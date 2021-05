Vin Diesel từng suýt bỏ vai trong ‘The Fast and the Furious’

Tài tử người Mỹ từng suýt không tham gia phần đầu của “Fast & Furious” - loạt phim thành công vang dội làm nên tên tuổi của anh sau này.

Tối 30/4, tham gia tập podcast đầu tiên của EW's Binge, tài tử Vin Diesel kể những câu chuyện xoay quanh The Fast and the Furious. Trong đó, anh tiết lộ lý do suýt bỏ vai Dominic Toretto do không hài lòng với kịch bản gốc.

Theo Vin Diesel, vào năm 2000, hãng Universal mời anh tham gia dự án The Fast and the Furious với lời giới thiệu: "Đây sẽ là phim nói về đua xe trái phép. Chúng tôi muốn cậu đóng vai Dominic Toretto - một gã đàn ông cứng rắn, sống ngoài vòng pháp luật. Nhưng anh ta có trái tim ấm áp và mối tình thanh mai trúc mã".

Tài tử kể tiếp: "Sau đó, họ mô tả rằng mở đầu phim, máy quay sẽ đi ngang qua mắt tôi, len lỏi xuống cánh tay và tiến về động cơ. Đó là cảnh duy nhất họ cho tôi biết. Và tôi đã bảo, 'Vâng, tôi tham gia'".

Vin Diesel (trái) và Paul Walker trong The Fast and the Furious (2001). Ảnh: REX.

Tuy nhiên, tinh thần của ngôi sao sau đó bị lung lay. Anh cảm thấy run sợ trước quyết định của bản thân lúc đọc kịch bản.

"Hôm sau, tôi phải đi dự buổi công chiếu tác phẩm Pitch Black ở Australia. Trên đường đi, tôi đã lấy kịch bản ra đọc. Tôi đã dừng lại và thở dài. Tôi thấy có nhiều điều mâu thuẫn, bởi kịch bản không giống như những gì tôi nghĩ", Diesel chia sẻ.

Trước tình hình này, Universal phải thuê David Ayer - biên kịch của Training Day - viết lại kịch bản. Ayer đã có cuộc trò chuyện cởi mở để giúp Diesel cảm thấy thoải mái hơn.

David Ayer nói nhân vật Dom rất phức tạp và so sánh gã với vai diễn đoạt giải Oscar của Denzel Washington trong Training Day. Nghe đến đây, Diesel đã hoàn toàn tin tưởng vào quyết định của mình.

"Tôi đánh giá cao tầm nhìn của David Ayer. Không chỉ Dom, một số nhân vật khác cũng cần điều chỉnh, như Letty Ortiz", tài tử khẳng định.

Vai diễn Dominic Toretto giúp Vin Diesel thu về hàng triệu USD tiền cát-xê và danh tiếng trên toàn thế giới. Ảnh: Universal.

Theo Daily Mail, vai Dominic Toretto trong The Fast and the Furious ban đầu được nhắm cho Timothy Olyphant, nhưng tài tử này đã từ chối. Nam diễn viên cho rằng tác phẩm khó có cơ hội thành công trên màn ảnh. Vậy nên, Universal đã chọn Vin Diesel thay thế, qua đó đánh dấu sự ra đời của thương hiệu bom tấn còn tồn tại đến ngày hôm nay.