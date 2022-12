VinFuture tặng 25.000 vé CGV trong tuần lễ phim khoa học công nghệ

Trong khuôn khổ tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế VinFuture, khán giả Việt được xem lại miễn phí 3 bom tấn "Gravity", "Interstellar" và "The Current War".

Trong 6 ngày 6/12 đến 11/12, công chúng Việt Nam sẽ có cơ hội thưởng thức 3 bộ phim Hollywood bom tấn là Gravity, Interstellar, The Current War tại hệ thống rạp CGV Cinemas trong các TTTM Vincom toàn quốc. Đây là món quà đặc biệt quỹ VinFuture dành tặng khán giả Việt trong Tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế VinFuture.

Món quà đặc biệt từ Quỹ VinFuture

Với dàn sao Hollywood hạng A và nội dung hấp dẫn, bộ 3 phim Gravity, Interstellar, The Current War là những cái tên nằm top phim khoa học xuất sắc những năm gần đây. Tại Tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế, quỹ VinFuture sẽ dành tặng 25.000 vé xem phim để khán giả Việt được thưởng thức miễn phí những tác phẩm này.

Gravity với sự góp mặt của Sandra Bullock và George Clooney đưa người xem đến với hành trình tìm sự sống của những phi hành gia bị trôi dạt ngoài không gian. Dù gắn mác khoa học viễn tưởng, Gravity mang tới cho khán giả một vũ trụ chân thực và đậm chất khoa học. Trong lịch sử, không nhiều bộ phim có thể làm điều tương tự ngoài Alien (1973) và A Space Odyssey (1968).

Gravity được cả khán giả và giới phê bình đánh giá cao với 10 đề cử Oscar, nổi bật là Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc (Alfonso Cuaron), Diễn viên xuất sắc (Sandra Bullolck) và 4 đề cử giải Quả cầu vàng.

Gravity là câu chuyện về hành trình tìm sự sống của những phi hành gia không may bị trôi dạt ngoài không gia.

Fan điện ảnh chắc chắn không muốn bỏ lỡ Interstellar - tác phẩm của nhà làm phim lừng danh Christopher Nolan. Tên tuổi của ông gắn liền với nhiều tác phẩm kinh điển như The Prestige, Inception, đặc biệt là The Dark Knight. Interstellar là hành trình của một nhóm phi hành gia do Cooper (Matthew McConaughey) dẫn đầu đi xuyên không gian để bước sang một dải ngân hà khác, tìm kiếm sự sống.

Lồng ghép trong hành trình không gian đầy thú vị, bất ngờ là câu chuyện cảm động về tình cha con. Interstellar bởi thế được đánh giá là một trong những bộ phim hay nhất năm 2014. Sau 8 năm, khán giả Việt lại có dịp được gặp lại dàn sao Matthew McConaughey, Anne Hathaway tại sự kiện đặc biệt của VinFuture.

Cái tên thứ 3 trong danh sách là The Current War (Trận chiến ánh sáng). Phim lấy bối cảnh vào thế kỷ XIX với cuộc đối đầu giữa 2 nhà khoa học tiên phong trong lĩnh vực điện năng là Thomas Edison và George Westinghouse. Nếu như Edison ủng hộ dòng điện một chiều, thì Westinghouse lại chọn dòng điện xoay chiều, từ đó đưa người xem tới một “trận chiến ánh sáng” đầy kịch tính.

The Current War mang đến thông điệp ý nghĩa về khoa học.

Trong 6 ngày, giới mê phim có thể tới hệ thống CGV tại các TTTM Vincom trên toàn quốc để sống trong những hành trình viễn tưởng từng làm say lòng hàng triệu khán giả thế giới.

Lan tỏa thông điệp ý nghĩa của khoa học

Không phải ngẫu nhiên quỹ VinFuture lựa chọn 3 bộ phim nổi tiếng cho Tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế VinFuture. Đây là sự kiện mở màn cho tuần lễ khoa học - công nghệ VinFuture lần thứ hai diễn ra từ 17/12 đến 21/12.

Ẩn chứa trong Gravity, Interstellar, The Current War là những thông điệp về khoa học đầy ý nghĩa. Với Gravity, hành trình đi tìm sự sống ban đầu tưởng chừng như không thể, sau cùng vẫn được con người chinh phục thành công. “Hãy tin vào những điều không thể” là thông điệp khán giả cảm nhận được từ Gravity. Đó cũng chính là điểm khởi nguồn với những ai đang theo đuổi con đường khoa học gian truân.

Interstellar lại là lời nhắc nhở cho cả thế giới: Khi đứng trước tồn vong, con người phải đoàn kết, dùng khoa học làm chìa khóa để cứu lấy tương lai của chính mình. Hay The Current War khiến nhiều người nhận ra khoa học không hề khô cứng, nhàm chán và gói gọn trong phòng thí nghiệm. Khoa học cũng có thể là những cuộc chiến đầy kịch tính và đem lại kết quả to lớn, giúp thay đổi cuộc sống.

Tuần lễ phim khoa học công nghệ quốc tế VinFuture diễn ra trong 6 ngày, từ 6/12 đến 11/12.

Thông điệp ý nghĩa trong từng bộ phim có rất nhiều điểm chung với VinFuture - giải thưởng tôn vinh các nghiên cứu khoa học, phát minh sáng chế đổi mới công nghệ, góp phần giải quyết những thách thức chung của nhân loại.

Ngay từ mùa đầu tiên, VinFuture phần nào cho thấy những mảnh ghép ý nghĩa ấy. Đó là hành trình vượt qua khó khăn để kiên trì theo đuổi công nghệ mRNA của nữ giáo sư Katalin Kariko - chủ nhân giải thưởng chính VinFuture mùa đầu tiên. Đó cũng là khi khoa học trở thành chìa khóa giúp giảm gánh nặng bệnh AIDS tại những nước đang phát triển, mang tới hy vọng phát triển da điện tử nhân tạo với khả năng cử động và cảm nhận như da người…

Với sức lan tỏa ấy, không chỉ giới nghiên cứu, công chúng cũng đang chờ đợi VinFuture mùa thứ 2 với chủ đề “Hồi sinh và tái thiết”. Năm nay, gần 1.000 dự án nghiên cứu khoa học - công nghệ đến từ 71 quốc gia trên 6 châu lục được đề cử, vượt xa con số 599 đề cử tại mùa giải đầu tiên.

Các dự án này trải qua quy trình đánh giá nhiều vòng nghiêm ngặt bởi 12 thành viên hội đồng sơ khảo và 11 thành viên hội đồng giải thưởng, gồm các nhà khoa học có tầm ảnh hưởng lớn trong giới học thuật, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo trên toàn cầu. Theo kế hoạch, lễ trao giải VinFuture 2022 sẽ diễn ra vào ngày 20/12 - Ngày Quốc tế đoàn kết nhân loại, đồng thời cũng là ngày thành lập Quỹ VinFuture.