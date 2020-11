Vinhomes Grand Park - mô hình đô thị sống xanh đa tiện ích tại TP.HCM

Vinhomes Grand Park (quận 9) được phát triển theo mô hình đại đô thị cao cấp, góp phần đưa TP.HCM sánh ngang nhiều thành phố phát triển trên thế giới.

Giữa năm 2018, Landmark 81 ra đời, trở thành toà nhà cao nhất Việt Nam. Nằm trong khu đô thị phức hợp Vinhomes Central Park, tòa nhà đã tạo nên biểu tượng mới của TP.HCM năng động, hiện đại. Hàng triệu hình ảnh lan tỏa và các sự kiện lớn nhỏ… giúp Landmark 81 trở thành địa danh quen thuộc mỗi dịp lễ Tết, vui chơi của người dân TP.HCM nói riêng và du khách nói chung.

Tòa Landmark 81 nổi bật bên bờ sông Sài Gòn.

Vinhomes Central Park được xây dựng với mô hình “vừa sống xanh, vừa đảm bảo tiện ích đồng bộ”. Với các toà căn hộ và biệt thự bao quanh công viên 14 ha trải dài bờ sông Sài Gòn, Vinhomes Central Park được đánh giá là không gian sống tiện nghi, cao cấp và hoà hợp với thiên nhiên.

Dự án này được quy hoạch với đầy đủ bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại…, làm thay đổi phong cách sống của người dân theo hướng hiện đại, văn minh. Cách đó không xa, Vinhomes Golden River (quận 1) lại được kiến tạo với định hướng tạo dựng chuẩn sống cao cấp tại khu vực trung tâm TP.HCM.

Kế thừa thành công 2 dự án kể trên, chủ đầu tư tiếp tục cho ra mắt mô hình đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế Vinhomes Grand Park, tọa lạc tại vùng lõi của thành phố Thủ Đức tương lai. Nơi đây đang phát triển mạnh mẽ, thừa hưởng hệ thống hạ tầng kết nối giao thông và các vùng kinh tế, văn hoá, giáo dục... chất lượng cao.

Với mong muốn phát triển mô hình đại đô thị thông minh sánh ngang các quốc gia phát triển, Vinhomes Grand Park bao gồm đa dạng dòng sản phẩm từ căn hộ cao tầng, biệt thự, shophouse, boutique villa… trong quy mô rộng 271 ha.

Vinhomes Grand Park nằm tại vùng lõi phát triển của thành phố Thủ Đức tương lai. Ảnh phối cảnh.

Sứ mệnh kiến tạo những biểu tượng mới được Vinhomes tiếp nối tại đại đô thị Vinhomes Grand Park với 3 tiện ích là đại công viên 36 ha, bến thuyền cao cấp Manhattan Glory và đại lộ Ánh sáng lấy cảm hứng từ Hollywood. Cả 3 được kỳ vọng trở thành những biểu tượng cho cuộc sống cao cấp tại thành phố phía đông.

Bến thuyền Manhattan Glory tại Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh.

Vinhomes Grand Park cũng mang tới hệ sinh thái Vingroup với hệ thống Trường học Vinschool, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec quy mô lớn và trung tâm thương mại Vincom Mega Mall hàng đầu phía đông thành phố. Sự xuất hiện của xe buýt điện thân thiện môi trường VinBus góp phần thoả mãn thêm nhu cầu di chuyển, kết nối của cư dân trong nội khu lẫn ngoại khu dự án.

Quy mô đại đô thị Vinhomes Grand Park. Ảnh phối cảnh.

Vinhomes Grand Park bao gồm 4 dự án cao tầng, 2 dự án thấp tầng do Vinhomes trực tiếp phát triển quỹ đất, thiết kế xây dựng, phân phối và vận hành quản lý. Tính đến năm 2020, 4 dự án đã được ra mắt gồm: The Rainbow, The Origami, The Manhattan và The Manhattan Glory.

Vinhomes Grand Park cũng là một trong 3 đại đô thị của Vinhomes trên cả nước vận hành dựa trên các trụ cột cốt lõi: An ninh thông minh, vận hành thông minh, cộng đồng thông minh, căn hộ thông minh. Nhiều công nghệ hiện đại được tích hợp để mang lại cuộc sống tiện lợi, gia tăng trải nghiệm bên trong lẫn ngoài căn hộ cho cư dân.

Với việc ra đời Vinhomes Grand Park tại TP.HCM, Vinhomes tiếp tục góp phần kiến tạo những chuẩn sống mới, giúp nâng tầm khu vực phía đông, qua đó dẫn dắt thị trường bất động sản Việt Nam phát triển bền vững, vươn tầm quốc tế.