VinMart lần đầu có lãi

Hệ thống bán lẻ VinCommerce lần đầu đạt EBITDA dương trong quý IV/2020 với lợi nhuận 16 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2020, EBITDA của hệ thống bán lẻ này vẫn âm 1.234 tỷ đồng.

Kết thúc năm tài chính 2020, Tập đoàn Masan hoàn thành kế hoạch được đại hội cổ đông thông qua. Doanh thu thuần hợp nhất đạt 77.218 tỷ đồng , tăng 107% so với năm 2019 và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông công ty đạt 1.234 tỷ đồng trong năm 2020.

Doanh thu của Masan tăng mạnh do việc hợp nhất hệ thống bán lẻ VinCommerce từ đầu năm. Tuy nhiên, do chuỗi siêu thị này vẫn còn lỗ nên lợi nhuận giảm mạnh so với cùng kỳ.

Đặc biệt, VinCommerce lần đầu có EBITDA (lợi nhuận trước thuế, khấu hao và lãi vay) dương trong quý IV/2020 dù con số còn rất khiêm tốn. “Nền tảng tiêu dùng bán lẻ The CrownX đã hoàn tất giai đoạn đầu tiên trong quá trình chuyển đổi”, Chủ tịch HĐQT Masan Nguyễn Đăng Quang nhận định.

Doanh thu tăng mạnh nhưng lợi nhuận của Masan giảm sâu Kết quả kinh doanh hợp nhất của Masan so với năm trước Nhãn 2019 2020 Doanh thu thuần column tỷ đồng 38819 78868 Lợi nhuận sau thuế column

6365 1395 Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ column

5558 1234

VinCommerce lãi EBITDA 16 tỷ đồng

Quý 4/2020, VinCommerce đạt doanh thu 7.300 tỷ đồng với lợi nhuận EBITDA 16 tỷ đồng , tương đương biên EBITDA 0,2%. Biên EBITDA của VinCommerce trong năm nay được cải thiện từ mức âm 4,8% vào quý I và -8,4% trong quý II khi chịu ảnh hưởng bởi biện pháp giãn cách xã hội do dịch bệnh lên âm 3% vào quý III trước khi đạt mức dương trong quý IV.

Lũy kế cả năm 2020, EBITDA của VinCommerce vẫn âm 1.234 tỷ đồng . Tỷ suất EBITDA tương ứng âm 4%.

Masan cho biết doanh thu trên mỗi m2 của hệ thống siêu thị mini VinMart+ tăng trưởng 11% trong năm 2020. VinMart+ được xác định là động lực tăng trưởng chính của VinCommerce trong tương lai khi hệ thống siêu thị mini được mở rộng. Còn mô hình siêu thị VinMart sẽ được tái định vị.

Với ngành hàng tiêu dùng, công ty con Masan Consumer Holdings (MCH) ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu 22% trong quý IV, đạt 7.612 tỷ và 27% cả năm 2020, đạt 23.971 tỷ đồng . Đây là lần đầu tiên MCH đạt doanh thu 1 tỷ USD .

Công ty cho biết thực phẩm, sản phẩm chăm sóc cá nhân và gia đình là các danh mục thúc đẩy phần lớn tăng trưởng cho MCH. Các sản phẩm mới đóng góp 43% tăng trưởng doanh thu của ngành hàng tiêu dùng nhanh năm 2020.

Trong năm tới, doanh thu thuần của MCH dự kiến tăng 15-20% với động lực từ các sản phẩm mới mới, chiến lược cao cấp hóa danh mục thực phẩm, mở rộng quy mô ngành hàng thức uống và sản phẩm chăm sóc cá nhân, gia đình.

Tổng cộng, công ty con của Masan nắm giữ lợi ích tại VinCommerce và MCH là The CrownX có doanh thu 54.277 tỷ năm 2020. Masan cho biết TheCrownX là công ty kinh doanh trong lĩnh vực tiêu dùng có doanh thu lớn thứ hai tại Việt Nam.

“Năm 2021, Masan đặt mục tiêu chuyển đổi VinCommerce từ điểm mua sắm thuần túy trở thành nền tảng phục vụ các nhu cầu thiết yếu, cung cấp các sản phẩm và dịch vụ thiết yếu chiếm hơn 50% chi tiêu tiêu dùng bao gồm hàng tiêu dùng nhanh, thực phẩm tươi sống, các sản phẩm, dịch vụ tài chính, và các dịch vụ giá trị gia tăng. Đây chính là đích đến khi Masan quyết định mở rộng sang lĩnh vực bán lẻ”, tỷ phú Nguyễn Đăng Quang nói về tầm nhìn của năm nay.

Kết quả các mảng kinh doanh của Masan năm 2020

Nhãn VinCommerce MCH Masan MEATLife Masan High-Tech Materials Doanh thu thuần column tỷ đồng 30978 23971 16119 7426 EBITDA column

-1234 5749 1881 1443

Mảng thịt tích hợp tăng tốc

Masan MEATLife (MML) có doanh thu 4.707 tỷ trong quý IV/2020, tăng 27% so với cùng kỳ 2019 và 16.119 tỷ cả năm, tăng 17%. Trong đó, mảng thịt tích hợp đóng góp 2.378 tỷ đồng , chiếm 15% tổng doanh thu của MML.

Trong quý IV/2020, MML mua lại 51% vốn, hợp nhất kết quả kinh doanh của công ty cung cấp sản phẩm thịt gia cầm 3F VIET. Thương vụ sáp nhập này nằm trong chiến lược mở rộng danh mục kinh doanh đạm động vật của MML.

Với mảng thức ăn chăn nuôi, doanh thu tăng trưởng ổn định 3%, đạt 13.746 tỷ đồng . Trong bối cảnh ngành nuôi bước đầu hồi phục, mảng thức ăn chăn nuôi gia súc và gia cầm của MML tăng trưởng 30% trong quý cuối năm 2020.

Doanh thu của công ty con còn lại thuộc Masan là Masan High-Tech Materials (MHT) cũng tăng trưởng tới 131% trong quý IV và 58% cả năm. Lũy kế 2020, MHT đạt doanh số 7.426 tỷ đồng .

MHT tăng mạnh doanh thu nhờ hợp nhất nền tảng kinh doanh vonfram của Tập đoàn Đức H.C.Starck (HCS) từ tháng 6/2020 sau khi hoàn tất thương vụ thâu tóm. Masan cho biết tầm nhìn của MHT là trở thành nền tảng vật liệu công nghiệp công nghệ cao toàn cầu. Thỏa thuận bán 10% cổ phần MHT cho Mitsubishi Materials Corporation với giá 90 triệu USD cũng nằm trong chiến lược này.