VinFast VF 3: Giá bán và trang bị cạnh tranh, phù hợp di chuyển gần

VinFast VF 3 có thiết kế bắt mắt, gầm cao và dàn trang bị nhỉnh hơn các mẫu xe cỡ nhỏ đang bán trên thị trường.

Không lâu sau tuyên bố của ông Phạm Nhật Vượng, mẫu xe điện cỡ nhỏ của VinFast lộ diện với tên gọi VF 3. VinFast VF 3 được công bố vào thời điểm nhóm xe cỡ nhỏ bắt đầu sôi động trở lại với sự xuất hiện của một vài cái tên mới.

VinFast bắt đầu nhận đặt cọc VF 3 từ tháng 9 năm nay và bàn giao xe dự kiến vào quý III/2024. Như vậy, khách hàng phải chờ ít nhất một năm nữa để sở hữu VinFast VF 3 trong khi đối thủ Wuling Hongguang đã cận kề ngày ra mắt.

Không lâu sau khi được ông Phạm Nhật Vượng nhắc đến, mẫu xe điện cỡ nhỏ VF 3 chính thức lộ diện. Ảnh: VinFast.

Ra mắt chậm hơn đối thủ Wuling Hongguang một năm sẽ khiến VF 3 mất đi nhiều lợi thế. Bù lại, VF 3 vẫn có những điểm cộng cho riêng mình.

Khác với những dự đoán trước đó, VinFast VF 3 là mẫu xe gầm cao với thiết kế hầm hố. Thậm chí, thiết kế của VF 3 làm nhiều người liên tưởng đến mẫu xe việt dã Suzuki Jimny. Đây có thể là điểm thu hút của VF 3 vì khách hàng Việt dần chuộng xe gầm cao trong khi phần lớn các mẫu xe hạng A hiện nay đều là hatchback gầm thấp.

Nội thất của VF 3 vẫn gây ấn tượng với đồng hồ điện tử, vô-lăng hiện đại với các nút cảm ứng. Nhiều khả năng phiên bản sản xuất của VF 3 sẽ được trang bị phanh tay điện tử và cần số dạng nút bấm.

Khoang nội thất của VF 3 theo phong cách đơn giản. Ảnh: VinFast.

Có thể thấy, VinFast khá hiểu tâm lý khách hàng Việt khi những năm gần đây, xe gầm cao đang trở thành xu thế của thị trường. VF 3 với kích thước nhỏ gọn thích hợp đi trong phố nhưng gầm vẫn cao, kiểu dáng vẫn hầm hố và trang bị hiện đại là điểm cộng của mẫu xe này.

"Điểm sáng" trong nhóm xe cỡ nhỏ

Với kích thước nhỏ gọn, VinFast VF 3 còn cạnh tranh với các mẫu xe trong phân khúc hạng A như Toyota Wigo, Kia Morning và Hyundai Grand i10, bên cạnh đối thủ trực tiếp Wuling Hongguang.

Không chỉ xe điện, VF 3 còn gây sức ép với phân khúc xe xăng hạng A. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Sau khi ra mắt, VF 3 sẽ là mẫu xe nhỏ nhất của VinFast sau khi ra mắt với chiều dài tổng thể dừng ở mức 3.114 mm, nhỉnh hơn đôi chút so với Wuling Hongguang (2.921 mm). Tuy nhiên, VF 3 nhỏ hơn các mẫu xe hatchback hạng A trên thị trường như Kia Morning (3.595 mm), Toyota Wigo (3.760 mm) hay Hyundai Grand i10 (3.765 mm).

Với kích thước này, VF 3 có thể dễ dàng di chuyển trên các con đường đông đúc ở Hà Nội hay TP.HCM và cũng vừa vặn hơn khi đỗ trong nhà - điều rất cần thiết để sạc xe điện.

Theo hình ảnh ban đầu, VF 3 được trang bị đèn LED trước sau, mâm 16 inch, đồng hồ kỹ thuật số và vô-lăng kiểu mới. Nhìn chung, dàn trang bị trên VF 3 thuộc diện đáng chú ý nhất phân khúc.

Kia Morning hay Hyundai Grand i10 vẫn sử dụng đèn halogen và mâm 15 inch. Toyota Wigo thế hệ mới và Wuling Hongguang đã sử dụng đèn LED nhưng bộ mâm kích thước nhỏ. Chỉ Wuling Hongguang được trang bị đồng hồ điện tử trong khi 3 mẫu xe xăng hạng A vẫn sử dụng đồng hồ analog.

Các mẫu xe xăng hạng A khó cạnh tranh với VF 3 về trang bị. Ảnh: Bối Hạ.

Tính năng an toàn cũng sẽ là một thế mạnh của VF 3, tương tự các mẫu xe khác của VinFast. Chưa rõ VF 3 sẽ được thừa hưởng tính năng an toàn nào từ danh sách công nghệ của mẫu xe “đàn anh” VF 5 Plus gồm 6 túi khí, Cruise Control, cảnh báo phương tiện phía sau, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ đỗ xe phía sau. Chỉ cần thừa hưởng một nửa công nghệ từ VF 5 Plus, VF 3 cũng đủ khiến các đối thủ đau đầu.

Phù hợp di chuyển quanh nơi ở

Mức giá của VF 3 vẫn là yếu tố được quan tâm nhiều nhất. Với những hình ảnh ban đầu về kiểu dáng và trang bị, nhiều người dự đoán VF 3 có giá khoảng 300 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn các mẫu xe xăng hạng A (từ 356 triệu đến hơn 400 triệu đồng). Trở ngại về giá duy nhất với VF 3 là đối thủ Wuling Hongguang, dự đoán có giá 200-300 triệu đồng do được lắp ráp tại Việt Nam.

Mức giá của VinFast VF 3 có thể ngang ngửa Wuling Hongguang. Ảnh: TMT.

Với kích thước nhỏ, VF 3 sẽ không được trang bị khối pin lớn và nhiều khả năng, phạm vi hoạt động của xe chỉ loanh quanh 200 km và giới hạn vận tốc ở 100 km/h. Phạm vi hoạt động sẽ là trở ngại cho VF 3 nếu muốn di chuyển các quãng đường xa.

Ví dụ như chủ xe ở TP.HCM không thể thực hiện chuyến đi Vũng Tàu và về trong ngày với một lần sạc. Với những nơi xa hơn như Phan Thiết hay Đà Lạt, chủ xe cần dự trù thêm thời gian sạc giữa đường. Chưa kể đến phạm vi hoạt động thực tế có thể bị rút ngắn do thói quen sử dụng của người lái.

Bên cạnh đó, một mẫu xe nhỏ, ngắn và gầm cao cũng không phải phương án đi xa lý tưởng, dù đi kèm nhiều công nghệ an toàn. Di chuyển trên đường cao tốc hay phải có những tình huống xử lý nhanh trên quốc lộ có thể khiến xe mini mất đi sự ổn định.

Kích thước nhỏ không đảm bảo độ ổn định cho VF 3 khi di chuyển trên đường cao tốc hay quốc lộ. Ảnh: VinFast.

Do đó, VinFast VF 3 phù hợp với nhu cầu di chuyển trong phố cũng như là phương tiện cho người dùng muốn nâng cấp từ xe máy. VF 3 có thể là mẫu xe thứ 2 trong gia đình, phục vụ nhu cầu di chuyển gần quanh nơi ở.