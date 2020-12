Vin Diesel tưởng nhớ 7 năm ngày mất của Paul Walker

Đồng nghiệp và con gái cùng đăng ảnh với Paul Walker vào ngày 7 năm tài tử bạc mệnh rời bỏ thế giới.

Trên Instagram, Vin Diesel tưởng nhớ Paul Walker sau 7 năm ngày mất bằng nước ảnh đen trắng với người đồng nghiệp thân thiết.

"Bảy năm, không một ngày nào trôi qua mà tôi không dành tất cả tình yêu cho bạn, luôn luôn là như vậy", tài tử Fast and Furious chú thích.

Dưới phần bình luận, Meadow Walker - con gái Paul Walker - bày tỏ: "Hai người mãi mãi là thiên thần trong lòng con. Bố và chú đã cùng bảo vệ và ủng hộ con. Bố Paul luôn ở bên con. Thật may mắn khi có bố và chú. Một tình yêu vĩnh cửu".

Đồng nghiệp và con gái tưởng nhớ ngày mất của Paul Walker. Ảnh: Instagtam.

Thông qua trang cá nhân, ái nữ 22 tuổi cũng chia sẻ khoảnh khắc ngồi trong lòng người cha quá cố khi còn bé. Cô viết: "Một ngày để nhớ trong nỗi buồn. Hôm nay là dịp kỷ niệm tình yêu và hạnh phúc bố đã mang đến thế giới này".

Minh tinh Nathalie Emmanuel, người từng đồng hành với Paul Walker trong loạt phim Fast and Furious, không quên được ngày này. Cô chia sẻ với Meadow: "Mọi người nhớ bố con rất nhiều. Trong tất cả thứ anh ấy tạo ra, con chính là di sản đáng giá nhất".

Ngày 30/11/2013, ngôi sao nước Mỹ được xác nhận qua đời trong vụ tai nạn xe hơi. Chiếc xe Porsche Carrera GT của anh do người bạn thân Roger Rodas cầm lái đã đâm vào gốc cây rồi phát nổ. Sự ra đi của tài tử khiến nhiều người bàng hoàng và tiếc nuối.

Sinh thời, Paul Walker nổi nhất với loạt phim The Fast and the Furious. Trong đó, anh vào vai Brian O’Conner - mật vụ ngầm của FBI nhưng sau này đồng hành cùng gia đình Dominic Toretto (Vin Diesel). Nét diễn và ngoại hình bảnh bao giúp Paul Walker ghi dấu ấn giành được nhiều tình cảm của khán giả.

Paul Walker trong loạt phim Fast and Furious. Ảnh: Screen Rant.

Hôm 12/9, con gái Meadow Walker cũng đăng khoảnh khắc kỷ niệm sinh nhật của bố. Nếu còn sống, tài tử đã bước sang tuổi 47.

"Khoảnh khắc tôi nhận ra chúng tôi như anh em sinh đôi. Chúc mừng sinh nhật cha - người đàn ông có tâm hồn đẹp nhất trong lòng con", Meadow Walker thổ lộ.