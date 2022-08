Vietravel giảm lỗ gần 100 tỷ đồng

Sau khi hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết, Vietravel lỗ gần 9 tỷ đồng ở quý II. Con số này giảm gần 100 tỷ so với quý I.

Công ty Cổ phần Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải Việt Nam (Vietravel) đã công bố báo cáo tài chính tổng hợp và hợp nhất của quý II.

Báo cáo tổng hợp ghi nhận doanh thu quý II của công ty này đạt gần 1.000 tỷ đồng , tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 48,9 tỷ đồng , cao hơn cả thời điểm trước dịch (quý II năm 2019 Vietravel đạt mức lợi nhuận sau thuế là 16,3 tỷ đồng ). Sau khi hợp nhất với các công ty con và công ty liên kết, Vietravel lỗ gần 9 tỷ đồng .

Con số này là điểm tích cực trong hoạt động kinh doanh quý II so với quý I. Ở quý I, Vietravel lỗ tới 108 tỷ đồng .

Kết quả kinh doanh của Vietravel phản ánh đúng sự hồi phục của ngành du lịch Việt Nam trong giai đoạn này. Theo báo cáo của Tổng cục Du lịch Việt Nam, số lượng khách du lịch nội địa trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 60,8 triệu lượt khách, vượt kế hoạch đã đề ra cho cả năm 2022.

Doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Vietravel

Nhãn Quý I/2021 Quý II/2021 Quý III/2021 Quý IV/2021 Quý I/2022 Quý II/2022 Doanh thu thuần Tỷ đồng 277.7 333.6 58.6 188.9 215 986 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng -72.8 -217.2 -192.2 228.3 -108 -6.9

Khoản lỗ của công ty này chủ yếu đến từ mảng hàng không. Kể từ tháng 4, thị trường hàng không nội địa bắt đầu hồi phục đáng kể và tăng trưởng mạnh trong những tháng tiếp theo do rơi vào giai đoạn hè. Thị trường hàng không nội địa tháng 6 đạt 5 triệu lượt khách, tăng 20,9% so với tháng 5 và tăng 38,8% so với tháng 6 năm 2019. Nhằm tận dụng lợi thế về sự hồi phục của thị trường hàng không và du lịch, nhất là hoạt động kinh doanh du lịch của công ty mẹ tăng cao trong quý II, Vietravel Airlines đã tăng cường và đa dạng hóa các đường bay trong nước, kết nối các điểm đến du lịch trọng điểm, được xem là điểm đến “hot” nhất trong dịp hè.

Số chuyến bay của hãng trong tháng 6 theo đó tăng 10-15% so với tháng trước đó và tăng 40% so cùng kỳ.

Tuy nhiên, thị trường quốc tế chưa phục hồi, giá nhiên liệu tăng đột biến, mức giá nhiên liệu bình quân tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, có thời điểm chiếm 65% doanh thu chuyến bay nên doanh thu vẫn chưa thể bù đắp cho các khoản chi phí.

Hiện Vietravel đầu tư 571 tỷ đồng vào Vietravel Airlines với phần lỗ tương ứng sở hữu tăng từ 192,5 tỷ thời điểm đầu năm lên 309,9 tỷ đồng vào 30/6. Điều này tương đương với việc Vietravel Airlines đã lỗ khoảng 267 tỷ đồng trong nửa đầu năm.

Trong quý III, công ty này kỳ vọng đạt hơn 1.000 tỷ đồng doanh thu về du lịch. Dù cao điểm hè của ngành du lịch gần như đã qua nhưng theo đánh giá của Vietravel, kế hoạch này hoàn toàn có thể thực hiện được do thị trường du lịch quốc tế sẽ tăng cao trong thời gian sắp tới.

Đối với mảng hàng không, Vietravel Airlines đã đặt ra những cột mốc mới như nâng số tàu bay khai thác từ 3 tàu bay lên 6 tàu bay để phục vụ kế hoạch mở rộng mạng bay; tăng tần suất các chuyến bay nội địa mà hãng đang khai thác; phát triển các đường bay quốc tế sang các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á, cụ thể là Thái Lan và Hàn Quốc. Song song với việc mở rộng mạng bay, hãng cũng đặt mục tiêu tăng khả năng phục vụ lên 2,5 triệu lượt khách vào cuối năm 2022.