình được hòa mình vào thiên nhiên trong lành.

Căn biệt thự biển theo phong cách Tropicana villa là nơi mỗi thành viên trong gia đình có thể đón ngày mới giữa những giai điệu phóng khoáng từ đại dương. Ngay bên ngoài căn phòng là bể bơi riêng tư và mát lành chờ đón cả nhà thả mình giữa làn nước xanh biếc, đắm chìm trước ánh bình minh biển rực rỡ.

Biệt thự Tropicana villa đẳng cấp và sang trọng.

Sau bữa sáng buffet trăm món ngon Việt - Á - Âu, cả gia đình có thể cùng tham gia khóa học “Open water class” và hoạt động lặn biển, tận mắt chiêm ngưỡng “bức tranh” đại dương lộng lẫy với những rặng san hô bất tận cùng hàng nghìn sinh vật dưới nước đa sắc màu. Green Tour tại Vinpearl Luxury Nha Trang lại đưa cả nhà đến với hành trình khám phá thiên nhiên, tìm hiểu tập tính của các loài động thực vật và hòa mình vào những khoảng rừng nhiệt đới xanh mát, giúp tái tạo nguồn năng lượng thuần khiết.

VinWonders Nha Trang được ví như “thiên đường vui chơi giải trí nhất định phải thử” của mọi khách du khách. Đặc biệt, công viên chủ đề quy mô bậc nhất trên đảo Hòn Tre sẽ là tâm điểm lễ hội hè bất tận với chuỗi sự kiện du lịch - giải trí và đại nhạc hội quốc tế WonderFest đỉnh cao bao gồm hơn 800 show và minishow xuyên suốt mùa hè, kiến tạo 53 ngày lễ hội đầy cảm xúc.

Mở đầu là chuỗi hoạt động ngập tràn sắc màu trẻ trung và cá tính, từ carnival Tata và những người bạn, Tata Show phiên bản Next Gen… đến series cuộc thi Wonder Z, Cosplay Contest, Rạp phim bay đầu tiên tại Việt Nam… Nối tiếp là chuỗi hội hè bất tận dành cho nhiều lứa tuổi: Lễ hội đặc sản bản địa, ngày hội thể thao gia đình, trạm khoa học đại dương bí ẩn, đại chiến thế giới nước Wonder Water War…

Nhiều hoạt động vui chơi, giải trí hấp dẫn sẽ diễn ra tại Vinpearl Nha Trang trong hè này.

Điểm bùng nổ của WonderFest 2023 là đêm Đại nhạc hội 8Wonder diễn ra ngày 22/7 với màn trình diễn đỉnh cao của ngôi sao đình đám có tầm ảnh hưởng toàn cầu - Charlie Puth và các ca sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam.

Cả nhà cũng có thể du ngoạn đại dương ở độ sâu 16-18 m bằng tàu ngầm vô cực Vinpearl Submarine, hoặc thỏa thích vui đùa tại “công viên nước trên đảo có nhiều trò chơi nhất châu Á” với những trải nghiệm gắn kết tình thân như máng trượt gia đình, đường trượt phao, bể bơi tạo sóng hay dòng sông lười.

Thiên đường ẩm thực đường phố các vùng miền tại nhà hàng Imperial Club Nha Trang.

Cuối ngày, cả nhà có thể quây quần thưởng thức tinh hoa ẩm thực quốc tế trên không gian rooftop thoáng đãng và thơ mộng tại Imperial Club Nha Trang, hay “đổi gió” với các món ăn Thái, Lào hay Campuchia tại nhà hàng A la carte hoặc trải nghiệm phong vị ẩm thực Italy đúng điệu ở Oceania…

Hạ Long - kỳ nghỉ ngẫu hứng ngập tràn niềm vui

Cách Hà Nội 4 giờ di chuyển, nằm trên đảo Rều thanh bình bên vịnh kỳ quan, Vinpearl Resort & Spa Hạ Long tựa “thiên đường nghỉ dưỡng trên mặt biển” với những trải nghiệm “sang xịn mịn”. Nơi đây hứa hẹn là điểm đến của một mùa hè “không lo nghĩ - worry-free” cho cả gia đình.

Vinpearl Resort & Spa Hạ Long là lựa chọn nghỉ dưỡng “worry-free” cho gia đình có con nhỏ trong hè này.

