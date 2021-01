Nhằm mang đến khởi đầu hanh thông, nhiều may mắn, Vietravel triển khai nhiều ưu đãi tour dịp Tết với đa dạng điểm đến, lịch trình, đáp ứng nhu cầu du xuân của các gia đình.

Ngày nay, quan niệm chơi Tết đã dần thay đổi. Thay vì dành tất cả thời gian trong góc bếp hay tiệc tùng liên miên, các gia đình Việt có xu hướng đón Tết gọn nhẹ hơn. Sau giao thừa, cúng tổ tiên, mừng tuổi ông bà và cha mẹ, cả nhà thường cùng nhau lên đường du lịch. Bởi các thành viên đều hiểu rằng, Tết sẽ không chỉ là kỳ nghỉ sau một năm tất bật công việc, là hành trình trải nghiệm thú vị, mà trên hết còn là chuyến đi khởi đầu năm mới hanh thông, tràn đầy năng lượng.

7 ngày nghỉ Tết là cơ hội để mọi người có nhiều thời gian hơn tận hưởng hành trình du xuân cùng gia đình. Để chuyến đi trọn vẹn, nhiều gia đình chọn địa điểm và đăng ký tour từ sớm để chủ động lịch trình, giờ bay phù hợp với mọi thành viên.

Để cảm nhận trọn vẹn không khí Tết trên quê hương, các gia đình có thể chọn những điểm đến miền Bắc với tiết trời se lạnh đặc trưng, chiêm ngưỡng hoa mơ, hoa mận, hoa đào, hoa cải… nở rộ khắp vùng.

Nếu thích tận hưởng sắc xuân ấm áp, những danh thắng miền Trung với cung đường di sản là gợi ý phù hợp, từ vẻ đẹp cổ kính của Huế, Hội An đến không khí nhộn nhịp của phố biển Đà Nẵng. Ngoài ra, chọn Côn Đảo, Phú Quốc để thư giãn nơi biển xanh hay xuôi miền Tây đón Tết miệt vườn cũng là những hoạt động thú vị.

Luôn chủ động tìm ra hướng đi mới phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng trong mùa Tết, Vietravel giới thiệu hơn 100 tour trong nước trọn gói, đảm bảo tần suất khởi hành liên tục. Bên cạnh đó, Vietravel còn ra mắt combo Sa Pa, Đà Nẵng, Nha Trang và Phú Quốc, bao gồm vé máy bay khứ hồi và dịch vụ resort cao cấp, khách sạn 3-5 sao. Chưa hết, nhờ chính sách kích cầu giữa Vietravel và các đối tác cung ứng, du khách có cơ hội vi vu những danh thắng cả nước với giá vé tiết kiệm đến 30%, chất lượng dịch vụ vẫn đảm bảo.

Bên cạnh các sản phẩm truyền thống, năm nay, Vietravel giới thiệu hành trình xuyên Tết “Tôi yêu Việt Nam” với giá từ 34,99 triệu đồng. Hành trình kéo dài 19 ngày, chia thành 7 chặng, đảm bảo thời gian dừng, nghỉ hợp lý để du khách khám phá và chiêm ngưỡng những cảnh đẹp của đất nước. Du khách có thể linh hoạt lựa chọn thời điểm thích hợp để chinh phục từng chặng khi tour được bảo lưu trong 3 năm.

Năm nay với chủ đề “Cả nước du xuân - Khởi hành Tết mới”, Vietravel mang đến cho du khách nhiều hành trình an toàn, thú vị. Bên cạnh việc chú trọng chất lượng dịch vụ, Vietravel còn tăng cường chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thông qua chương trình khuyến mại diễn ra từ 26/12/2020 đến 21/3/2021.

Cụ thể, du khách được ưu đãi đến 800.000 đồng khi đăng ký tour cho gia đình 3 thế hệ; hoàn tiền đến 1 triệu đồng từ các đối tác tài chính; mua tour tặng coupon du lịch 1,5 triệu đồng; tặng 5.000 điểm thưởng khi giới thiệu hội viên MgM (Member get Member) cùng nhiều ưu đãi khác.

Ngoài ra, du khách mua tour xuyên Việt được tặng nhiều phần quà hấp dẫn như 1 vé khứ hồi bay nội địa của Vietravel Airlines; một voucher du lịch nước ngoài trị giá 3 triệu đồng; được tư vấn visa du lịch châu Âu, Australia, Mỹ, Canada, Nhật miễn phí; tặng một thẻ hội viên bạch kim VietravelPlus sau khi kết thúc hành trình…

Đồng thời, du khách được miễn phí chuyển đổi trả góp 0% kỳ hạn 6 tháng khi là chủ thẻ Sacombank, VIB, BIDV. Tổng giá trị ưu đãi mỗi khách hàng mua tour xuyên Việt lên đến 10 triệu đồng, được áp dụng đồng thời cùng các chương trình khuyến mại khác.

Hành trình du xuân khởi hành từ TP.HCM hiện được ưu đãi đến 1,5 triệu đồng. Cụ thể, tour Hà Nội - Yên Tử - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An (4 ngày) có giá từ 6,29 triệu đồng. Tour Vân Đồn - Hạ Long - Bái Đính - Tràng An - Tuyệt Tình Cốc - Tam Chúc - Hà Nội (4 ngày) có giá từ 6,29 triệu đồng.

Tour Huế - An Hiên - Đầm Lập An - Bà Nà - Cầu Vàng - KDL Thần Tài - Hội An - Đà Nẵng (4 ngày) có giá từ 5,99 triệu đồng. Tour Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Sơn Trà - Hội An - La Vang - Động Phong Nha - Huế (4 ngày) có giá từ 6,59 triệu đồng.

Tour Huế - An Hiên - Đầm Lập An - Bà Nà - Cầu Vàng - KDL Thần Tài - Hội An - Đà Nẵng (4 ngày) có giá từ 5,99 triệu đồng. Tour Đà Nẵng - Bà Nà - Cầu Vàng - Hội An - KDL Thần Tài - Huế (4 ngày) có giá từ 6,99 triệu đồng.

Tour Phú Quốc - ngắm hoàng hôn tại Sunset Sanato - thử tài câu cá (3 ngày) có giá từ 3,89 triệu đồng. Tour Phú Quốc - Hòn Thơm Nature Park - trải nghiệm cáp treo vượt biển - công viên nước Aquatopia (3 ngày) có giá từ 5,09 triệu đồng…

