Vincom Mega Mall nâng tầm chuẩn sống cho cư dân Vinhomes Smart City

Chỉ sau 2 tuần mở cửa, Vincom Mega Mall Smart City đã trở thành "tọa độ nóng" phía tây thủ đô khi đón hàng chục nghìn cư dân và du khách tới mua sắm, vui chơi, giải trí...

Là trung tâm thương mại (TTTM) đầu tiên theo mô hình “life-design mall” tại Việt Nam, đồng thời ra mắt đúng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Vincom Mega Mall Smart City thu hút hàng chục nghìn người tới trải nghiệm, khám phá. Sự xuất hiện của TTTM này góp phần nâng tầm chuẩn sống cho cư dân “thành phố tây” và hoàn thiện bức tranh đại đô thị “all in one” trên thị trường.

Tập trung mạnh vào hoạt động mua sắm được cá nhân hóa và bắt nhịp xu hướng quốc tế, lối kiến trúc đưa thiên nhiên vào trong nhà là điểm nhấn của Vincom Mega Mall Smart City. Công trình dòng sông nhân tạo uốn lượn cùng thác nước công nghệ cầu vồng 360 độ trong nhà đầu tiên tại Việt Nam gây ấn tượng cho khách tham quan, mua sắm từ cái nhìn đầu tiên.

Thiết kế kiến trúc đưa thiên nhiên vào trong nhà là điểm nhấn của Vincom Mega Mall Smart City.

Với sự ra mắt của Vincom Mega Mall, cư dân Vinhomes Smart City là những người được hưởng lợi nhiều nhất, khi được đắm chìm trong không gian mua sắm, khám phá, trải nghiệm cả về thời trang, ẩm thực, công nghệ, giải trí,... chỉ với vài bước chân.

TTTM này quy tụ gần 130 gian hàng đến từ các thương hiệu đình đám trong nước và quốc tế, đáp ứng đa dạng nhu cầu mua sắm, giải trí của cư dân.

Vincom Mega Mall Smart City mang đến tổ hợp mua sắm, ẩm thực độc đáo.

Chị Hồ Phương Thảo (cư dân toà S3.01) cho biết kể từ khi khai trương, TTTM này là điểm đến ưa thích của gia đình chị. “Các con tôi hào hứng với trò đua xe, trong khi vợ chồng có thể tranh thủ uống cà phê bên sông hoặc mua sắm những món đồ mình thích. Hôm nào muốn đổi gió, cả gia đình sẽ tới đây ăn uống tại chuỗi nhà hàng có menu đa dạng, chất lượng”, chị Thảo chia sẻ.

Theo ghi nhận, mỗi ngày Vincom Mega Mall Smart City đón vài nghìn lượt khách. Dịp cuối tuần, lượng khách thậm chí tăng 3-4 lần, tạo nên không khí sôi động cho “thành phố tây”.

Bên cạnh nguồn khách cư dân, rất đông người trẻ từ các quận lân cận cũng tìm tới đây để khám phá không gian mới lạ với nhiều góc check-in. Trong đó, có thể kể đến thác nước cao tới 14 m, nối từ tầng 1 lên tầng 3 với công nghệ nhuộm màu hiện đại, trình diễn ánh sáng đa sắc, hứa hẹn làm nức lòng các tín đồ "sống ảo".

Những cư dân, bạn trẻ thích trò chơi cảm giác mạnh có thể “đổ bộ” vào trường đua F1 mini trong nhà tiêu chuẩn VS Racing, có tốc độ tối đa tới 40 km/h - con số hiếm với những mẫu xe go cart. Mọi tiêu chuẩn an toàn đều được đảm bảo ở mức độ nghiêm ngặt. Đây còn là mô hình đầu tiên cho phép người chơi vừa đua vừa check-in.

Các hoạt động tại Vincom Mega Mall Smart City phù hợp cả người lớn và trẻ nhỏ.

Trong khi đó, vào khoảng thời gian cuối ngày, những ông bố, bà mẹ bận rộn có thể tranh thủ đưa con tới Wolfoo City để các bé vui chơi, khám phá hết mình. Đây là khu vui chơi đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam mang đến phiên bản hiện thực hóa nhân vật hoạt hình “tỷ view” Wolfoo.

Sự xuất hiện của Vincom Mega Mall Smart City không chỉ mở ra thế giới giải trí, mua sắm sành điệu, đa trải nghiệm, mà còn thể hiện cam kết của Vinhomes trong việc đem đến hệ sinh thái “all in one” đẳng cấp, nâng tầm cuộc sống nghỉ dưỡng, tiện nghi ngay dưới thềm nhà.