VinFast và U.S. Bank hợp tác cho thuê, vay mua xe tại Mỹ

Ngày 6/2 giờ địa phương (tức 7/2 giờ Hà Nội), VinFast công bố Ngân hàng U.S. Bank là đối tác ưu tiên cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn khi mua xe tại Mỹ.

U.S. Bank là nhà cung cấp uy tín hàng đầu về dịch vụ cho thuê tài chính và vay mua xe dài hạn. Ngân hàng này đã phục vụ hàng triệu khách hàng thông qua dịch vụ ngân hàng tiêu dùng và doanh nghiệp, dịch vụ thanh toán, ngân hàng doanh nghiệp và thương mại, dịch vụ đầu tư và quản lý tài sản.

Với việc trở thành đối tác của VinFast, U.S. Bank sẽ chính thức cung cấp giải pháp cho thuê và vay dài hạn cho các mẫu xe VinFast. Giao dịch có thể được thực hiện tại các cửa hàng VinFast hoặc qua website của hãng.

Sự hợp tác giữa VinFast và U.S. Bank được kỳ vọng giúp khách hàng tại Mỹ dễ dàng tiếp cận, sở hữu xe điện hơn.

Bà Lê Thị Thu Thủy - Phó chủ tịch Vingroup kiêm Chủ tịch VinFast - cho biết: “Với mục tiêu để xe điện trở nên dễ tiếp cận với mọi người, VinFast không ngừng tìm kiếm các giải pháp tối ưu cho khách hàng. Việc hợp tác với U.S. Bank nhằm giúp khách hàng tiếp cận thuận lợi nhất lãi suất cho thuê và vay cạnh tranh cũng như dịch vụ khách hàng đẳng cấp”.

Trong khi đó, ông John Hyatt - Phó chủ tịch Dịch vụ đại lý tại U.S. Bank – chia sẻ: “Nhiều khách hàng Mỹ sẽ mua chiếc xe điện đầu tiên của họ trong năm nay. Chúng tôi rất vui mừng được đồng hành cùng họ trong hành trình sở hữu xe điện qua mối quan hệ của chúng tôi với VinFast. Với các giải pháp cho thuê và vay dài hạn từ U.S. Bank, khách hàng của VinFast sẽ được tận hưởng trải nghiệm kỹ thuật số an toàn và nhanh chóng”.

Thỏa thuận hợp tác được công bố trong khi VinFast đang chuẩn bị mở thêm các cửa hàng tại California cũng như các địa điểm khác trên nước Mỹ. Điều này mang đến những hỗ trợ tối ưu cho khách hàng, qua đó giúp hành trình sở hữu xe điện VinFast trở nên dễ dàng hơn.