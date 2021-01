Viettel thay logo

Sau 17 năm, Viettel thay đổi bộ nhận diện thương hiệu nhằm thể hiện chiến lược mới của công ty.

Ngày 7/1, Viettel đã công bố nhận diện mới gồm logo và slogan. Đây là lần thứ 2 Viettel thực hiện tái định vị thương hiệu sau lần đầu vào năm 2004.

Theo đó, logo mới của công ty này có màu sắc chủ đạo là đỏ. Theo Viettel, đây là màu biểu trưng cho cờ tổ quốc, của niềm tự hào dân tộc.

Cùng với logo, Viettel đã thay đổi slogan “Hãy nói theo cách của bạn – Say it your way” thành "Theo cách của bạn - Your Way". Theo Viettel, slogan mới giúp truyền tải thông điệp khuyến khích mỗi người sáng tạo hơn và thể hiện bản thân, cùng nhau tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho cuộc sống.

Logo mới của Viettel có màu đỏ chủ đạo.

Bên cạnh đó, Viettel cũng cho biết công ty này sẽ chuyển đổi từ một nhà cung cấp dịch vụ viễn thông sang một nhà cung cấp dịch vụ số.

Đến cuối năm 2020, Viettel đã xây dựng 6 nền tảng chủ đạo của một xã hội số gồm: Hạ tầng số, Giải pháp số, Nội dung số, Tài chính số, An ninh mạng và Nghiên cứu sản xuất công nghiệp công nghệ cao.

Việc thay đổi bộ nhận diện thương hiệu thường được các công ty áp dụng nhằm đánh dấu cột mốc, sự chuyển hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh doanh. Các công ty lớn như Apple, Canon, Microsoft hay Intel cũng nhiều lần thay đổi bộ nhận diện thương hiệu của mình.