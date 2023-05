Vin Diesel kiếm được bao nhiêu tiền từ 'Fast & Furious'

The Fast and the Furious (2001) là phần đầu tiên của loạt phim, lấy cảm hứng từ bài báo có tên Racer X về giới đua xe, được đăng tải trên tạp chí Vibe. Trong phim, Vin Diesel thủ vai Dominic Toretto, người cầm đầu băng cướp chuyên sử dụng xe độ. Phim nhận về số điểm 55% từ các chuyên gia trên Rotten Tomatoes. Tổng doanh thu toàn cầu của The Fast and the Furious là 207,3 triệu USD , trong đó gần 145 triệu USD tới từ thị trường nội địa. Theo The Things, tài tử Vin Diesel được trả cát-xê 1,5- 2 triệu USD cho dự án này. Ảnh: ABC News.