Vinhomes Grand Park - dự án ghi dấu ấn tại thành phố Thủ Đức

Sau khi nghị quyết thành lập thành phố Thủ Đức được thông qua, đại đô thị Vinhomes Grand Park (quận 9) càng thu hút sự quan tâm của thị trường và có tính thanh khoản cao.

Tại các sàn giao dịch, phân khu đã bàn giao The Rainbow của Vinhomes Grand Park với các căn 2PN đang được rao bán với giá bình quân từ hơn 2 tỷ đồng trở lên tuỳ diện tích, tương đương 51-55 triệu đồng/m2. Thậm chí, một số căn đầu tư nội thất, có view đẹp được rao giá 60 triệu đồng/m2, tăng bình quân 15-30% so với trước đây.

The Rainbow là phân khu đầu tiên tại Vinhomes Grand Park được bàn giao giữa năm nay.

Trong khi đó, ở phân khúc thấp tầng, theo thống kê của đơn vị nghiên cứu thị trường và tư vấn đầu tư bất động sản REIC, giá đất tại khu vực phía đông TP.HCM tăng khoảng 50-250% tùy khu vực trong 3 năm trở lại đây. Khu vực tăng giá mạnh nhất thường đi kèm với những dự án đô thị lớn được triển khai xây dựng. Trước đó, trong quý II, phân khúc thấp tầng từng ghi nhận kỷ lục về giá bán với mức tương đương hơn 200 triệu đồng/m2, tăng 125% theo năm và 74% theo quý.

Tại Vinhomes Grand Park, biệt thự thấp tầng The Manhattan đang được rao bán thứ cấp ở mức dao động 140-180 triệu đồng/m2 tuỳ từng vị trí. Mức giá này đã tăng thêm 5-18% so với thời điểm mở bán.

The Manhattan dự kiến bắt đầu bàn giao từ tháng 5/2021.

Vinhomes Grand Park được phát triển theo mô hình đại đô thị cao cấp quốc tế quy mô 271 ha, bao gồm 4 dự án cao tầng và 2 dự án thấp tầng do Vinhomes trực tiếp phát triển quỹ đất, thiết kế xây dựng, phân phối và vận hành quản lý. Tính đến năm 2020, 4 trên tổng số 6 dự án đã được ra mắt gồm The Rainbow, The Origami, The Manhattan và The Manhattan Glory.

Theo giới chuyên gia, các mô hình đô thị như Vinhomes Central Park hay Vinhomes Golden River thu hút sự quan tâm của đa dạng đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó, thương hiệu Vinhomes còn đem đến niềm tin, sự an tâm cho nhà đầu tư về khả năng sinh lời tương lai.

Mô hình đại đô thị thông minh tại Vinhomes Central Park hướng đến cuộc sống tiện lợi, an toàn và đề cao môi trường sinh thái. Khu đô thị được thiết kế với quần thể đầy đủ tiện ích cùng nhiều điểm nhấn mang tính biểu tượng, góp phần tăng nhiệt cho chuỗi sản phẩm tiếp theo sắp ra mắt.

Đại công viên 36 ha, đại lộ Ánh sáng và bến thuyền cao cấp Manhattan Glory là bộ 3 tiện ích tạo điểm nhấn cho Vinhomes Grand Park.

Theo đại diện nhiều sàn giao dịch, The Manhattan Glory - quần thể thấp tầng cuối cùng của Vinhomes Grand Park - cũng ghi nhận khả năng hấp thụ nhanh chóng với phần lớn căn biệt thự, boutique villa, shophouse cao cấp đã có chủ nhân.