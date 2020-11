Vinhomes Grand Park ra mắt 23 căn biệt thự bản giới hạn

Ngoài vị trí ven sông với tầm nhìn đẹp, các căn biệt thự bản giới hạn của Vinhomes Grand Park còn có lợi thế về kiến trúc và đặc quyền dành cho chủ nhân.

23 căn biệt thự The Manhattan Glory bản giới hạn nằm tại trung tâm dự án Vinhomes Grand Park. Dãy biệt thự đón trọn 4 mặt tiền cảnh quan, gồm công viên Tropical Malibu, công viên Manhattan Riverside, hồ cảnh quan và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory.

Biệt thự này được thiết kế như những lâu đài cổ điển châu Âu, nằm bên cạnh chuỗi nhà hàng, cà phê sang trọng… cùng không gian cây cỏ nhiệt đới xanh mát. Ngoài ra nhờ vị trí trên bến dưới thuyền, 23 căn biệt thự này mang đến cho chủ nhân đặc quyền sở hữu chỗ đậu du thuyền định danh.

Chủ nhân biệt thự phiên bản giới hạn The Manhattan Glory - Limited Edition được sở hữu chỗ đậu du thuyền định danh.

Biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition cũng được thừa hưởng toàn bộ không gian của công viên Tropical Malibu với với hồ bơi thiên đường tropical resort, hồ bơi vô cực, hồ bơi trẻ em, bể sục jacuzzi thiết kế 2 tầng. Trải nghiệm này hứa hẹn mang đến không gian sống như tại khu nghỉ dưỡng cho cư dân.

23 căn biệt thự The Manhattan Glory - Limited Edition sở hữu tiện ích đủ đầy và tầm nhìn khoáng đạt.

Vị trí ven sông cũng đem đến cho biệt thự bản giới hạn một miền sinh thái xanh mát sau nhà. Công viên Manhattan Riverside trải dài gần 2 km sẽ là nơi đón bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp. Tại đây, cư dân được trải nghiệm chuỗi tiện ích gồm vườn dưỡng sinh, vườn xích đu, giàn cảnh quan, đường dạo, sân chơi trẻ em, biểu tượng nghệ thuật...

Cảnh quan xanh mát tại khu biệt thự bản giới hạn.

Sự khác biệt của biệt thự bản giới hạn này còn nằm ở thiết kế nổi bật giữa quần thể biệt thự, shophouse, boutique villa cao cấp của The Manhattan Glory. Cụ thể, biệt thự được sơn 2 màu tạo hiệu ứng tương phản, tôn lên sự sang trọng, mang hơi thở tân cổ điển. Hệ thống hàng rào, lan can phối hợp mềm mại giữa hoa văn hoạ tiết hoa và lá vàng tinh tế.

Biệt thự The Manhattan Glory bản giới hạn có diện tích 291-558 m2.

The Manhattan Glory - Limited Editionsở hữu thêm 2 bốt an ninh nội khu bên cạnh hệ thống an ninh đa lớp hiện đại chung của Vinhomes Grand Park, mang đến sự an tâm cho gia chủ.

Theo đại diện Vinhomes Grand Park, sản phẩm này được kỳ vọng là nơi an cư lý tưởng của giới tinh hoa, góp phần đưa khu vực phía đông TP.HCM trở thành trung tâm sáng tạo, điểm đến phồn hoa mới.