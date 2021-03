Vin Diesel, Tom Cruise hay siêu anh hùng sẽ thống trị phòng vé mùa hè?

Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 khiến mùa phim hè 2021 chưa thể nhộn nhịp như trong quá khứ. Không có quá nhiều bom tấn để khán giả lựa chọn.

Cuối tuần qua, Godzilla vs. Kong đem tin vui đến cho Hollywood. Tại 38 quốc gia và vùng lãnh thổ chiếu sớm, bộ phim quái vật thu hơn 120 triệu USD sau ba ngày trình chiếu với hiệu ứng truyền miệng tích cực. Từ 31/3, tác phẩm thứ tư thuộc MonsterVerse sẽ phát hành cùng lúc ngoài rạp và trực tuyến tại Bắc Mỹ.

Song, còn một tín hiệu vui khác dành cho các chủ rạp tại Bắc Mỹ trong tuần qua. Warner Bros. thông báo sẽ chấm dứt cách thức phát hành cùng lúc nói trên trong năm 2022.

Cùng lúc, Disney sẽ phát hành Cruella và Black Widow đồng thời ngoài rạp và trên mạng (qua Disney+) từ 28/5 và 9/7. Theo đó, tháng 7 có thể là thời điểm bùng nổ trở lại của phòng vé với lần lượt Fast & Furious 9, Top Gun: Maverick và Black Widow trong ba tuần liên tiếp.

Liều thuốc cần thiết mang tên Fast & Furious 9

Trên thực tế, nhiều bom tấn 2020 đẩy lịch tới mùa hè 2021 đã tiếp tục dời lịch, như trường hợp của Ghostbusters: Afterlife, Venom: Let There Be Carnage hay Minions: The Rise of Gru. Đương nhiên, nhiều phim ban đầu đặt lịch cho mùa hè 2021 đã bị đẩy xuống cuối năm, hay thậm chí sang 2022, như The Batman hay Jurassic World: Dominion.

Vin Diesel và John Cena đối đầu trên màn ảnh trong Fast & Furious 9. Ảnh: Universal.

Giả sử dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát tại Mỹ trong vài tháng tới, điều Hollywood cần chính là một bộ phim bom tấn đủ sức lôi kéo công chúng tới rạp sau hơn một năm khán giả đã gắn bó với các dịch vụ chiếu phim trực tuyến. Năm 2020, Warner Bros. từng thất bại với Tenet khi dịch bệnh chưa qua đi, còn bản thân bộ phim lại không mang tính đại chúng.

Fast & Furious 9 có thể là tác phẩm giúp chào đón khán giả trở lại rạp chiếu phim từ 25/6. Đây là thương hiệu điện ảnh có tuổi đời kéo dài, với hai phần gần nhất đều thu trên 1 tỷ USD toàn cầu.

Tuy Fast & Furious 8 (2017) có doanh thu tại Bắc Mỹ sụt giảm so với Fast & Furious 7 (2015), nhưng mục tiêu mà Universal dành cho phần 9 không chỉ nằm ở thị trường này.

Gia đình của Dominic Toretto (Vin Diesel) vốn đặc biệt được yêu thích tại Trung Quốc khi cả hai phần gần nhất đều thu gần 400 triệu USD từ quốc gia tỷ dân. Sự có mặt của một bom tấn hành động cháy nổ, mang tính giải trí và thoát ly thực tế cao là điều khán giả thèm khát suốt hơn một năm qua.

Godzilla vs. Kong đã thành công và Fast & Furious 9 chắc chắn sẽ góp phần giúp Hollywood hồi phục hậu đại dịch.

Ẩn số đến từ Tom Cruise

Tom Cruise lúc này còn đang bận rộn hoàn tất Mission: Impossible 8, nhưng anh có một tác phẩm đã hoàn thành từ trước lúc đại dịch bùng phát: Top Gun: Maverick. Đây là dự án gây tò mò bởi ra đời sau phần đầu Top Gun (1986) gần bốn thập kỷ.

Kế hoạch ghi hình Mission: Impossible 9 bị cho là buộc phải trì hoãn để Tom Cruise tham gia quảng bá cho Top Gun: Maverick trong vài tháng tới. Bộ phim khởi chiếu đúng tuần Quốc khánh Mỹ và chắc chắn sẽ lợi dụng chủ đề xoay quanh lực lượng không quân xứ sở cờ hoa để quảng bá.

Top Gun: Maverick ra đời sau nguyên tác đúng 35 năm. Ảnh: Paramount.

Vài năm trở lại đây, Tom Cruise là ngôi sao hiếm hoi vẫn theo đuổi dòng phim hành động cổ điển, không chạy theo xu hướng siêu anh hùng. Thêm một lần nữa, thị trường Trung Quốc là điều Paramount không thể bỏ qua khi Cruise đặc biệt được yêu thích tại đây. Điều đó được thể hiện qua doanh thu 181 triệu USD của Mission: Impossible - Fallout (2017) tại quốc gia tỷ dân.

Sự thành bại của Top Gun: Maverick chắc chắn phụ thuộc rất nhiều vào chiến dịch quảng bá mà nhà phát hành dành cho bộ phim trong thời gian tới.

Hay các siêu anh hùng tiếp tục thống lĩnh?

Trải qua nhiều nghi vấn, Black Widow rốt cuộc cũng phải phát hành cùng lúc ngoài rạp và trực tuyến. Bộ phim có nhiệm vụ giải thích quá khứ của Natasha Romanoff (Scarett Johansson), đồng thời được cho sẽ giới thiệu Black Widow đời tiếp theo là Yelena Belova (Florence Pugh).

Đại dịch Covid-19 hẳn khiến kế hoạch của Vũ trụ Điện ảnh Marvel hoàn toàn xáo trộn. Song, thời gian qua, Marvel Studios vẫn giữ nhiệt nhờ hai mini-series ăn khách WandaVision và The Falcon and the Winter Soldier.

Black Widow đánh dấu sự trở lại của Vũ trụ Điện ảnh Marvel trên màn ảnh rộng. Ảnh: Disney.

Trước khi đại dịch bùng phát, các bộ phim về riêng một siêu anh hùng của Marvel Studios có thành tích vượt trội tại Trung Quốc: Ant-Man and the Wasp (2018) thu 125 triệu USD , Captain Marvel (2019) thu 154 triệu USD , và Spider-Man: Far from Home (2019) thu 200 triệu USD .

Trong lúc cơn sốt phim siêu anh hùng chưa lắng xuống, Black Widow được kỳ vọng sẽ nối dài đà thắng lợi ấy. Điều đó hoàn toàn có cơ sở khi khán giả đã lâu chưa được thưởng thức một bộ phim siêu anh hùng ngoài rạp, trong khi tác phẩm gần nhất - Wonder Woman 1984 (2020) - chưa thực sự làm thỏa mãn người hâm mộ.

Fast & Furious 9, Top Gun: Maverick và Black Widow cho thấy tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc trước bối cảnh chưa có điều gì hoàn toàn chắc chắn tại Bắc Mỹ.

Cả ba đều là những lựa chọn an toàn của Hollywood. Ngay cả khi phòng vé quê hương chưa hồi phục, nhà phát hành dễ nhận được tin vui từ phía bên kia bở Thái Bình Dương nhờ lịch sử thương hiệu, yếu tố ngôi sao, và khả năng đem tới những điều mà khán giả đã không thấy ngoài rạp trong hơn một năm vừa qua.