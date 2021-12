Viettel Cyber Security đầu tư vào nhân lực

Nhân sự của Viettel nói chung và Viettel Cyber Security (VCS) nói riêng được tự phát triển sản phẩm, thỏa sức sáng tạo và thể hiện năng lực.

VCS là nơi quy tụ đội ngũ nhân sự trẻ, nhiệt huyết, trong đó có nhiều chuyên gia được đánh giá cao tại thị trường quốc tế. Đây là thành quả của việc được tôn trọng và trao quyền.

Nhân sự có cơ hội phát triển bản thân

Điểm hấp dẫn của môi trường làm việc tại VCS là nhân sự được tự phát triển sản phẩm mới, trong đó có nhiều sản phẩm nổi bật tại thị trường quốc tế. Thông qua các dự án cá nhân, nhân sự có cơ hội tự nâng cao chuyên môn và kỹ năng.

Bên cạnh tự phát triển sản phẩm, nhân sự được quan tâm, hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn bằng các chương trình đào tạo, tư vấn, nhóm làm việc kết nối và chính sách phát triển nhân sự của công ty. Đặc biệt, VCS tạo điều kiện thời gian và kinh phí để nhân viên thi chứng chỉ quốc tế gồm CISSP, CISM và gần 50 chứng chỉ chuyên môn khác.

Nhân sự VCS được định hướng sự nghiệp, tham gia các khóa đào tạo bổ ích.

Các chương trình phát triển tài năng của công ty góp phần mở ra cơ hội để sinh viên trau dồi trình độ và phát triển năng lực thông qua thực hành, từ đó ươm mầm nhân lực hàng năm.

Mới đây, chương trình tuyển dụng dành cho sinh viên công nghệ thông tin/an toàn thông tin “VCS from zero to hero” đã hút hơn 500 đơn đăng ký. Đây là dấu hiệu tích cực trong bối cảnh thị trường tuyển dụng chững lại trong đại dịch, nhiều doanh nghiệp phải cắt giảm nhân sự.

Đối với nhân sự tiềm năng, VCS đưa ra định hướng phát triển thông qua trao quyền và tôn trọng sự đa dạng, cũng như hỗ trợ nhân viên trong hành trình phát triển.

Nhờ chính sách trao quyền, các bạn trẻ có nhiều cơ hội thử sức với vị trí và thử thách mới. Sau 3 năm làm việc tại VCS, Đinh Văn Kiệt (sinh năm 1996) trở thành Trưởng sản phẩm iML chuyên về AI, Big data - một trong những sản phẩm mũi nhọn của công ty. Câu chuyện thành công của Kiệt là một dẫn chứng cho thấy công ty góp phần tạo nên bệ phóng cho các tài năng trẻ, giúp các bạn tiến xa hơn trong sự nghiệp.

VCS chú trọng yếu tố con người

Không chỉ có điều kiện phúc lợi tốt và môi trường làm việc cởi mở, VCS tạo lập văn hóa làm việc tiến bộ để thu hút và giữ chân nhân tài, xây dựng niềm tin vào sứ mệnh và giá trị của công ty. Từ đó, VCS giúp nhân viên có động lực đưa ra giải pháp cải tiến, vượt qua giới hạn bản thân và phát triển sự nghiệp, đồng thời cùng đội ngũ tạo ra giá trị tích cực.

Khi được hỏi về niềm tự hào của VCS, ông Nguyễn Sơn Hải - Giám đốc công ty - không ngần ngại trả lời: "Trong suốt hành trình phát triển, VCS không coi mục tiêu kinh doanh là quan trọng nhất. Chúng tôi nỗ lực xây dựng môi trường, tạo điều kiện để nhân sự được làm việc, học tập và phát triển”.

Với lãnh đạo VCS, yếu tố cốt lõi của lĩnh vực an ninh mạng là đầu tư vào con người.

Là công ty hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu, cải tiến, phát triển giải pháp an toàn thông tin, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian mạng, đầu tư con người là một trong những chiến lược bền vững của VCS.

Đầu tư vào nhân lực không chỉ đặt nền tảng cho sự phát triển bền vững, mà còn giúp công ty giữ vững vị thế một trong những nhà cung cấp dịch vụ an ninh mạng lớn nhất Việt Nam. Từ nền tảng này, công ty có tiềm lực để hướng đến mục tiêu mở rộng ra thị trường thế giới.