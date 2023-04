Vincom Retail muốn đầu tư 12.000 tỷ để mở mới 800.000 m2 mặt bằng

Đại hội đồng cổ đông Vincom Retail (Mã: VRE) thống nhất không chia cổ tức mà tái đầu tư. Doanh nghiệp mong muốn đưa ra thị trường 800.000 m2 mặt bằng trong những năm tới.

Đại hội đồng cổ đông Vincom Retail thông qua kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 là 10.350 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng. Ảnh: VRE.

Năm 2022, Vincom Retail đạt kết quả doanh thu và lợi nhuận đều tăng vọt so với năm liền trước. Cụ thể, tổng doanh thu của VRE đạt 7.361 tỷ đồng , tăng 25% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 2.777 tỷ đồng , tăng 111% so với cùng kỳ. Kế thúc năm 2022, Vincom Retail ghi nhận biên lợi nhuận sau thuế ở mức 38% doanh thu.

Tại đại hội đồng cổ đông năm 2023 tổ chức sáng 26/4, bà Phạm Thị Ngọc Hà, Giám đốc Tài chính cho biết HĐQT muốn trình kế hoạch giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm 2022 để tái đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp sẽ dành một phần để thực hiện trả gốc trái phiếu đã đến kỳ hạn hơn 1.000 tỷ đồng . Số còn lại sẽ phục vụ phát triển lưới dự án giai đoạn 2023-2025.

Vincom Retail dự kiến phát triển khoảng 800.000 m2 mặt sàn cho thuê với nguồn vốn phát triển dự kiến hơn 12.000 tỷ đồng .

Nhận định về thị trường bán lẻ, bà Trần Mai Hoa, Tổng giám đốc, cho biết trong thời gian qua, thị trường có sự giảm sút nhưng chỉ là ngắn hạn. Bà cho rằng trong quý I thường là mùa thấp điểm của ngành bán lẻ. Thị trường sẽ hồi phục từ cuối tháng 3, đầu tháng 4, cao điểm nhất là mùa hè và thu đông.

"Thị trường có ảnh hưởng nhưng mức độ chỉ trong ngắn hạn. Xét tổng thể trong nhiều ngành hàng khác nhau, tùy theo giá cả, sản phẩm, chất lượng dịch vụ... thì sự ảnh hưởng không toàn diện mà tùy từng gian hàng", bà Hoa nói.

Vincom Retail đã trao đổi với khách thuê về chiến lược ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Qua đó cho thấy nhiều nhà bán lẻ đầu tư đang rất quan tâm và mở rộng bài bản về hệ thống tại Việt Nam. Ngoài ra, những hãng bán lẻ lớn đang hợp tác với Vincom Retail bắt đầu xâm nhập các tỉnh thành ngoài Hà Nội và TP.HCM nhờ mạng lưới trung tâm thương mại rộng lớn trên cả nước.

"Trong quý vừa qua, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ khách thuê mới vẫn rất ấn tượng. Thị trường có thể bị ảnh hưởng nhưng chỉ là ngắn hạn. Chúng tôi đánh giá thị trường bán lẻ còn dung lượng, còn sự phát triển của các nhà bán lẻ, đặc biệt là nhà bán lẻ tốt, tiềm lực, quy mô, bài bản, đóng góp vào thị trường", Tổng giám đốc Vincom Retail chia sẻ.

Kế hoạch kinh doanh năm nay của doanh nghiệp sẽ tập trung vào tối ưu cho thuê tại các trung tâm thương mại. Năm nay, dự kiến sẽ khai trương Vincom Mega Mall Grand Park (quận 9, TP.HCM) và Vincom Plaza tại Hà Giang. Mục tiêu của doanh nghiệp là cho thuê mới hơn 100.000 m2 mặt bằng. Bà Hoa đánh giá con số sẽ giúp đạt được tỷ lệ lấp đầy tối ưu, có tính khả thi thực hiện.

Với khách thuê lớn, Vincom Retail có những chính sách đặc biệt, nhưng theo thông lệ thị trường. Bà Hoa lấy ví vụ trung tâm thương mại phải đáp ứng những điều kiện nhất định từ khách thuê lớn như vị trí, "hàng xóm" bên cạnh gian hàng, cơ cấu khách thuê... Tuy nhiên, việc đưa khách thuê lớn vào giúp trung tâm thương mại tăng tỷ lệ lấp đầy và tối ưu giá thuê.

"Các khách thuê lớn có thông lệ riêng, nhưng có cơ chế chung trên thị trường. Chúng tôi đàm phán và dựa vào thông lệ, cân đối trên tổng thể lợi ích khách hàng và trung tâm thương mại", bà Hoa trao đổi.

Vincom Retail có 83 trung tâm thương mai trên cả nước, hiện diện tại 44 tỉnh, thành phố. Năm 2022, Vincom Retail là chủ đầu tư bất động sản bán lẻ duy nhất mở mới 3 trung tâm thương mại và đều đạt tỷ lệ lấp đầy trên 94%.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch doanh thu thuần năm 2023 là 10.350 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế 4.680 tỷ đồng , tăng lần lượt 41% và 69% so với năm 2022.

Kế hoạch kinh doanh năm 2023 được đề xuất dựa trên kỳ vọng của ban lãnh đạo về triển vọng kinh tế và môi trường kinh doanh năm 2023 khởi sắc hơn so với năm trước và thị trường tiếp tục hồi phục sau đại dịch Covid-19.