Vinh quang lạ lùng của Manchester United

Năm đầu tiên dẫn dắt Manchester United của Erik ten Hag khép lại với những cảm xúc trái ngược. Một sự kỳ lạ đến khó tin.

Làm thế nào một đội bóng từng bị Man City ghi tới 6 bàn vào lưới, thảm bại 0-7 trước Liverpool và bị Brentford nhấn chìm đến 4 bàn không gỡ lại kết thúc mùa giải trong top 4? Dựa vào những kết quả vừa nêu, không khó để nhận ra sự chệch choạc rất lớn Manchester United trải qua.

Thế nhưng, trong năm đầu tiên dẫn dắt "Quỷ đỏ", Erik ten Hag lại đang trên đà thành công cùng đội bóng. Và điều đó diễn ra một cách kỳ lạ.

Những bộ mặt khác nhau của MU

Sir Matt Busby được xem là HLV thực sự vĩ đại đầu tiên của Manchester United. Tiểu sử về chiến lược gia này được phác họa rõ nét trong cuốn sách "A Strange Kind of Glory: Sir Matt Busby and Manchester United" của tác giả Eamon Dunph. Ba thập niên sau kể từ ngày mất của Sir Matt Busby, "thứ vinh quang lạ lùng" (tạm dịch theo tiêu đề A Strange Kind of Glory), được Erik ten Hag tái hiện.

Mùa 2021/22 của MU khép lại theo cách tệ hại, với 58 điểm, hiệu số bàn thắng bại là 0. Trong 6 trận cuối mùa, họ toàn thua. Hè 2023, Erik ten Hag chính thức bắt đầu công việc ở sân Old Trafford với nhiệm vụ hồi sinh đội bóng.

Một năm sau, trước đông đảo phóng viên ở phòng họp báo, Ten Hag dõng dạc tuyên bố: "Chúng tôi nghĩ là đội bóng đang đi đúng hướng". Và MU tiến lên phía trước theo con đường độc đáo.

Đội bóng thành Manchester khởi đầu bằng sai lầm chiến thuật (của Ten Hag - PV) khi để Christian Eriksen chơi trong vai trò số 9 ảo. Họ thất bại trước Brighton. Sau đó, nhà cựu vô địch Premier League để Brentford ghi 4 bàn trong hiệp một, để rồi khép lại trận đấu bằng thất bại ê chề 0-4. "Quỷ đỏ" thua liên tiếp 2 trận đầu mùa. Ten Hag có khởi đầu tệ nhất so với bất kỳ HLV nào của CLB kể từ năm 1921.

Ở trận derby Manchester trên sân Etihad mùa này, MU bị Man City nhấn chìm với tỷ số 6-3. Đó chưa phải kết quả khủng khiếp nhất "Quỷ đỏ" chịu đựng. Làm khách trước Liverpool tại Anfield, thầy trò Ten Hag thua đậm 0-7. Một thất bại nặng nề nhất từ trước tới nay của đội bóng.

MU thiết lập kỷ lục thảm hại khi đối đầu với những đội trong top 9. Trong đó, họ nhận 26 bàn thua sau 8 trận và chỉ kiếm được 1 điểm trước Tottenham không có HLV chính thức trên ghế chỉ đạo.

MU trình diễn nhiều bộ mặt khác nhau ở mùa này. Lúc họ cho thấy dấu hiệu chệch hướng, khi lại chơi rất hay. Ảnh: Reuters.

Những kết quả trở thành thước đo chuẩn mực nhất để đánh giá sự thành công của đội bóng. Sau những gì Manchester United trải qua, họ rõ ràng rơi xuống mức rất thấp nếu xét về tiêu chuẩn chất lượng. Ngay từ tháng 8, nhiều người tự hỏi liệu nhiệm kỳ của Ten Hag sẽ kết thúc trong "đau thương" hơn cả dưới thời Ralf Rangnick?

Những ngày của tháng 5, Erik ten Hag làm đảo lộn mọi dự đoán. Bên cạnh màn trình diễn đáng quên khiến đội nhà thảm bại trước Man City, Liverpool, Brentford trên sân khách, MU vẫn thu về hàng loạt chiến thắng gây sốc trên sân nhà Old Trafford. Từ Liverpool, Arsenal, Tottenham đến Man City, tất cả đều bị "chôn vùi" khi làm khách tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Ngoại trừ thất bại trước Brighton trên sân nhà hồi đầu mùa, "Quỷ đỏ" có chuỗi trận rất ấn tượng tại Old Trafford sau đó. Và nhiều khả năng, họ sẽ khép lại mùa 2022/23 với thành tích bất bại lên tới 18 trận.

