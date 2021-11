Vin Diesel muốn làm hòa với The Rock

Vin Diesel muốn bỏ qua mâu thuẫn với The Rock và mời đồng nghiệp trở lại "Fast & Furious". Nam diễn viên khẳng định không ai đóng vai Luke Hobbs tốt hơn cựu đô vật WWE.

Ngày 7/11, Variety đưa tin Vin Diesel muốn làm hòa với đồng nghiệp Dwayne "The Rock" Johnson. Nam diễn viên ngỏ lời mời cựu sao WWE quay trở lại loạt phim Fast & Furious sau nhiều năm mâu thuẫn.

"Gửi em trai Dwayne của tôi, thế giới đang chờ đợi cái kết của Fast 10. Các con tôi đều gọi cậu là chú Dwayne. Không có ngày lễ nào trôi qua mà các con không gửi lời tốt đẹp tới cậu. Đã đến lúc tôi phải thực hiện lời hứa của mình với Pablo (chỉ người bạn thân Paul Walker)", nam diễn viên viết.

The Rock và Vin Diesel thời còn thân thiết. Ảnh: Entertainment Tonight.

Vin Diesel cho rằng anh đã thề với Paul Walker rằng ê-kíp sẽ làm tốt Fast & Furious ở phần 10. "Tôi nói điều này vì tình yêu, cậu phải xuất hiện trong loạt phim.The Rock có vai trò quan trọng và đừng để nhượng quyền thương mại nhàm chán. Không ai có thể đóng được vai Hobbs. Tôi hy vọng The Rock nắm lấy cơ hội và hoàn thành vai diễn", anh viết thêm.

The Rock tham gia series đua xe, hành động từ năm 2011 với Fast Five. Trong phim, anh đóng vai điệp viên của Cục An ninh Ngoại giao Luke Hobbs. Sau thời gian đối đầu Dominic Toretto, nhân vật của The Rock trở thành một phần của nhóm.

Sau Fast Five, The Rock xuất hiện trong Fast & Furious 6, Furious 7, The Fate of the Furious và phần snip-off Hobbs & Shaw.

Cuối tháng 7, trong thời gian Fast & Furious 9 công chiếu, Vin Diesel và The Rock nhắc lại mâu thuẫn cũ. Trong cuộc phỏng vấn với Hollywood Reporter, The Rock nói anh cười ngặt nghẽo vì Diesel cho rằng nam diễn viên luôn yêu quý bạn diễn.

"Tôi chúc họ gặp may mắn, thành công ở Fast 10, Fast 11, các phần còn lại của thương hiệu Fast & Furious dù không có tôi", The Rock nói thêm.

Mâu thuẫn giữa hai ngôi sao hành động bắt đầu từ năm 2016. The Rock ám chỉ Vin Diesel mắc bệnh ngôi sao. Theo Page Six, nam diễn viên thường xuyên chỉ trích đàn anh đến trễ, xem thường bạn diễn và khó hợp tác.