Vinhomes Grand Park ra mắt 2 tiện ích mới

Ngày 16/10, Vinhomes giới thiệu thêm 2 tiện ích mới là đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp thuộc quần thể The Manhattan Glory (Vinhomes Grand Park).

Nằm trong quần thể biệt thự - shophouse - boutique villa cao cấp The Manhattan Glory, đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp nằm gần những tuyến đường lớn như Nguyễn Xin, Long Phước, đồng thời cận kề trục phố thương mại, khu mua sắm bao quanh công viên 36 ha.

Lấy cảm hứng từ Đại lộ Danh vọng Hollywood, đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory gồm 2 quảng trường trung tâm là Mặt Trăng và Mặt Trời. Hai quảng trường này được bố trí nhiều khu vực thư giãn, check-in như tiểu cảnh nước, giàn ghế nghỉ, xích đu sắc màu, biểu tượng nghệ thuật… Ngoài ra, đại lộ này còn có hàng cọ Mỹ cùng hệ thống chiếu sáng rực rỡ về đêm.

Đại lộ ánh sáng Manhattan Glory nổi bật tại đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh.

Trong khi đó, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory mang phong cách châu Âu cổ điển, nổi bật với lâu đài pha lê Crystal Palace được bao bọc giữa khung cảnh nhiệt đới, kết hợp với cảnh quan vương giả như đài phun nước, vườn tiểu cảnh phong cách tropical… cùng chuỗi nhà hàng, cà phê sang trọng. Nơi đây cũng cung cấp dịch vụ du thuyền phục vụ cư dân thượng lưu TP.HCM, mở ra không gian trải nghiệm sang trọng và cuốn hút ven sông.

Bến thuyền cao cấp Manhattan Glory được tư vấn thiết kế bởi công ty Humphreys and Partners (Mỹ).

Thông qua việc ra mắt 2 tiện ích cao cấp tại Manhattan Glory, chủ đầu tư nỗ lực kiến tạo những giá trị vượt trội, mở ra trải nghiệm đáng giá cho cư dân TP.HCM. Cùng với công viên rộng 36 ha ra mắt đầu năm, đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp hứa hẹn đưa The Manhattan Glory thành tâm điểm phồn hoa, mang đến cuộc sống chất lượng cho cư dân Vinhomes Grand Park.

Quần thể cao cấp The Manhattan Glory bao gồm chuỗi biệt thự, shophouse, boutique villa tân cổ điển có diện tích từ 84-639 m2, được quy hoạch phù hợp cho nhu cầu kinh doanh sôi động và an cư riêng tư biệt lập. The Manhattan Glory sở hữu vị trí đẹp, bao quanh bởi các tiện ích nổi bật như công viên 36 ha, Vincom Mega Mall, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, Trường liên cấp Vinschool, VinBus…

Ngoài đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory, The Manhattan Glory còn sở hữu công viên nội khu phong cách resort với hệ thống bể bơi, sân tập thể thao, khu vui chơi… được thiết kế hiện đại. Tất cả đều mang lại cho chủ nhân phong cách sống thượng lưu trong lòng thành phố.