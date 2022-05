VinFast triển khai dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7

Với 300.000 đồng cho mỗi lần sạc cứu hộ tối đa 15 phút, xe điện VinFast sẽ được tiếp đủ năng lượng để có thể di chuyển đến trạm sạc gần nhất (khoảng 30 km đối với VF e34).

Dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7 được VinFast triển khai song song với dịch vụ sửa chữa lưu động Mobile Service và chính sách cứu hộ 24/7 hiện có. Dịch vụ hỗ trợ khách hàng trong tình huống xe hết pin trên đường và không gần các điểm có thể sạc. Đội ngũ kỹ thuật viên của VinFast sẽ đến tận nơi, cung cấp giải pháp sạc tại chỗ, giúp xe nạp đủ năng lượng để di chuyển đến địa điểm sạc công cộng phù hợp.

VinFast cung cấp dịch vụ sạc cứu hộ theo khung thời gian tối đa 15 phút/lần sạc, với mức phí “3 không”: Không chi phí khấu hao, không phí tài chính, không lợi nhuận. Người dùng chỉ tốn 300.000 đồng cho mỗi lần sạc. Khách hàng có thể lựa chọn sạc nhiều lần để phù hợp nhu cầu thực tế.

Trong giai đoạn đầu, dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7 sẽ được triển khai ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP.HCM và các tỉnh lân cận trong bán kính 100 km tính từ cửa ngõ 3 thành phố này.

Người dùng chỉ tốn 300.000 đồng cho mỗi lần sạc cứu hộ.

Để sử dụng hiệu quả và an toàn dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7, vị trí xe của khách hàng cần đáp ứng các yêu cầu tối thiểu như cho phép xe ôtô cứu hộ pin tiếp cận và dừng đỗ, có địa hình thuận tiện cho công tác cứu hộ, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông… Tùy thuộc vị trí xe của khách hàng và tình hình giao thông, xe cứu hộ pin sẽ có mặt trong thời gian ngắn nhất để hỗ trợ kịp thời.

Ông Hoàng Chí Trung - Tổng giám đốc VinFast Trading Việt Nam - cho biết: "Bên cạnh các giải pháp sạc di động và sạc công cộng, VinFast quyết định triển khai thêm dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7 với mong muốn khách hàng luôn cảm thấy hài lòng, yên tâm và tin tưởng vào chất lượng dịch vụ của hãng".

Ông Trung cũng cho biết đây tiếp tục là lời khẳng định cho triết lý đặt khách hàng làm trung tâm, đồng thời thể hiện cam kết dài hạn của VinFast trong việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ hậu mãi với chuẩn mực cao cho khách hàng.

Dịch vụ cứu hộ pin ôtô điện 24/7 giúp VinFast chiếm được cảm tình của người dùng.

Người dùng có thể liên hệ với tổng đài chăm sóc khách hàng của VinFast qua hotline 1900232389 vào bất cứ thời điểm nào trong ngày, tất cả các ngày trong tuần (gồm cả ngày lễ) để yêu cầu dịch vụ cứu hộ pin. Dự kiến từ tháng 6, khách hàng sẽ có thể yêu cầu dịch vụ thông qua ứng dụng VinFast. Để biết thêm chi tiết về dịch vụ cứu hộ pin, độc giả truy cập website vinfastauto.com.