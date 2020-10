Vincom Retail thoát đà suy giảm lợi nhuận

Khoản lợi nhuận sau thuế 572 tỷ trong quý III của Vincom Retail thấp hơn 20% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng đã chấm dứt đà suy giảm lợi nhuận 2 quý liên tiếp của doanh nghiệp.

Công ty CP Vincom Retail (VRE) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2020 với khoản doanh thu và lợi nhuận đều thấp hơn cùng kỳ năm 2019. Cụ thể, 3 tháng gần nhất, nhà phát triển và điều hành các trung tâm thương mại của Vingroup ghi nhận 1.760 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019.

Tuy nhiên, so với quý liền trước, doanh thu của Vincom Retail tăng 8%. Đóng góp chính vào doanh số bán hàng và cung cấp dịch vụ nói trên là hoạt động cho thuê bất động sản đầu tư và cung cấp các dịch vụ liên quan, đạt 1.608 tỷ đồng , giảm 11% so với cùng kỳ nhưng tăng 23% so với quý II.

Khoản doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ là nguyên nhân khiến lợi nhuận gộp trong quý của Vincom Retail giảm tương ứng 22%, đạt 845 tỷ đồng .

Sau khi trừ các khoản chi phí liên quan, Vincom Retail ghi nhận 572 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Khoản lợi nhuận này thấp hơn 20% so với cùng kỳ nhưng tăng 67% so với quý liền trước, qua đó chấm dứt được đà suy giảm lợi nhuận 2 quý liên tiếp của doanh nghiệp.

LỢI NHUẬN SAU THUẾ HÀNG QUÝ CỦA VINCOM RETAIL

Nhãn I/2018 II III IV I/2019 II III IV I/2020 II III Lợi nhuận sau thuế spline tỷ đồng 541 620 556 697 611 640 717 880 492 343 572

Trước đó, do chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19, lợi nhuận ròng của Vincom Retail đã giảm liên tục trong quý I và II lần lượt đạt 492 và 343 tỷ đồng . Tính chung 9 tháng, doanh thu toàn hệ thống trung tâm thương mại của Vincom Retail ghi nhận 5.076 tỷ đồng và 1.408 tỷ lợi nhuận sau thuế, giảm lần lượt 22% và 28% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo ban lãnh đạo Vincom Retail, quý III vừa qua công ty tiếp tục giải ngân thêm gói hỗ trợ 145 tỷ đồng đồng hành cùng khách thuê trong giai đoạn khó khăn vì dịch bệnh. Trước đó, gói hỗ trợ 675 tỷ cũng đã giải ngân trong 6 tháng đầu năm.

Tính đến hết ngày 30/9, Vincom Retail vận hành 79 trung tâm thương mại tại 43 tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,6 triệu m2. Tổng tài sản doanh nghiệp quản lý đạt trên 40.000 tỷ đồng , tăng 12%, trong đó chủ yếu là bất động sản đầu tư là giá trị các trung tâm thương mại.

Dự kiến trong quý cuối năm nay, công ty sẽ đưa trung tâm thương mại Vincom Mega Mall Ocean Park tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park vào vận hành và nâng số lượng trung tâm thương mại quản lý lên 80 điểm.