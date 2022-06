Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire và kỳ vọng đô thị cao cấp thế giới

Được xây dựng theo mô hình “thành phố trong thành phố”, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire có quy mô 1.000 ha, sở hữu nhiều tiện ích tương tự các đô thị nổi tiếng thế giới.

Một trong những điểm nhấn nổi bật của thị trường bất động sản trong năm nay là màn ra mắt Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Dự án được kỳ vọng góp phần giúp Việt Nam ghi danh vào bản đồ các siêu đô thị có diện tích và tiện ích hàng đầu thế giới.

Chuẩn sống khác biệt tại các siêu đô thị

55% dân số thế giới đang sống ở các khu vực thành thị, theo tính toán của Liên Hợp Quốc. Con số này sẽ chạm mốc 68% vào năm 2050, tạo nên sức ép lớn lên hệ thống đô thị hiện tại. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, mô hình “thành phố trong thành phố” không những là chìa khóa để giải bài toán quá tải đô thị, mà còn giúp tạo nên những cộng đồng hiện đại, văn minh.

Theo Công ty Tư vấn Jones Lang Lasalle, “thành phố trong thành phố” là tương lai của các đô thị. Khái niệm này muốn nói tới những dự án quy mô, tương đương một thành phố nhỏ, nơi tích hợp nhiều chức năng trong một dự án như nhà ở, thương mại, giáo dục, giải trí, nghỉ dưỡng...

Hệ thống tiện ích “tất cả trong một” tại những thành phố này sẽ mang đến chuẩn mực sống khác biệt và giúp định hình phong cách sống mới cho cư dân. Điều đó có được là nhờ cảnh quan thiên nhiên nhiều cây xanh, không khí trong lành; giao thông thuận tiện; dịch vụ giáo dục, y tế chất lượng cao; nhiều tiện ích công cộng…

Siêu đô thị rộng gần 1.000 ha của Vinhomes kỳ vọng sánh ngang các “thành phố trong thành phố” nổi tiếng trên thế giới.

Thực tế, mô hình này đang được các nước chọn để phát triển, với không ít siêu đô thị mang nhiều kỷ lục. Đứng đầu danh sách về quy mô phải kể tới Forest City ở Malaysia, dự kiến đầu tư tới 100 tỷ USD , được triển khai trên 4 đảo bồi đắp ngoài khơi bang Johor. Với không gian sống đậm chất “nhà trong rừng trên ốc đảo”, chủ đầu tư tin tưởng có khoảng 700.000 người chọn đây là nơi định cư.

Tại Hàn Quốc, được nhắc tới nhiều hơn cả là Songdo - nằm cách thủ đô Seoul chừng 60 km về phía tây nam. Từ một bãi lầy ven biển Hoàng Hải, được chính phủ cho bồi lấp rộng 610 ha, với khoản đầu tư 40 tỷ USD , Songdo đã trở thành hình mẫu về đô thị sinh thái. Nơi này sở hữu 40% diện tích dành cho cây xanh; đồng thời cũng được đánh giá là một trong những “thành phố thông minh nhất thế giới".

Tại Dubai, biểu tượng mới của thành phố xa hoa được nhắc tới chính là Palm Island. Với mức đầu tư 12 tỷ USD , Palm Island được ví như kỳ quan thứ 8 của thế giới - có thể được nhìn thấy từ mặt trăng. Siêu đô thị mang tới mọi loại hình vui chơi, khám phá và trải nghiệm, với hàng trăm khách sạn hạng sang, biệt thực bờ biển, bến du thuyền, nhà hàng, trung tâm mua sắm...

Sức hút từ siêu đô thị 1.000 ha của Vinhomes

Với sự kiện Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire chính thức ra mắt, Việt Nam được mong đợi có tên trên bản đồ các quốc gia có siêu đô thị.

Đặt trong mối liên kết với Vinhomes Ocean Park giai đoạn I, dự án tạo thành một siêu đô thị biển có quy mô lên tới hơn 1.000 ha. Quy mô này được kỳ vọng sánh ngang với các “thành phố trong thành phố” khác trong khu vực.

Tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Ngoài quy mô, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn vượt trội về tiện ích với nhiều kỳ tích được xác lập. Dấu ấn đầu tiên phải kể đến là việc Vinhomes đưa vào vận hành 2 “kỳ quan”: Biển hồ nước mặn lớn nhất Việt Nam rộng 6,1 ha và hồ nước ngọt trải cát trắng nhân tạo lớn nhất Việt Nam rộng 24,5 ha ở Vinhomes Ocean Park.

Đặc biệt, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire một lần nữa tạo sự quan tâm khi khai trương tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park 18 ha. Công trình gồm nhiều tiện ích điểm nhấn: 6 biển tạo sóng rộng 5,4 ha bao quanh núi Hoàng Gia, hồ nước mặn quy mô hàng đầu châu Á Laguna diện tích 9,3 ha, công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2,... Các tiện ích này mang tới đặc quyền sống nghỉ dưỡng theo tiêu chuẩn resort biển độc đáo.

Royal Wave Park được xây dựng như một hòn đảo nghỉ dưỡng.

Nhằm kiến tạo các khu đô thị sinh thái đúng nghĩa, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn nổi bật với các công trình điểm nhấn khác như công viên trung tâm Empire rộng hơn 7,5 ha; công viên ven kênh Silk Park dài hơn 2,6 km; đại lộ kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha với điểm nhấn quảng trường Empire Square rộng 3,68 ha và tháp biểu tượng Nữ thần ánh sáng cao tới 50 m.

Tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, diện tích dành cho cây xanh và mặt nước lên tới 117 ha. Đây đều là những “lá phổi xanh” quan trọng của cả khu vực, mang tới môi trường sống trong lành.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire cũng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí hấp dẫn phía đông Hà Nội trong tương lai.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn hấp dẫn bởi sở hữu riêng hệ tiện ích với những điểm nhấn cao cấp như trung tâm thương mại Vincom Mega Mall 7,45 ha, quy tụ hàng loạt thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Bệnh viện Vinmec Health Resort 5 sao với 18 căn biệt thự cũng xuất hiện tại dự án. Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn có hệ thống trường học chất lượng cao, từ mầm non đến phổ thông liên cấp…

Tích hợp với giai đoạn I, một hệ sinh thái dịch vụ - tiện ích lớn sẽ hình thành trong siêu đô thị biển rộng 1.000 ha, đảm bảo cư dân có cuộc sống tiện nghi như tại các thành phố hiện đại trên thế giới. Những siêu đô thị như vậy hứa hẹn nâng chuẩn sống cho cư dân, đồng thời phát triển kinh tế của những vùng đất xung quanh. Tại Việt Nam, những đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire, kết hợp với Vinhomes Ocean Park giai đoạn I cũng đang mang đến những tác động tích cực.