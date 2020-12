VinID đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS

Với chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ 1, VinID cho thấy nỗ lực xây dựng nền tảng thanh toán an toàn và thuận tiện cho khách hàng.

Ngày 3/12, ví điện tử VinID Pay đã được Hội đồng Tiêu chuẩn bảo mật - PCI Security Standards Council - công bố đạt chứng nhận bảo mật quốc tế Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) cấp độ 1.

PCI DSS Certificate là chứng nhận bảo mật được công nhận toàn cầu cho các đơn vị cung cấp dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế, với hơn 200 yêu cầu về các chuẩn mực cần được áp dụng, hướng đến bảo vệ quyền lợi của chủ thẻ (khách hàng) và đơn vị phát hành thẻ. Trong đó, cấp độ PCI DSS cao nhất là 1, thường chỉ dành cho các ngân hàng và đơn vị phát hành thẻ quốc tế hoặc những nhà cung cấp sở hữu trên 6 triệu giao dịch/năm.

Với chứng nhận PCI DSS cấp độ 1, VinID giúp khách hàng an tâm hơn khi thực hiện giao dịch.

Ông Phạm Anh Liêm, Giám đốc An ninh bảo mật Công ty Cổ phần OneID (đơn vị chủ quản VinID Pay) cho biết: “Việc đạt chứng nhận bảo mật quốc tế PCI DSS cấp độ 1 là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của ví điện tử VinID. Chúng tôi luôn mong muốn mang đến cho đối tác, khách hàng một nền tảng thanh toán an toàn và thuận tiện nhất. Chúng tôi cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các giao dịch và thông tin quan trọng của khách hàng - những người tin tưởng sử dụng dịch vụ của VinID Pay”.

Trong năm nay, ví điện tử VinID Pay đã nhận được nhiều giải thưởng quan trọng, gồm top 10 công ty công nghệ thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực fintech; ví điện tử có giao diện thân thiện với người dùng do tạp chí Nhịp cầu đầu tư bình chọn; ví điện tử có công nghệ phần mềm lõi (core banking) tốt nhất.

Theo đại diện VinID, với việc được công nhận chứng nhận bảo mật quốc tế cấp cao, đối tác và khách hàng của ví điện tử VinID Pay có thể yên tâm về tính bảo mật của hệ thống. Đây cũng là nền tảng quan trọng để VinID Pay tiếp tục mở rộng hợp tác với các đối tác lớn trên toàn cầu.