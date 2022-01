VinFast VF 8 và VF 9 sẽ cạnh tranh ra sao tại Việt Nam?

VinFast VF 8 đắt hơn các mẫu SUV 5 chỗ tầm 1 tỷ đồng, trong khi VF 9 có mức giá hấp dẫn và kích thước to lớn khi cạnh tranh với nhóm xe gầm cao hạng trung.

Sau VF e34, bộ đôi xe điện tiếp theo được VinFast mở đặt hàng tại Việt Nam là VF 8 và VF 9, 2 mẫu SUV có tên gọi cũ VF e35 và VF e36. Cộng với việc hãng xe Việt Nam sẽ dừng sản xuất ôtô dùng động cơ xăng vào cuối năm nay, VF 8 và VF 9 sẽ trở thành các sản phẩm quan trọng để VinFast theo đuổi mục tiêu kinh doanh xe điện.

Tại Việt Nam, mức giá khởi điểm (bao gồm VAT) của VinFast VF 8 dao động 1,057- 1,237 tỷ đồng , còn VinFast VF 9 có giá 1,443- 1,572 tỷ đồng . Số tiền này chưa bao gồm chi phí thuê bao pin cũng như trang bị gói tính năng nâng cao trị giá 132 triệu đồng.

Với những con số này, VinFast VF 8 và VF 9 sẽ cạnh tranh ra sao ở thị trường Việt Nam khi bắt đầu được bàn giao đến khách hàng trong năm 2022 này?

VinFast VF 8 gặp đối thủ nào trong tầm giá 1 tỷ đồng ?

Được định vị nằm ở phân khúc SUV hạng D, tương đương Toyota Fortuner hay Hyundai Santa Fe, VinFast VF 8 có 5 chỗ ngồi và hầu như không có đối thủ trực tiếp tại Việt Nam. Hai cái tên hứa hẹn trở thành đối trọng chính của VF 8 là Mazda CX-5 và Hyundai Tucson, 2 mẫu SUV cỡ C bán chạy nhất trong vài năm qua.

Điểm nhanh về giá bán, có thể thấy VinFast VF 8 bản Eco và Plus có giá cao hơn so với CX-5 (839 triệu - 1,059 tỷ đồng ) và Tucson (825 triệu - 1,03 tỷ đồng ).

Dù vậy, với chính sách đặt hàng hiện tại, người mua VinFast VF 8 được nhận ưu đãi gồm phiếu giảm giá 150 triệu đồng và tặng miễn phí gói tính năng nâng cao. Điều này có thể giúp mẫu SUV điện Việt Nam cạnh tranh tốt hơn trong thời gian đầu, khi có giá bán hiện tại của VF 8 là từ 907 triệu tới 1,087 tỷ đồng .

VinFast VF 9 có giá bán hấp dẫn



VinFast VF 9 có nhiều tiềm năng để thành công hơn VF 8. Yếu tố đáng kể nhất là giá bán hấp dẫn dành cho một dòng SUV cỡ lớn, dao động quanh mốc 1,5 tỷ đồng .

Trong khi đó, các mẫu xe cùng hạng với VF 9 đều có giá trên 2 tỷ đồng , chẳng hạn Ford Explorer, Volkswagen Teramont, Hyundai Palisade hay Kia Telluride dự kiến ra mắt trong năm nay.

Bên cạnh đó, 2 phiên bản Eco và Plus của VinFast VF 9 còn khiến các dòng SUV 7 chỗ cỡ trung cảm thấy “lo lắng” bằng loạt ưu đãi cho khách hàng đặt cọc ở giai đoạn đầu, bao gồm voucher giảm giá 250 triệu đồng, tặng gói trang bị nâng cao, tặng bộ sạc di động…

Mẫu SUV điện đầu bảng của VinFast hoàn toàn có khả năng thu hút được khách hàng của Hyundai Santa Fe (1,03- 1,34 tỷ đồng ), Kia Sorento (999 triệu đồng - 1,289 tỷ đồng ), Toyota Fortuner (995 triệu đồng - 1,426 tỷ đồng ), Mitsubishi Pajero Sport (1,11- 1,345 tỷ đồng ) hay Ford Everest (1,124- 1,412 tỷ đồng ).

Cạnh tranh bằng công nghệ và chính sách hậu mãi

Ưu điểm đáng kể nhất của VinFast VF 8 khi so sánh với Mazda CX-5 và Hyundai Tucson là kích thước to lớn hơn 2 mẫu xe cỡ C. Tương tự, VinFast VF 9 cũng sở hữu thông số vượt trội so với Santa Fe hay Fortuner nhờ thuộc phân khúc E.

Cả 2 mẫu SUV điện của VinFast đều hứa hẹn mang đến không gian cabin rộng rãi và thoải mái hơn các đối thủ.

Cùng với đó, VF 8 cũng như VF 9 có nhiều tính năng trang bị nổi bật để thu hút những khách hàng thích công nghệ và muốn trải nghiệm xe điện.

VinFast VF 8 và VF 9 có cabin rộng rãi, nhiều công nghệ để cạnh tranh với các dòng SUV trên thị trường. Ảnh: VinFast.

Danh sách có thể kể đến màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, trợ lý ảo hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói, điều khiển chức năng thông qua ứng dụng trên điện thoại, kết nối mua sắm trực tuyến hệ thống tự hành cấp độ 2+, triệu tập xe thông minh…

Cũng như VinFast VF e34, VF 8 và VF 9 sẽ được áp dụng chính sách thuê bao pin hàng tháng. Điểm khác biệt được VinFast công bố là 2 mẫu SUV cỡ D và E có tùy chọn tính cước theo số km di chuyển hoặc không giới hạn quãng đường vận hành.

Biểu phí thuê pin sẽ được VinFast điều chỉnh hàng năm dựa vào mức tăng giảm của giá điện và xăng trên thị trường, từ đó giúp người dùng tối ưu chi phí sử dụng so với ôtô trang bị động cơ đốt trong. Ngoài ra, cụm pin khi hư hỏng hoặc khả năng tiếp nhận sạc dưới 70% sẽ được thay mới miễn phí.

Điểm cộng đáng chú ý khác của VinFast VF 8 cùng VF 9 trong chính sách hậu mãi là thời gian bảo hành 10 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước), lâu hơn quy định bảo hành 3-5 năm thường thấy của các dòng ôtô truyền thống đang bán tại Việt Nam.