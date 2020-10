Vin Diesel theo đuổi sự nghiệp ca hát nhờ lời khuyên của Paul Walker

Ngôi sao loạt “Fast & Furious” cho biết chính người bạn quá cố đã động viên anh đừng từ bỏ giấc mơ âm nhạc.

Ngày 30/10, Vin Diesel đã phát hành sản phẩm âm nhạc mới có tên Days Are Gone - ca khúc mang âm hưởng tropical house. Đây là nhạc phẩm tiếp theo của ngôi sao Fast & Furious sau đĩa đơn đầu tay mang tên Feel Like I Do ra mắt hôm 27/9.

"Một số việc trong năm 2020 khiến tôi lựa chọn dòng tropical house. Tôi nghĩ đó là dòng nhạc khá ổn. Với Feel Like I Do, cốt lõi của bài hát là thông điệp tích cực. Còn Days Are Gone là ca khúc mà mọi người có thể cảm nhận theo cách riêng. Bài hát gợi nhắc về cuộc sống thoải mái hơn những gì đang diễn ra ngày hôm nay", Vin Diesel trả lời tờ People.

Bìa đĩa đơn Days Are Gone của Vin Diesel. Ảnh: NME.

Chia sẻ thêm về niềm đam mê âm nhạc, nam diễn viên 53 tuổi cho biết: "Tôi diễn nhạc kịch từ khi còn nhỏ và bắt đầu tìm đến rap từ những năm 1980. Tuy nhiên, chuyện ca hát nghiêm túc chỉ bắt đầu nhen nhóm khi có mạng xã hội. Lúc tôi hát Stay, tôi nhớ Mikky (Mikky Ekko - nhạc sĩ, nhà sản xuất) đã khen đó là bản cover rất hay. Tôi thấy đó là lời động viên dành cho mình".

Cũng theo Vin Diesel, ngôi sao quá cố Paul Walker là người cổ vũ anh theo đuổi đam mê âm nhạc. "Khi ở London, tôi kể với Pablo (biệt danh do Vin Diesel đặt) rằng mọi người đang lo lắng khi biết tôi có ý định thử sức với âm nhạc. Anh ấy đã nói, 'Đừng bao giờ ngừng ca hát'", nam diễn viên hồi tưởng về đồng nghiệp thân thiết.

Trước lời động viên của Walker, Vin Diesel tiếp tục duy trì ước mơ theo đuổi âm nhạc dù từng bị khán giả và đồng nghiệp tại Hollywood can ngăn. Để tri ân người bạn quá cố, Vin Diesel từng hát ca khúc See You Again trong màn tưởng niệm Paul Walker tại Lễ trao giải MTV Movie Awards 2015.

Paul Walker động viên Vin Diesel kiên trì theo đuổi ước mơ ca hát. Ảnh: Universal

Trước đó, theo tạp chí Variety, Vin Diesel có cơ hội theo đuổi ước mơ âm nhạc, phát hành đĩa đơn đầu tay nhờ đại dịch Covid-19.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, lịch quay phần tiếp theo của Fast & Furious bị trì hoãn. Thay vì rong ruổi trên phim trường, Vin Diesel có thời gian nghỉ ngơi bên gia đình và thu âm các ca khúc anh yêu thích. Nam diễn viên sinh năm 1967 bày tỏ việc anh trình làng đĩa đơn đầu tay là một cách khác để khán giả cảm nhận được trái tim anh.