Erik ten Hag xứng đáng được tán dương. Ông làm được điều mà những HLV tiền nhiệm thất bại. MU giờ bắt đầu khôi phục lại nhân tố sợ hãi trên sân nhà khi chạm trán mọi đối thủ dù lớn hay nhỏ. Song, đi liền với sự tiến bộ của đại diện thành Manchester là những nghịch lý.

Những nghịch lý trong sự tiến bộ của MU

Mùa 2021/22, MU ghi 57 bàn sau 38 trận ở Premier League. Còn mùa này, sau 37 trận, "Quỷ đỏ" chỉ có được 56 bàn, thành tích kém cả Brentford (57 bàn). Ngay cả Leicester, Leeds - hai đội nằm trong nhóm rớt hạng - cũng ghi tới 49 và 47 bàn.

Một nghịch lý khác là việc thủ thành David de Gea giành giải Găng tay vàng trong mùa giải anh mắc nhiều lỗi nghiêm trọng, dẫn đến bàn thua. Khi MU đụng độ Man City, Liverpool tại Etihad và Anfield, thủ thành người Tây Ban Nha cũng phải vào lưới nhặt bóng tới 13 lần.

Tháng 8 năm ngoái, MU khởi đầu mùa giải với Cristiano Ronaldo - cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá - trên hàng công và kết thúc với Wout Weghorst, người chưa ghi được bàn nào sau 16 trận ở Premier League. Trong đó, Ronaldo rời đi vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa, Weghorst là bản hợp đồng thay thế.

Erik ten Hag vẫn được xem là HLV giỏi. Ảnh: Reuters.

Dù vậy, khi mổ xẻ vấn đề liên quan tới Ronaldo, đây vẫn được coi là thành công với Erik ten Hag. Ông cho thấy quyền lực tuyệt đối ở CLB. Người có tiếng nói cuối cùng. Một "bàn tay thép" được Erik ten Hag sử dụng để giải quyết "nỗi nhức nhối" mang tên Ronaldo.

Erik ten Hag muốn bản thân hòa nhập hoàn toàn với đội bóng. Ở đó, khi đội nhà chiến thắng, phần thưởng thuộc về tất cả. Lúc Manchester United thua cuộc, nhà cầm quân người Hà Lan sẵn sàng "chịu phạt" chung với cầu thủ bằng cách chạy 13,8 km. Trong trận thua trước Brentford, các cầu thủ MU chạy tổng cộng 95,6 km, trong khi đó đội chủ nhà là 109,4 km. Ten Hag cảm thấy không thể chấp nhận điều này và yêu cầu học trò chạy bù vào con số chênh lệch.

Giá trị Ten Hag mang tới cho MU không dừng ở đó. Ông mang về những bản hợp đồng chất lượng là Eriksen và Casemiro, giúp MU giải quyết bài toán thiếu sáng tạo cũng như mỏng manh ở khu trung tuyến. Lisandro Martinez cũng được chiêu mộ để xây chắc hàng thủ. Cùng với Raphael Varane, Martinez trở thành cặp trung vệ số một đội bóng. Ba hậu vệ cánh gồm Luke Shaw, Aaron Wan-Bissaka và Diogo Dalot cũng cải thiện đáng kể màn trình diễn.

Ten Hag hồi sinh phong độ cho Marcus Rashford, người chỉ ghi được 5 bàn mùa trước. Tới nay, tiền đạo tuyển Anh có 30 pha lập công, trở thành cầu thủ sở hữu nhiều bàn thắng nhất kể từ khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Dù vậy, Ten Hag chưa thể làm điều tương tự cho Anthony Martial. Bản hợp đồng kỷ lục trị giá 86 triệu bảng là Antony cũng không phát huy hết được khả năng. Điều này khiến chiến lược gia người Hà Lan chỉ biết phụ thuộc vào duy nhất phong độ của Rashford.

Nhìn tổng thể, năm đầu tiên dẫn dắt Manchester United với Ten Hag vẫn được xem là thành công. Ông mang về cho CLB chức vô địch Carabao Cup. Một vị trí trong top 4 cũng là bằng chứng củng cố thêm sự tiến bộ của đội bóng.

Nói về "Quỷ đỏ" lúc này, đó sẽ là hình ảnh với nhiều sự tương phản. Đôi lúc, họ tạo cho người hâm mộ thấy rằng đang đi chệch hướng. Vào ngày khác, đội bóng lại chơi hay một cách bất thường. Ở thời điểm khác, đại diện thành Manchester lại làm được điều khiến tất cả ngỡ ngàng, như đánh bại Man City, Arsenal, Liverpool. Nhưng cũng có lúc họ chơi dở tệ.

Vậy mới nói trong sự thăng tiến của MU xuất hiện nhiều điều kỳ lạ.