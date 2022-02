Vinhomes tổ chức đại hội tuyển dụng đầu tiên của năm

Chuẩn bị cho loạt dự án mới, Vinhomes tổ chức đại hội tuyển dụng đầu tiên trong năm với tên gọi “Đánh thức mãnh hổ, bùng nổ cùng Vinhomes”.

Đại hội tuyển dụng Vinhomes 2022 được tổ chức vào 5/3 và 6/3 tại Vinpearl Luxury Landmark 81, TP.HCM. Tại sự kiện, 68 doanh nghiệp uy tín phân phối sản phẩm của Vinhomes sẽ tuyển chọn những nhân viên kinh doanh tài năng và nhiệt huyết, cũng như chia sẻ tâm huyết, hướng nghiệp và truyền lửa cho các bạn trẻ yêu thích công việc tư vấn bán hàng bất động sản.

Đây sẽ cơ hội việc làm hiếm có dành cho sinh viên sắp và mới ra trường, người đã đi làm hay có mong muốn tìm kiếm một môi trường đầy thử thách và cơ hội gặt hái thành công lớn. Những vị trí nhân sự cấp cao cũng được các đại lý phân phối của Vinhomes săn tuyển ngay tại sự kiện.

Sự kiện được tổ chức tại Vinpearl Luxury Landmark 81, TP.HCM.

Trở thành một phần trong hệ thống đại lý phân phối các sản phẩm của Vinhomes, các chuyên viên kinh doanh, bất kể là người mới hay đã có kinh nghiệm, đều sẽ được đào tạo chuyên sâu bởi chuyên gia hàng đầu. Từ đó, họ có thể trang bị những kiến thức và chuyên môn nghiệp vụ cần thiết, sẵn sàng rút ngắn con đường đạt tới thành công.

Đồng hành cùng đội ngũ kinh doanh là chủ đầu tư Vinhomes - thương hiệu bất động sản uy tín hàng đầu trên thị trường với tầm vóc, quy trình đào tạo, marketing và hỗ trợ bán hàng bài bản, đã được khẳng định qua nhiều năm.

Trước đó, tại thị trường miền Nam, Vinhomes đã đạt những thành tích ấn tượng: 10.000 căn hộ The Rainbow - Vinhomes Grand Park được bán hết chỉ trong 17 ngày; toàn bộ bảng hàng của phân khu biệt thự cao cấp The Manhattan được bán hết trong 8 ngày. Tiếp đó, 2.400 căn hộ tại phân khu The Origami đã được đăng ký trong 3 ngày; gần đây nhất, 100% giỏ hàng của phân khu căn hộ cao cấp The Beverly tìm được chủ nhân khi vừa mở bán.

Đây là những minh chứng rõ nét cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ kinh doanh, cũng như sức hút của thương hiệu Vinhomes trên thị trường.

Các sản phẩm Vinhomes luôn được quan tâm và yêu thích. Ảnh phối cảnh.

Tiếp nối thành công của đại hội tuyển dụng năm 2021, đại hội tuyển dụng “Đánh thức mãnh hổ, bùng nổ cùng Vinhomes” năm 2022 hứa hẹn mang đến những cơ hội mới cho người trẻ bản lĩnh, đam mê lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Đến với sự kiện, ứng viên còn có cơ hội học hỏi kinh nghiệm tại tọa đàm với Shark Phạm Thanh Hưng và các chuyên gia đầu ngành bất động sản. Họ cũng sẽ được hòa mình vào không khí sôi động của những màn trình diễn từ Hồ Ngọc Hà, Karik, JustaTee, DJ Mie… cùng cơ hội nhận quà hấp dẫn.