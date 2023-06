VinFast mất 5 tháng để doanh số xe điện vượt năm 2022

Lũy kế 5 tháng đầu năm 2023, nhóm xe điện VinFast đạt doanh số 8.483 xe, vượt qua con số của cả năm 2022 là 7.080 xe.

Trong báo cáo bán hàng mới nhất của VinFast, hãng xe Việt đã bàn giao 2.996 ôtô điện đến tay khách hàng, bao gồm VF 5 Plus, VF e34, VF 8 và VF 9. Doanh số xe điện VinFast sụt giảm 8% so với mốc 3.798 xe của tháng 4/2023.

Trong năm 2023, doanh số xe điện VinFast có sự tăng trưởng đáng kể so với năm 2022. Ảnh: Bối Hạ.

Chiếm phần lớn trong doanh số đó là VF 8 với 1.274 xe được bán ra. Bị VF 8 soán ngôi xe điện bán chạy nhất thị trường, VF e34 xếp thứ 2 ở tháng 5 với 960 xe bán ra.

Hai mẫu xe điện nhỏ nhất và lớn nhất trong dải sản phẩm của VinFast là VF 5 Plus và VF 9 có doanh số lần lượt là 332 xe và 430 xe. Hơn 300 xe là doanh số tương đối ấn tượng với VF 5 Plus khi đây mới chỉ là tháng thứ 2 mẫu xe này có mặt trên thị trường. Vẫn sản xuất để "trả hàng" cho khách đã đặt trước, VF 9 ghi nhận doanh số gấp hơn 2 lần so với tháng 4 (198 xe).

Luỹ kế từ đầu năm, VinFast đã bàn giao 8.483 xe ôtô điện cho khách hàng Việt, bao gồm 368 chiếc VF 5 Plus, 4.065 chiếc VF e34, 3.371 chiếc VF 8 và 679 chiếc VF 9. Chỉ cần 5 tháng, doanh số xe điện của VinFast đã vượt cả năm 2022 là 7.080 xe.

Doanh số xe điện VinFast ở 5 tháng đầu năm 2023 và năm 2022 (Nguồn: VinFast) Nhãn Tháng 1-5/2023 Năm 2022 Xe điện VinFast Xe 8483 7080

Sự tăng trưởng về xe điện của VinFast trong năm 2023 là dễ hiểu vì hãng xe Việt ngừng sản xuất xe xăng và dồn toàn lực cho xe điện từ tháng 7/2022. Trong năm 2022, xe xăng vẫn là nhóm xe chủ lực của VinFast khi doanh số đạt mức 22.924 xe, vượt gấp 3 lần xe điện.

Bên cạnh khách hàng lẻ, sự xuất hiện của hãng taxi điện GSM cũng giúp doanh số VinFast tăng vọt trong năm 2023. Ở giai đoạn đầu, GSM được VinFast bàn giao 600 xe, gồm 500 xe VF e34 và 100 xe VF 8.

Hãng taxi GSM ra đời cũng giúp cải thiện đáng kể doanh số xe điện VinFast trong năm 2023. Ảnh: Vĩnh Phúc.

Các mẫu xe điện của VinFast gần như phủ đầy phân khúc phổ thông với VF 5 Plus (458-538 triệu), VF e34 (710-830 triệu), VF 8 (1,09-1,43 tỷ) và VF 9 (1,49- 2,17 tỷ đồng ). Đến tháng 9, VinFast sẽ mở đặt hàng cho VF 3 - mẫu xe điện mini gầm cao với giá dự đoán khoảng 300-350 triệu đồng.

Với doanh số này, VinFast gần như là hãng xe điện bán chạy nhất Việt Nam. Dù không công bố, doanh số của những Porsche Taycan, Mercedes-Benz EQS hay Audi e-tron chắc chắn không thể đạt đến con số vài trăm xe mỗi tháng.

Sức ép đến các mẫu xe điện VinFast có thể xuất hiện trong tháng 6 này, với việc mẫu xe điện mini của Trung Quốc được ra mắt. VinFast cũng sớm có kế hoạch tung ra mẫu xe điện mini VF3 để đón đầu xu hướng xe điện cỡ nhỏ cho đô thị.