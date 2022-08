Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire thu hút khách hàng phía Nam

Đại đô thị phía đông Hà Nội được khách hàng phía Nam đánh giá cao nhờ cảnh quan tựa khu nghỉ dưỡng và hệ thống tiện ích hiện đại.

Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire vừa đón hàng trăm nhân viên kinh doanh của các đại lý bán hàng Vinhomes khu vực miền Trung, miền Nam tới tham quan. Hệ sinh thái tiện ích của quần thể đã để lại ấn tượng tốt với khách ghé thăm.

Trải nghiệm sống cao cấp

Vượt qua hành trình dài cả nghìn km, 500 nhân viên kinh doanh đều mê mẩn trước vẻ đẹp cùng sự hoành tráng của hệ sinh thái biển xanh, cát trắng, nắng vàng phía đông Hà Nội.

“Thành phố biển hồ” Vinhomes Ocean Park hớp hồn đoàn khách phương Nam bởi vẻ hiện đại, tiện nghi.

Dừng chân bên “thành phố biển hồ”, người tham quan không khỏi thích thú trước biển hồ nước mặn Crystal Lagoons rộng 6,1 ha, hồ nhân tạo trải cát trắng rộng tới 24,5 ha. Bên cạnh đó, tổ hợp công viên biển tạo sóng nhân tạo Royal Wave Park quy mô hơn 18 ha cũng để lại nhiều ấn tượng với khách tham quan.

Thành viên đoàn tham quan có nhiều trải nghiệm thú vị tại hồ nước mặn Crystal Lagoons và công viên Royal Wave Park.

“Chủ đầu tư đã hiện thực hóa điều không tưởng. Tại khu vực phía Nam hiện chưa có dự án nào có được những tiện ích như thế này”, anh Xuân Lộc, một thành viên trong đoàn, chia sẻ.

Điểm nhấn của Royal Wave Park là 6 bể tạo sóng rộng 5,4 ha có thể tạo ra những ngọn sóng cao 2,5-3 m. Hồ nước mặn Laguna quy mô lên tới 9,3 ha, công viên cát Sandy Park rộng 10.000 m2 góp phần giúp cảnh quan tại đây thêm sinh động, không thua kém các khu nghỉ dưỡng nổi tiếng.

Đoàn tham quan check-in tại Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire.

Hệ sinh thái tiện ích hiện đại

Trong tương lai, Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire còn dự kiến trở thành điểm hẹn văn hóa, giải trí, nghệ thuật hàng đầu khu vực. Tại thời điểm này, lễ hội “Mùa hè mơ ước - Summer Dream” đang khuấy động không khí cả Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire. Trước đó, nhiều sự kiện sôi động đã diễn ra như đại nhạc hội Summer Wave Park thu hút 15.000 khách mời, lễ hội quốc tế thiếu nhi Hello Summer Park với 20.000 khán giả...

Các thành viên đoàn tham quan cũng ấn tượng trước quy mô xây dựng cũng như tiến độ thần tốc của hàng loạt tiện ích như quảng trường kinh đô ánh sáng Kingdom Avenue rộng 5,8 ha, công viên trung tâm Empire Park rộng 7,5 ha, công viên ven kênh Silk Park dài 2,6 km...

“Điều có thể mê hoặc ngay cả những khách hàng khó tính nhất là Vinhomes Ocean Park 2 - The Empire kết hợp với giai đoạn I để cư dân có đặc quyền sử dụng tới gần 1.000 tiện ích”, chị Hạ Vy, nhân viên một đại lý, chia sẻ.

Diện mạo một đô thị biển hiện đại đang dần hoàn thiện.

Đoàn khách phương Nam cũng ấn tượng trước hệ sinh thái tiện ích chất lượng tại đô thị như Đại học VinUni, hệ thống giáo dục Vinschool, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall, Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, tòa nhà văn phòng hiện đại TechnoPark đạt tiêu chuẩn xanh LEED Platinum...

Bộ đôi VinUni và TechnoPark Tower để lại ấn tượng mạnh với đoàn khách phương Nam.

“Chúng tôi hoàn toàn bị siêu quần thể đô thị biển phía đông thủ đô chinh phục. Chắc chắn các khách hàng và nhà đầu tư phương Nam cũng sẽ đánh giá cao dự án như chúng tôi”, anh Thành Nguyễn, nhân viên một đại lý bán hàng, khẳng định.