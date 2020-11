Vinhomes Grand Park sở hữu bến thuyền rộng 5.000 m2

Cùng với đại lộ Ánh sáng và công viên 36 ha, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory là một trong 3 tiện ích lớn tại Vinhomes Grand Park. Bến thuyền này sở hữu vị trí kết nối quần thể biệt thự, shophouse và boutique villa The Manhattan Glory, góp phần tạo nên không gian sống thượng lưu tại TP.HCM.

Với tổng diện tích hơn 5.000 m2, bến thuyền Manhattan Glory sở hữu điểm nhấn là lâu đài Crystal Palace, khung mái vòm và nhiều ô cửa kính lớn đậm chất cổ điển. Công trình này hứa hẹn trở thành điểm giải trí, ngắm cảnh sang trọng của thành phố.

Giữa miền thiên nhiên nhiệt đới, bến thuyền được thiết kế hài hoà, nổi bật là hàng cây xanh mát, thảm cỏ phủ kín. Vẫn giữ lối thiết kế cổ điển, các khu vực đài phun nước, chòi mái vòm pha lê được bố trí ở trung tâm, làm nổi bật vẻ đẹp sang trọng, giúp gia tăng trải nghiệm cho các chủ nhân du thuyền.

Bến thuyền còn trở nên đặc biệt khi nằm liền kề dãy 23 căn biệt thự giới hạn The Manhattan Glory. 23 chủ nhân tại đây được ưu tiên quyền thuê bến đậu du thuyền cá nhân, ghi tên vào danh sách sở hữu "biệt thự giới hạn - bến đậu du thuyền".

Khi xu hướng thưởng ngoạn du thuyền trở nên thịnh hành tại TP.HCM, Manhattan Glory sẽ tái hiện khung cảnh của những bến thuyền trên thế giới như Marina di Portofino, Porto Cervo (Italy) hay Miami (Mỹ)... Đây được kỳ vọng là nơi khai thác dịch vụ du thuyền cao cấp, mở ra trải nghiệm độc đáo trên sông Tắc và sông Đồng Nai.

Đại diện Công ty Cổ phần Vinhomes chia sẻ: "Bắt tay cùng đơn vị tư vấn thiết kế thế giới là Humphrey & Partners (Mỹ), chúng tôi kỳ vọng bến thuyền này có thể lan toả xu hướng giải trí thời thượng ven sông, mang đến tâm điểm mới cho tầng lớp cư dân thượng lưu, cũng như nối tiếp hành trình kiến tạo biểu tượng của Vinhomes Grand Park”.

The Manhattan Glory bao gồm chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa diện tích 84-639 m2. Là quần thể thấp tầng nổi bật trong tổng thể Vinhomes Grand Park, The Manhattan Glory bao gồm quy hoạch mở và quy hoạch khép kín, phù hợp cho cả nhu cầu kinh doanh cũng như an cư biệt lập. The Manhattan Glory mang đến cho Vinhomes Grand Park 2 tiện ích là đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, cùng bộ sưu tập công viên nội khu đậm chất Mỹ. Quần thể thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái Vingroup với Vincom Mega Mall, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường liên cấp Vinschool, hệ thống xe buýt điện VinBus.