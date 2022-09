Vincent van Gogh đọc sách gì

Yêu thích văn học. Vincent van Gogh yêu thích văn học. Ông thích phong cách viết tự nhiên, từ những câu chuyện hành động đơn giản cùng dàn nhân vật nổi loạn đến những cuốn sách về cuộc sống đời thường giàu cảm xúc. Tranh của Vincent van Gogh: In the cafe Agostina Segatori in Le Tambourin.