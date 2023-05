Vingroup dẫn đầu khoản vay xanh tại Việt Nam

Giai đoạn 2021-2022, Vinfast có hai khoản vay xanh tổng cộng 900 triệu USD. Trong khi đó, Vinpearl phát hành lô trái phiếu bền vững duy nhất tại Việt Nam trị giá 425 triệu USD.

Báo cáo ASEAN Sustainable Finance - State of the Market 2022 do tổ chức Climate Bonds Initiative và HSBC công bố mới đây cho thấy thị trường tài chính xanh của Việt Nam đã ghi nhận những dấu mốc tích cực.

Trong đó, năm 2022 ghi nhận 5 khoản vay xanh và liên kết bền vững đến từ các nhà phát hành khác nhau.

Những bước tiến của Việt Nam

Đặc biệt, Việt Nam ghi nhận khoản vay xanh lớn nhất đến từ Vinfast với giá trị giao dịch lên tới 500 triệu USD . Trước đó, công ty này cũng đã có một khoản vay xanh trị giá 400 triệu USD vào năm 2021.

Một công ty con khác của Vingroup là Vinpearl cũng đã gia nhập thị trường với lô trái phiếu bền vững duy nhất tại Việt Nam trị giá 425 triệu USD , phát hành năm 2021.

Quy mô thị trường nợ xanh ở một số nước ASEAN trong giai đoạn 2016-2022. Nguồn: Climate Bonds Initiative.

Theo các chuyên gia tại Climate Bonds Initiative và HSBC, những điểm sáng này đến từ sự ủng hộ của Nhà nước trong các nỗ lực và chính sách hỗ trợ liên quan đến tài chính bền vững.

Minh chứng điển hình là việc Việt Nam đã công bố chương trình quốc gia hỗ trợ các doanh nghiệp tư nhân phát triển kinh doanh bền vững tới năm 2025. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước cũng đã có hướng dẫn quản lý rủi ro về môi trường trong hoạt động cấp tín dụng.

Ngoài ra, Việt Nam đã công bố tham gia Thỏa thuận Hợp tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (Just Energy Transition Partnership - JETP) với nguồn vốn ban đầu trị giá 15,5 tỷ USD . Trên nền tảng đó, Chính phủ cam kết cải thiện khung pháp lý tài chính xanh nhằm thúc đẩy sự quan tâm trong lĩnh vực này.

"Cùng với những nỗ lực và chính sách về tài chính bền vững được chính phủ các nước ASEAN ủng hộ, chúng tôi lạc quan rằng thị trường tài chính bền vững của ASEAN và Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới", ông Tim Evans, Tổng giám đốc HSBC Việt Nam chia sẻ.

Hướng đi mới của ASEAN

Cũng trong báo cáo lần này, Climate Bonds Initiative và HSBC cho biết thị trường nợ xanh, xã hội, bền vững, liên kết bền vững và chuyển đổi (GSS+) trong năm 2022 trên khắp ASEAN chứng kiến sự sụt giảm 32% so với năm trước. Tuy nhiên, mức giảm này được đánh giá là phù hợp với xu hướng chung trên toàn cầu.

Lượng trái phiếu bền vững được phát hành vẫn duy trì ở mức cao, nhiều hơn gấp đôi so với năm 2020. Thêm vào đó, chính phủ các quốc gia trong khu vực cũng đã đưa ra một loạt sáng kiến phát triển chính sách và thị trường, qua đó củng cố thêm khung pháp lý và chuyên môn.

Đáng chú ý, trong năm 2022, Singapore và Philippines đã gia nhập nhóm các nước phát hành trái phiếu chính phủ bền vững trong khu vực ASEAN. Điều này giúp hai quốc gia này có thể huy động vốn cho những dự án xanh và xã hội.

Báo cáo cho biết 2022 là một năm năng động của khu vực xét về các sáng kiến phát triển chính sách và thị trường với sự ra mắt của hệ thống Tiêu chuẩn Trái phiếu Liên kết Bền vững ASEAN. Bên cạnh đó, các quốc gia cũng đã tham vấn ý kiến nhiều bên về phiên bản đầu tiên của Hệ thống phân loại ASEAN (ASEAN Taxonomy).

"Thị trường tài chính bền vững ASEAN đang ở thời điểm thay đổi quan trọng. Các đợt phát hành trái phiếu chính phủ đã trở nên quen thuộc ở ASEAN. Điều này cho thấy sự quan tâm cao của các quốc gia trong khu vực trong việc phát triển thị trường”, ông Kelvin Tan, Giám đốc điều hành khu vực ASEAN của HSBC, nhận định.

Vị này cho biết thêm rằng với mức độ nhận thức gia tăng và tác động đối với hoạt động doanh nghiệp dần thay đổi, sự quan tâm của các chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho tương lai mảng tài chính bền vững trong khu vực.

Theo ông Kelvin Tan, các nước ASEAN cần giữ vững đà phát triển này và tiếp tục tận dụng mối quan hệ hợp tác công tư bền chặt trong khu vực, ví dụ như Thỏa thuận Hợp tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (Just Energy Transition Partnerships - JETP) ở Indonesia và Việt Nam. Những sự hợp tác này sẽ cung cấp thêm nguồn tài chính cho các quốc gia trong quá trình cân bằng phát thải.