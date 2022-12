VinFast VF 5 Plus kỳ vọng thành xe quốc dân của người Việt

Sở hữu nhiều công nghệ và tính năng thông minh, giá lăn bánh tốt, mẫu ôtô điện VinFast VF 5 Plus hứa hẹn sớm khẳng định chỗ đứng trong dòng xe đô thị cỡ nhỏ.

“Ông vua phân khúc” là những gì cộng đồng ôtô Việt mô tả về VinFast VF 5 Plus khi mẫu xe concept được trưng bày tại Việt Nam. Trên nhiều diễn đàn, ôtô điện VF 5 Plus được đánh giá sẽ sớm vượt thành tích “mẫu xe bán chạy nhất thị trường” của VinFast Fadil để trở thành "chiếc xe quốc dân" trong phân khúc hạng A tại thị trường Việt Nam.

VinFast VF 5 Plus - “ông vua” được dự báo trước?

Theo chuyên gia ôtô Nguyễn Mạnh Thắng - Tổng giám đốc Whatcar Việt Nam, thị trường Việt vẫn chuộng dòng xe đô thị cỡ nhỏ. VinFast từng thành công khi đưa Fadil trở thành xe bán chạy nhất thị trường trong năm 2021, thì nay VF 5 Plus cũng nhận được nhiều kỳ vọng.

Mẫu xe mới sở hữu ưu thế so với đối thủ từ giá bán, chính sách bán hàng, chi phí sử dụng, thời gian bảo hành lên tới 7 năm đến trải nghiệm khác biệt của ôtô điện.

Dù mới ra mắt, mẫu eSUV hạng A của VinFast được dự báo sớm chiếm lĩnh phân khúc.

“VF 5 Plus có kích thước tương đương chiếc CUV bán chạy hiện nay. Pin có dung lượng 37,23 kWh đủ để chạy 270-280 km/lần sạc, chỉ mất 30 phút để sạc từ 10% lên 70%, tiện lợi cho một chiếc xe đô thị, nhất là hạ tầng sạc của VinFast đang phát triển nhanh chóng và thuận tiện”, ông Thắng nhận định.

Ở một khía cạnh khác, chuyên gia ôtô Nguyễn Hùng Đăng Khoa cho rằng VinFast VF 5 Plus sẽ được lòng người dùng trẻ nhờ “thế giới màu sắc” mà VinFast sáng tạo cho mẫu xe này, với 16 lựa chọn phối màu ngoại thất và 3 lựa chọn màu nội thất.

Chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng có mặt trong sự kiện trưng bày xe VF 5 Plus tại Hải Phòng.

Theo ông Khoa, hiếm dòng xe nào dưới 500 triệu đồng có tới 48 lựa chọn phối màu sắc thân vỏ và nội thất như VF 5 Plus. Qua đó, có thể khẳng định VF 5 Plus là mẫu xe hạng A có tính cá nhân hóa cao tại thị trường Việt Nam.

Yếu tố tiên quyết nằm ở giá bán, chi phí vận hành

Khách hàng chủ yếu của phân khúc xe hạng A thường là người mua xe lần đầu, do đó giá bán và chi phí sử dụng là những yếu tố ưu tiên. Về khía cạnh này, các chuyên gia nhận định VF 5 Plus đang chiếm ưu thế lớn.

“Với mức giá 458 triệu đồng (thuê pin) hay 538 triệu đồng (mua pin), cộng với chính sách phí trước bạ bằng 0 cho xe điện, người dùng ở Hà Nội và TP.HCM chỉ cần chi thêm 20 triệu đồng tiền biển số là có thể lăn bánh. Trong khi ở các tỉnh thành khác, chi phí còn thấp hơn. Nhờ đó, giá lăn bánh của VF 5 Plus đang hấp dẫn hàng đầu phân khúc”, chuyên gia Nguyễn Mạnh Thắng phân tích.

Ngoài ra, những khách hàng đặt cọc sớm từ 10/12/2022 đến 10/1/2023 còn được giảm thêm 30 triệu đồng theo chương trình ưu đãi dành cho người tiên phong.

Không chỉ có mức giá cạnh tranh, chi phí sử dụng cũng là ưu điểm của VF 5 Plus so với các mẫu xe xăng cùng phân khúc. YouTuber Nguyễn Thanh Hải phân tích với chi phí thuê pin cố định mỗi tháng là 1,6 triệu đồng, cộng thêm vài trăm nghìn đồng tiền điện sạc, VinFast VF 5 Plus có thể trở thành lựa chọn của đội ngũ kinh doanh dịch vụ vận tải trong thời gian tới. Bởi dù thuê hay mua đứt pin, chi phí sử dụng của xe điện vẫn thấp hơn nhiều so với xe xăng.

Không những vậy, xe điện mang đến những trải nghiệm mới mẻ cho cả hành khách và người lái, giúp dịch vụ vận tải bằng xe điện trở nên hút khách, qua đó người kinh doanh sẽ thu hồi vốn nhanh.

Chuyên gia Nguyễn Thanh Hải phân tích về lợi thế của VF 5 Plus.

Hiện VinFast tổ chức chương trình trưng bày xe VF 5 Plus tại 5 tỉnh, thành phố gồm: Hải Phòng (7-8/12), Hà Nội (9-11/12), TP.HCM (16-18/12), Đà Nẵng (21-22/12), Vinh (24-25/12). Ngày 10/12, VinFast chính thức nhận đặt cọc cho VF 5 Plus tại tất cả showroom, đại lý trên toàn quốc và thông qua website VinFast reserve.vinfastauto.com.

Với mức đặt cọc cam kết 20 triệu đồng, khách hàng được ưu đãi 30 triệu đồng trừ vào giá xe, ưu tiên giao xe sớm theo thứ tự đặt cọc, được quyền chuyển nhượng cọc cho người khác nhưng không được hoàn/hủy cọc.

Với mức đặt cọc 10 triệu đồng, khách hàng nhận ưu đãi 20 triệu đồng trừ vào giá xe, được quyền chuyển nhượng, hoàn/hủy cọc nếu không có nhu cầu nhận xe. Chương trình áp dụng cho khách hàng đặt cọc từ 10/12/2022 đến 10/1/2023.