Vinaconex lãi đậm nhờ rút khỏi dự án tỷ USD

Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III với khoản lợi nhuận tăng cao đột biến.

Tính riêng quý III, Vinaconex ghi nhận 1.270 tỷ đồng doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 45%, tương đương giảm 1.025 tỷ đồng . Kéo theo doanh thu chính sụt giảm, lợi nhuận gộp của Vinaconex cũng giảm từ 426 tỷ đồng xuống 285 tỷ, tương đương giảm 33%.

Trong khi doanh thu chính sụt giảm do ảnh hưởng của dịch Covid-19, doanh thu hoạt động tài chính của Vinaconex tăng đột biến, đạt 2.185 tỷ đồng , gấp 32 lần so với số thu cùng kỳ năm 2019.

Dù chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 685% từ 141 tỷ đồng lên 1.105 tỷ, nhờ khoản lãi lớn từ hoạt động tài chính nên lợi nhuận trước thuế của Vinaconex quý III vẫn đạt 1.274 tỷ, cao gấp 4 lần cùng kỳ.

Lợi nhuận sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp đạt 1.038 tỷ đồng , cũng gấp 4 lần cùng kỳ năm 2019, tương đương mức tăng 785 tỷ đồng . Ban lãnh đạo công ty cho biết nguyên nhân chủ yếu do trong kỳ, Vinaconex ghi nhận kết quả chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty liên doanh TNHH phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC).

KẾT QUẢ KINH DOANH HÀNG QUÝ CỦA VINACONEX

Nhãn Quý I/2019 II III IV Quý I/2020 II III Doanh thu column tỷ đồng 1661 2300 2295 3613 1001 1590 1270 Lợi nhuận sau thuế column

99 204 253 247 64 322 1038

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh chính mang về cho Vinaconex 3.803 tỷ đồng doanh thu, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế thu về vẫn đạt 1.812 tỷ, tăng 166%. Phần lớn số tăng này đến từ doanh thu hoạt động tài chính phát sinh trong quý III.

Chính vì khoản lãi từ việc thoái vốn tại Bắc An Khánh, tiền và các khoản tương đương tiền đến cuối tháng 9 của Vinaconex đạt trên 2.000 tỷ đồng , trong khi cùng kỳ số dư chưa đến 900 tỷ đồng .

Ngoài việc thoái vốn khỏi An Khánh JVC, Vinaconex còn thoái toàn bộ vốn sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư và phát triển năng lượng Vinaconex (mã chứng khoán VCP) và Công ty TNHH MTV giáo dục Phúc Yên.

Hồi giữa tháng 9, Vinaconex hoàn tất giao dịch chuyển nhượng vốn góp tại An Khánh JVC - chủ đầu tư dự án Splendora (Hoài Đức, Hà Nội). Đáng chú ý, thông tin này được công bố chỉ chưa đầy 1 tháng sau quyết định tái cấu trúc phần vốn góp tại dự án khu đô thị Splendora của Vinaconex.