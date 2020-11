Vincom Mega Mall Smart City có quy mô 68.000 m2

Sắp đi vào hoạt động, Vincom Mega Mall Smart City với quy mô hàng chục nghìn m2 đang thu hút sự quan tâm của cư dân và nhà đầu tư.

Hơn 16 năm phát triển, với kinh nghiệm quản lý, vận hành tại 43 tỉnh thành trên cả nước, Vincom không chỉ là một thương hiệu mà còn góp phần thay đổi văn hoá tiêu dùng của nhiều người Việt.

Với 79 TTTM lớn bậc nhất Việt Nam cùng tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1,6 triệu m2, Vincom đã liên tục sáng tạo, đổi mới để đem đến trải nghiệm tốt đẹp cho khách hàng. Vincom là điểm mua sắm - vui chơi - giải trí, được các thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế như Armani Exchange, Versace Jeans, Zara, Uniqlo, Adidas, Nike, CGV Cinemas, Haidilao… chọn mặt gửi vàng.

Tọa lạc tại tâm điểm khu đô thị Vinhomes phía tây thủ đô, Vincom Mega Mall Smart City có diện tích mặt sàn lên đến 68.000 m2. Đây là một trong 3 TTTM có diện tích lớn nhất hệ thống Vincom, với 3 tầng nổi, 5 cổng vào, bãi đỗ xe quy mô lớn (sức chứa gần 400 ôtô, hơn 2.000 xe máy).

Vincom Mega Mall Smart City hứa hẹn trở thành điểm đến cao cấp, mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho người dân phía tây thành phố.

Thừa hưởng các lợi thế và tiện ích từ đại đô thị Vinhomes Smart City, Vincom Mega Mall Smart City được kỳ vọng thu hút nguồn khách lên đến gần 2 triệu người/năm, gồm gia đình, cư dân sẵn có tại 50 khu đô thị lân cận, học sinh, sinh viên tại 14 trường đại học cao đẳng và cư dân tại phía tây thành phố.

Vincom Mega Mall Smart City sẽ có 140 gian hàng ở mọi lĩnh vực, với cơ cấu ngành hàng đa dạng, từ thời trang, mỹ phẩm đến ẩm thực, dịch vụ... Theo thông tin chính thức từ đơn vị quản lý vận hành Vincom Retail, nhiều thương hiệu thời trang, mua sắm cao cấp như SuperSports, Fila, Skechers, New Balance, Xtep, Innisfree, The Body Shop, Kohnan Japan, Lock&Lock, Cheers Sofa, Jang In, KOI thé.. sẽ khai trương tại đây vào tháng 3/2021.

Vincom Mega Mall Smart City được thiết kế với không gian trải nghiệm đặc sắc.

Không chỉ dừng lại là một điểm vui chơi, mua sắm, giải trí cho cư dân đại đô thị và khu vực lân cận, Vincom Mega Mall Smart City còn được kỳ vọng sẽ giúp gia tăng giá trị cho dự án bất động sản. Theo các chuyên gia, giá trị bất động sản luôn tỷ lệ thuận với vị trí và hạ tầng. Vị trí càng đắc địa, hạ tầng càng hoàn thiện thì bất động sản càng có giá trị.

Với nhu cầu ngày càng cao của người mua nhà hiện nay, trung tâm thương mại còn giống như “lực hấp dẫn” thu hút lượng cư dân đổ về ngày càng đông. Họ mua bất động sản với mong muốn tận hưởng cuộc sống hiện đại, đầy đủ tiện ích và sở hữu khối tài sản có giá trị bền vững.

Thực tế cho thấy, những dự án nằm trong khu vực có sự hiện diện của các trung tâm thương mại, siêu thị lớn đều được quan tâm hơn. Bên cạnh đó, tại các TTTM như Vincom Mega Mall Times City, Vincom Center Trần Duy Hưng…, Vincom Retail còn cung cấp hoạt động vui chơi giải trí, góp phần làm thị trường xung quanh sôi động, thu hút lượng lớn khách hàng.

Vincom Mega Mall là điểm nhấn của đô thị thông minh phía tây thủ đô.

Nằm trong dự án Vinhomes Smart City, TTTM mới này của Vincom sẽ là mảnh ghép cuối cùng kiến tạo nên “bộ tứ kim cương” của đại đô thị Vinhomes Smart City, gồm Vinhomes, Vincom, Vinmec, Vinschool. Đây cũng là “đặc sản” bảo chứng cuộc sống tiện nghi, góp phần mang lại trải nghiệm trọn vẹn cho cư dân nơi đây.