Được yêu thích đặc biệt tại Vinpearl Resort & Spa Hạ Long là phòng khách sạn connecting room (hay còn gọi là phòng family) với những không gian riêng biệt có cửa thông nhau giúp phụ huynh vừa thuận tiện chăm sóc thành viên nhí, vừa tận hưởng sự riêng tư hiếm có xuyên suốt kỳ nghỉ. Thiết kế và địa thế đặc biệt của tòa biệt thự kiểu Pháp giúp mỗi phòng đều sở hữu ban công rộng rãi, thoáng đãng, hướng ra biển.

Gia đình tận hưởng kỳ nghỉ đáng nhớ tại Vinpearl Hạ Long.

Các thành viên trong gia đình có thể thoải mái tham gia loạt hoạt động ngoài trời như tắm biển, thả diều, chèo thuyền kayak hay chơi bóng nước. Với các bà, các mẹ, điệu nhảy zumba trong nước (aqua zumba) là hoạt động thể chất phù hợp để cân bằng sức khỏe, tinh thần trong kỳ nghỉ hè đáng giá.

Chỉ cách trung tâm thành phố Hạ Long 10 phút di chuyển bằng canô, từ Vinpearl Resort & Spa Hạ Long, cả nhà dễ dàng tham quan những điểm du lịch nổi tiếng của thành phố như công viên Hạ Long, núi Bài Thơ, bảo tàng Quảng Ninh hay chợ Hạ Long.

Các gia đình có thể thưởng thức ẩm thực đặc sắc tại hệ thống nhà hàng trong quần thể nghỉ dưỡng Vinpearl Hạ Long.

Cuối ngày, cả gia đình có thể trải nghiệm sự kết hợp độc đáo giữa ẩm thực châu Á và phương Tây qua phong cách Fusion SeaFood tại Pavillon - nhà hàng nổi duy nhất trên vịnh biển Hạ Long thơ mộng, hoặc lựa chọn không gian ẩm thực đẳng cấp và sang trọng ngay trong khu nghỉ dưỡng để tổ chức picnic, tiệc ngoài trời hay tiệc đoàn viên ấm cúng.

Phú Quốc - du lịch biển “trendy” không ngủ cho cả nhà

Hành trình trải nghiệm đảo ngọc khởi đầu bằng “chuyến tham quan” êm ái, đầy tiện nghi trên xe buýt điện VinBus miễn phí xuyên ngày đêm từ sân bay về khách sạn.

Trong không gian riêng tư được thiết kế theo chủ đề (villa nautilus hoặc villa safari), các thành viên nhí có thể hóa thân thành những nhà thám hiểm đại dương, hay chiến binh rừng rậm nhiệt đới ngay trong phòng ngủ. Ngay bên ngoài biệt thự là sân vườn bình yên, gió biển khoáng đạt và hồ bơi xanh mát.

Không gian villa riêng tư được thiết kế theo chủ đề rừng thẳm hoặc đại dương.

Phú Quốc United Center còn hết mực “chiều chuộng” các gia đình đa thế hệ với những tiện ích nghỉ dưỡng phù hợp từng thành viên. Con trẻ được thỏa sức sáng tạo, vui chơi và thể hiện đam mê với hơn 100 trò chơi hấp dẫn tại VinWonders. Trong khi đó, cha mẹ và ông bà có thể nâng cao sức khỏe thể chất, tinh thần với các hoạt động chạy bộ, đạp xe ngắm biển hay trải nghiệm spa cung đình Huế trong không gian trên hồ an tĩnh, thơ mộng tại Akoya Spa Phú Quốc.

Phú Quốc United Center mang đến những tiện ích nghỉ dưỡng phù hợp với từng thành viên gia đình.

Cả gia đình có thể cùng tham quan cung điện Hải Vương - thủy cung hình rùa lớn nhất thế giới - với hàng nghìn sinh vật biển, trầm trồ chiêm ngưỡng màn biểu diễn bước ra từ cổ tích của nàng tiên cá, ngỡ ngàng xem thợ lặn cho cá mập ăn, quây quần cắm trại trong thủy cung khổng lồ và thử “qua đêm trong lòng đại dương” đầy kỳ thú…

Cung điện Hải Vương với hàng nghìn sinh vật biển đa sắc màu.

