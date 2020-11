VinFast Fadil - giá tốt, an toàn hàng đầu phân khúc hạng A

Thu hút người dùng nhờ chất lượng, chính sách giá và dịch vụ hậu mãi, VinFast Fadil đang dẫn đầu về lượng xe bán ra ở phân khúc hatchback hạng A.

Với đặc tính là phân khúc có giá thấp nhất trên thị trường, đa số mẫu xe hạng A tại Việt Nam không được trang bị nhiều tính năng an toàn. Có model chỉ đạt 1 sao, thậm chí 0 sao trong hệ thống chứng nhận an toàn của các tổ chức đánh giá xe mới NCAP.

Thậm chí, có model đạt 3-4 sao về an toàn khi mang đi thử nghiệm, nhưng phiên bản nhập khẩu về bán tại Việt Nam lại bị cắt bỏ nhiều tính năng để giảm giá. Các phiên bản dành riêng cho các hãng taxi thường chỉ được trang bị 1 hoặc thậm chí không có túi khí.

Trong bối cảnh đó, VinFast Fadil trở nên nổi bật khi đạt chứng nhận an toàn ở mức 4 sao của ASEAN NCAP, với các ưu điểm đã được khẳng định như thân vỏ, khung gầm cứng cáp, khả năng vận hành mạnh mẽ, ổn định và được trang bị nhiều công nghệ bảo vệ hành khách.

Nhiều tính năng an toàn

Sự khác biệt của Fadil so với phần còn lại của phân khúc đến từ việc VinFast đã mạnh tay trang bị một loạt tính năng an toàn nổi trội cho mẫu xe này, gồm: Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HAS), chức năng chống lật (ROM) cùng 6 túi khí.

VinFast Fadil được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, đảm bảo an toàn.

Trong điều kiện khí hậu nhiệt đới nóng ẩm, mưa nhiều, lái xe trong tình trạng mặt đường trơn trượt là điều các tài xế tại Việt Nam thường xuyên phải đối mặt. Khi đó, các tính năng an toàn trên VinFast Fadil sẽ phát huy công dụng.

ESC giúp giảm thiểu nguy cơ mất lái do sai lầm của tài xế, còn TCS xử lý tình trạng bánh bị trượt khi tăng tốc hoặc lốp xe mất độ bám trên đường trơn trượt ở tốc độ thấp. Trong khi đó, ROM giúp xe giảm nguy cơ lật khi vào cua thông qua việc tác động lên từng bánh xe riêng rẽ để kiểm soát lực phanh.

Theo các chuyên gia về kỹ thuật ôtô, nếu như ABS và EBD, những tính năng an toàn cơ bản nhất, có ở tất cả mẫu xe cỡ nhỏ khác thì ESC, một tính năng bắt buộc dành cho xe lưu thông tại Mỹ và châu Âu (Đông Nam Á có Malaysia áp dụng từ năm 2018) lại ít có mặt ở Việt Nam trong phân khúc hạng A.

Công nghệ này có mặt trên thị trường từ năm 1995 và đã cứu sống hơn 10.000 người, ngăn ngừa hơn 250.000 người bị thương mỗi năm do tai nạn giao thông (số liệu từ Tổ chức An toàn Giao thông Mỹ).

Trải nghiệm tốt, chính sách giá linh hoạt

Là mẫu xe ít ỏi trong phân khúc hạng A sử dụng hộp số CVT, VinFast Fadil mang đến cho người lái cảm giác vận hành êm ái, ngay cả khi di chuyển trong đô thị với dải tốc độ thấp.

Ngoài ra, VinFast Fadil sở hữu động cơ 1.4L, 4 xy-lanh, cho đầu ra công suất 98 mã lực và mô-men xoắn cực đại 128 Nm, mang đến khả năng vận hành mạnh mẽ hơn hẳn so với các đối thủ.

Người mua xe Fadil trong tháng 11 sẽ được hưởng nhiều ưu đãi.

Bên cạnh đó, để đơn giản hóa thủ tục cho khách hàng, VinFast vừa công bố chính sách giá mới sau khi tích hợp các ưu đãi, áp dụng từ tháng 11.

Hiện tại, giá xe VinFast Fadil còn từ 359 triệu đồng. Nếu sử dụng voucher Vinhomes để mua xe, khách hàng có thể tiết kiệm thêm cả chục triệu đồng. Trong trường hợp trả góp, khách hàng sẽ được miễn lãi 2 năm, hoặc nhận xe với giá từ 36 triệu đồng nhờ chương trình cấn trừ lãi suất từ VinFast.

Với chính sách giá tốt, linh hoạt nhiều giải pháp, VinFast kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ người dùng Việt sở hữu ôtô dễ dàng hơn, hướng đến trở thành lựa chọn tốt nhất trong phân khúc A trên thị trường.