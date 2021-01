VinFast ra mắt xe máy điện cạnh tranh Honda Vision

So với Theon có thiết kế thể thao và to lớn, kiểu dáng của Feliz trung tính hơn với hơi hướm của Klara. So với Vision, Feliz có thiết kế mềm mại hơn. Toàn bộ mặt trước xe khá đơn giản, chỉ gồm những mặt phẳng và các hệ thống đèn. Tương tự VinFast Klara, Feliz có thiết kế giống với 1 chiếc xe máy thông thường và có phần thân thiện với người dùng hơn so với các mẫu xe điện khác.