Được mọi thành viên trong gia đình mong đợi là tiết mục vi vu trên xe buýt điện VinBus tham quan Vinpearl Safari Phú Quốc - mái nhà của khoảng 200 loài động vật hoang dã từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, cả nhà được “mắt thấy, tay chạm” vào đời sống hoang dã của các loài động vật quý hiếm như hổ Bengal, ngựa vằn Kenya, Kangaroo hay hồng hạc và trải nghiệm “thú thả - người nhốt” đầy thú vị.

Du khách thưởng thức không khí lễ hội sôi động khi nghỉ dưỡng tại Phú Quốc United Center.

Grand World - thiên đường trải nghiệm đời sống về đêm của đảo ngọc - luôn tấp nập với chợ đêm, chuỗi bar, pub hiện đại… Phụ huynh có thể “trốn con hẹn hò với tuổi trẻ” tại Le Club Bar thời thượng sở hữu “tầm nhìn triệu USD” hướng về hồ Tình yêu lấp lánh, hoặc bước sang Monaco Pub vừa lắc lư bên ly cocktail đậm đà, vừa hòa vào những màn biểu diễn đường phố đầy sắc màu.

Đặc biệt níu chân cả nhà là “thiên đường street food” tại chợ đêm Grand World với hàng chục phiên bản trà sữa, bánh tráng trộn, xiên que…; các gian hải sản thơm ngon như nhum, còi biên mai, mực chớp, ghẹ Hàm Ninh... Đặc biệt, “spotlight” mùa hè là bộ 3 món kem không thể bỏ qua: Kem dừa, kem Thái và kem Thổ Nhĩ Kỳ.

Sau hành trình trải nghiệm muôn vàn màu sắc, cả gia đình quây quần thưởng thức tiệc nướng BBQ tại Sim Bar, cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc thi vị khi ánh hoàng hôn ngũ sắc lơ lửng trên mặt biển.

Cả gia đình có cơ hội vừa thưởng thức những món ngon vừa ngắm hoàng hôn trên biển.

Hội An - có hẹn với “bến văn hoá” bên bờ biển hoang sơ

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là lựa chọn lý tưởng để cả nhà cùng tận hưởng phút giây bình yên giữa thiên nhiên tại căn villa duplex đầy đủ tiện nghi. Từ cửa sổ phòng khách sạn, cả nhà có thể bắt trọn vẻ đẹp rực rỡ buổi hừng đông và ánh chiều tà huyền ảo trên mặt biển hoang sơ.

Villa duplex đầy đủ tiện nghi đẳng cấp tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

Mùa hè của cha mẹ sẽ trọn vẹn hơn khi cùng các con “vừa chơi vừa học” tại các workshop làm nến thơm, làm thiệp, xâu chuỗi hạt, “nhập vai” nghệ nhân làng nghề truyền thống...; hay xuôi thuyền thăm thú các loài động vật hoang dã ở River Safari, xem phim điện ảnh bom tấn bên bờ biển…

Tạo ấn tượng không kém là vẻ đẹp mộc mạc, đầy chất thơ của phố Hội với kiến trúc nhà ống lợp mái ngói đặc trưng, đèn lồng giăng trên phố và những bụi hoa giấy rực rỡ đón gió. Xen lẫn là những tòa nhà tráng lệ mang đậm nét kiến trúc phương Tây.

Gia đình đa thế hệ hào hứng với những trải nghiệm nghỉ dưỡng tại Vinpearl Nam Hội An.

Những gia đình năng động sẽ “lạc lối” trước hàng chục trò chơi cảm giác mạnh như tàu lượn siêu tốc, đường trượt lốc xoáy/boomerang... hoặc trải nghiệm hoạt động vui chơi sôi động tại công viên nước.

Sau ngày dài vui chơi, tiệc BBQ với lều glamping trong không gian lung linh ánh đèn hướng về phía biển, dưới bầu trời đầy sao là gợi ý “khó cưỡng”. Còn gì tuyệt bằng khi cả nhà cùng thưởng thức hải sản nướng thơm lừng và nhâm nhi những món đồ uống ngon lành?

Cả nhà thưởng thức bữa tối thơ mộng dưới ánh đèn lung linh và view hướng biển.