Vingroup lãi trước thuế gần 10.000 tỷ

Doanh thu giảm trong kỳ 9 tháng nhưng nhờ tiết giảm các chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, lợi nhuận trước thuế của Vingroup vẫn tăng so với cùng kỳ, đạt gần 10.000 tỷ đồng.

Tập đoàn Vingroup – Công ty CP (VIC) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2020 với doanh thu tăng trưởng so với quý III/2019 nhưng lại giảm so với kỳ 9 tháng năm trước.

Trong 3 tháng gần nhất, Vingroup ghi nhận 35.990 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2019. Theo đại diện doanh nghiệp, nguyên nhân giúp doanh thu tăng 2 chữ số trong quý vừa qua là do tập đoàn tập trung bàn giao nhiều căn hộ, biệt thư tại 3 đại dự án Vinhomes và doanh thu hoạt động sản xuất tăng mạnh nhờ doanh số bán xe và điện thoại tăng trưởng tốt.

Lợi nhuận Vingroup tăng trở lại

Trong cơ cấu doanh thu quý III, mảng bán bất động sản mang về cho Vingroup 25.958 tỷ đồng , tăng 70% so với cùng kỳ năm trước nhờ các dự án mới đi vào giai đoạn bàn giao nhà. Doanh thu cho thuê bất động sản đầu tư và các dịch vụ liên quan trong quý đạt 1.786 tỷ, giảm 15% do phải hỗ trợ giảm tiền thuê cho khách hàng gặp khó khăn do dịch Covid-19. Tuy nhiên, doanh thu hoạt động này trong quý III đã tăng 31% so với quý liền trước.

Doanh thu Vingroup tăng trở lại trong quý III/2020 nhờ bước vào giai đoạn bàn giao tại nhiều dự án Vinhomes. Ảnh: Quỳnh Danh.

Hoạt động du lịch và vui chơi giải trí cũng mang về cho tập đoàn này 1.206 tỷ đồng , giảm 54%, nhưng đã tăng 50% so với quý II. Số thu từ hoạt động sản xuất ghi nhận mức tăng mạnh nhất, đạt 4.768 tỷ đồng riêng quý III, tăng 125% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu loại doanh thu mảng bán lẻ trong quý III năm 2019, doanh thu quý III năm nay của Vingroup đã tăng tới 51%.

Tuy vậy, giá vốn tăng mạnh hơn doanh thu khiến lợi nhuận gộp Vingroup thu về trong quý III giảm 44%, đạt trên 6.300 tỷ.

Phải nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng hơn 4 lần và tiết giảm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý nên lợi nhuận trước thuế của tập đoàn này mới đạt 3.609 tỷ đồng , tăng 42%. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 1.436 tỷ, tăng 102%.

Theo lý giải từ tập đoàn, phần lớn doanh thu hoạt động tài chính quý vừa qua là tiền lãi từ việc thanh lý các khoản đầu tư tài chính và chuyển nhượng công ty con, cũng chính là hoạt động bán một phần hoặc toàn bộ dự án mà Vingroup sở hữu. Hoạt động này không được ghi nhận là doanh thu bán hàng mà phải ghi nhận như một khoản doanh thu tài chính. Riêng quý III, hoạt động này mang về cho Vingroup gần 3.900 tỷ, chiếm trên 80% doanh thu tài chính trong quý.

LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ HÀNG QUÝ CỦA VINGROUP

Nhãn I/2019 II III IV I/2020 II III Lợi nhuận trước thuế spline tỷ đồng 1928 4894 2544 6255 3428 2656 2609

Tính chung 9 tháng, doanh thu tăng trưởng quý III không đủ bù đắp mức sụt giảm của 2 quý liền trước nên tổng doanh thu hợp nhất của Vingroup vẫn giảm 19%, đạt 74.813 tỷ đồng .

Tuy nhiên, hơn 20.000 tỷ tiền thu từ hoạt động tài chính cùng với việc tiết giảm được hàng nghìn tỷ chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đã giúp lợi nhuận trước thuế của Vingroup đạt 9.731 tỷ đồng , tăng 4% trong bối cảnh doanh thu hoạt động chính sụt giảm.

Mỗi tháng thu hơn 1.200 tỷ từ ôtô, điện thoại

Trong các hoạt động kinh doanh của Vingroup kỳ 9 tháng qua, chuyển nhượng bất động sản vẫn là mảng mang về doanh thu cao nhất nhưng sản xuất và các dịch vụ liên quan (ôtô, xe điện, điện thoại…) mới là mảng tăng trưởng mạnh nhất.

Cụ thể, tính chung 9 tháng, hoạt động sản xuất mang về cho tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng gần 11.104 tỷ đồng doanh thu thuần cho bên thứ 3, tăng 159% so với cùng kỳ năm 2019 và chiếm gần 15% tổng doanh thu hợp nhất 9 tháng toàn tập đoàn. Bình quân mỗi tháng từ đầu năm, các sản phẩm ôtô, điện thoại trong mảng sản xuất mang về cho Vingroup 1.234 tỷ đồng doanh thu.

Sản xuất cũng trở thành mảng kinh doanh lớn thứ 2 tại Vingroup, chỉ sau chuyển nhượng bất động sản khi đã vượt mặt mảng cho thuê bất động sản đầu tư và dịch vụ khách sạn du lịch, vui chơi giải trí cùng kỳ.

KẾT QUẢ KINH DOANH THEO BỘ PHẬN CỦA VINGROUP Tính trong 9T2020 Nhãn Chuyển nhượng BĐS Sản xuất Cho thuê BĐS Khách sạn, du lịch Y tế Giáo dục Khác Doanh thu thuần bên thứ 3 column tỷ đồng 49419 11104 4942 3817 1729 1329 2301 Lợi nhuận trước thuế bộ phận column

14785 -8269 1956 -6406 -1232 -355 -733

Ba quý đầu năm, mảng chuyển nhượng bất động sản mang về cho Vingroup 49.419 tỷ đồng doanh thu, không thay đổi nhiều so với cùng kỳ và chiếm 66% số thu hợp nhất. Nếu tính chung cả mảng cho thuê bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng, hoạt động kinh doanh có liên quan bất động sản hiện vẫn chiếm gần 78% doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn.

Về hiệu quả kinh doanh, dù ghi nhận doanh số bán hàng tăng mạnh trong 3 quý đầu năm nay nhưng mảng sản xuất của Vingroup vẫn chưa thoát khỏi điểm thua lỗ. Ghi nhận hơn 11.100 tỷ doanh thu nhưng mảng này cũng khiến Vingroup phải bù lỗ gần 8.300 tỷ đồng sau 9 tháng.

Trong các hoạt động kinh doanh của Vingroup từ đầu năm, chuyển nhượng và cho thuê bất động sản đầu tư vẫn là 2 mảng ghi nhận lợi nhuận trước thuế theo bộ phận dương. Trong đó, chuyển nhượng bất động sản mang về gần 14.800 tỷ và cho thuê bất động sản đầu tư mang về 1.956 tỷ đồng .

Các hoạt động phụ trợ cho hệ sinh thái Vingroup gồm y tế và giáo dục lỗ trước thuế theo bộ phần lần lượt 1.232 tỷ và 355 tỷ đồng từ đầu năm.

Đại diện Vingroup cho biết hoạt động dịch vụ khách sạn du lịch và vui chơi giải trí của tập đoàn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ dịch Covid-19 dù đã có dấu hiệu phục hồi trong quý III nhưng tác động từ 2 quý trước vẫn khiến mảng này lỗ gần 6.406 tỷ trước thuế.